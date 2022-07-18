The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Эксперимент по повышению эффективности работы утилиты cat

18.07.2022 20:42

Ариадна Конилл (Ariadne Conill), создатель музыкального проигрывателя Audacious, инициатор разработки протокола IRCv3 и лидер команды по обеспечению безопасности Alpine Linux, провела исследование насколько можно оптимизировать утилиту cat, осуществляющую вывод в стандартный выходной поток одного или нескольких файлов. Для улучшения производительности cat в Linux предложено два варианта оптимизаций, основанных на использовании системных вызовов sendfile и splice для прямого копирования данных между файловыми дескрипторами на уровне ядра без переключения контекста в пространство пользователя.

Базовая реализация, использующая традиционные вызовы read и write, приводящие к переключению контекста, при копировании 4ГБ файла из tmpfs показала производительность 3.6 GB/s. Вариант на базе sendfile позволил повысить производительность до 6.4 GB/s, а вариант на базе splice - до 11.6 GB/s, т.е. оказался быстрее исходного варианта более чем в 3 раза.

  1. Главная ссылка к новости (https://ariadne.space/2022/07/...)
  2. OpenNews: Результаты оптимизации Chromium, реализованные проектом RenderingNG
  3. OpenNews: Оптимизация Linux для обработки 1.2 млн JSON-запросов в секунду
  4. OpenNews: Сравнение производительности сетевого драйвера в вариантах на 10 языках программирования
  5. OpenNews: Оптимизация кода компилятором может привести к появлению проблем безопасности в приложениях
  6. OpenNews: Эксперимент по настройке Linux для блокирования 10 млн пакетов в секунду
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57517-cat
Ключевые слова: cat, splice, sendfile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zram (?), 20:49, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не мучайте кошку!!!
     
     
  • 2.2, Иисус (?), 20:50, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут история скорее про лоток
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:54, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, как будто нечем заняться. Был бы котом, наверное, слизал бы себе яйца до тазовых костей...
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:51, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Линуксу, с его реализацией переключения контекстов, ничего не поможет.
     
     
  • 2.6, кубрик (?), 20:59, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты сделал ошибку в слове линукс.

    > Виндовсу, с его реализацией переключения контекстов, ничего не поможет.

    Поправил. Не благодари

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 21:29, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да, расскажи мне про то как ядра писать))
     
  • 2.8, topin89 (ok), 21:09, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем оно хуже в сравнении с FreeBSD, MacOS или Windows?
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 21:29, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В количестве и анальной защите от всего.
     

  • 1.10, L29Ah (ok), 21:17, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое ещё исследование, почему нет патчей!?
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:24, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему это не сделано 10 лет назад?
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 21:29, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это линукс.
     

  • 1.15, beck (??), 21:41, 18/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для прямого копирования данных между файловыми дескрипторами на уровне ядра

    Здравствуй, новая уязвимость.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:49, 18/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где тут НОВАЯ уязвимость? Просто буфер будет гоняться сразу в ядре, но ядро туда заглядывать не будет и ничего испольнять не будет, тупое копирование.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру