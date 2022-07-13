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В компании Red Hat назначен новый руководитель

13.07.2022 16:31

Компания Red Hat объявила о назначении нового президента и руководителя (CEO). Новой главой компании назначен Мэт Хикс (Matt Hicks), ранее занимавший пост вице-президента Red Hat по продуктам и технологиям. Мэт присоединился к Red Hat в 2006 году и начинал трудовую деятельность в команде разработчиков, выполняя работу по портированию кода с языка Perl на Java. Позднее Мэт возглавил разработки, связанные с гибридными облачными технологиями, и стал одним из лидеров проекта Red Hat OpenShift.

Пол Кормье (Paul Cormier), прошлый президент Red Hat, руководивший компанией после Джима Вайтхерста, переведён на должность председателя совета директоров (chairman) Red Hat. Мэт Хикс и Пол Кормье будут отчитываться перед Арвиндом Кришной, генеральным директором корпорации IBM, поглотившей Red Hat в 2019 году, но предоставившей независимость и возможность работы в форме отдельного бизнес-подразделения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Компанию Red Hat покинул технический директор
  3. OpenNews: Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM
  4. OpenNews: Джим Вайтхерст, возглавлявший Red Hat, покидает пост президента IBM
  5. OpenNews: Red Hat попытался отобрать домен WeMakeFedora.org под видом нарушения торговой марки
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг ушёл из Red Hat и трудоустроился в Microsoft
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57498-redhat
Ключевые слова: redhat
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:40, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:50, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем шляпе сейчас собственный руководитель. У IBM уже есть свой начальник.  
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:01, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачев в роте командир, когда есть дивизионный генерал-майор? )
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:51, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > портированию кода с языка Perl на Java

    Жуть.

     
  • 1.4, Аноним (4), 16:52, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опытный руковод научит вас разводить руками в любой ситуации.
     
  • 1.5, anonymous (??), 16:53, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да пофигу, пусть допилят поддержку HDR в гноме вяленом, волшебные лучи в дрова AMD и дальше меняются как хотят.
     
     
  • 2.6, Skullnet (ok), 16:55, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никому твой вяленный не нужен, а HDR тем более т.к. он только на оверпрайснутых мониторах за 80к водится.
     
     
  • 3.12, Admino (ok), 17:23, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однажды опеннетовский эксперт не наврал в комментариях и сломал пространственно-временной континуум нахрен.
     
  • 3.13, anonymous (??), 17:27, 13/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну я поддался панике (гипс снимают к осени склады опустеют) разбил копилку взял себе 4k недо-HDR, таки под вендой эффект есть и его другими способами не эмулируешь. 64к руб IPS 144гц,  года 2 назад о таком и не мечтал. Старый 6 бит матрица с FRS все таки намного больше мерцает, за одно только что мерцания меньше бабла не жалко. Проблема в том что линукс пока HDR вывод на монитор не умеет, только под вендой можно включить как особый режим.

     

  • 1.10, Косой (?), 17:19, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отправил лёньку в микрософт - получил повышение, во как!

    я ж говорю, микрософт - сила

     
  • 1.11, Жироватт (ok), 17:22, 13/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять двигают кровати?
     

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