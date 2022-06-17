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Атака на системы через WordPress-плагин Ninja Forms, насчитывающий более миллиона установок

17.06.2022 14:26

В WordPress-дополнении Ninja Forms, имеющем более миллиона активных установок, выявлена критическая уязвимость (CVE пока не присвоен), позволяющая постороннему посетителю получить полный контроль над сайтом. Проблема устранена в выпусках 3.0.34.2, 3.1.10, 3.2.28, 3.3.21.4, 3.4.34.2, 3.5.8.4 и 3.6.11. Отмечается, что уязвимость уже используется для совершения атак и для экстренного блокирования проблемы разработчики платформы WordPress инициировали принудительную автоматическую установку обновления на сайты пользователей.

Уязвимость вызвана ошибкой в реализации функциональности Merge Tags, позволяющей неаутентифицированным пользователям вызывать некоторые статические методы из различных классов Ninja Forms (для проверки упоминания методов в передаваемых через Merge Tags данных вызывалась функция is_callable()). В том числе был доступен вызов метода, выполняющего десериализацию содержимого, переданного пользователем. Через передачу специально оформленных сериализированных данных атакующий мог осуществить подстановку своих объектов и добиться выполнения PHP-кода на сервере или удалить произвольные файлы в каталоге с данными сайта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wordfence.com/blog...)
  2. OpenNews: Утечка БД в WordPress-дополнении UpdraftPlus, насчитывающем 3 млн установок
  3. OpenNews: Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга
  4. OpenNews: Уязвимость, допускающая подстановку JavaScript-кода через WordPress-плагин OptinMonster
  5. OpenNews: Уязвимость в WordPress-дополнении Contact Form 7, насчитывающем 5 млн установок
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине File Manager, имеющем 700 тысяч установок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57370-wordpress
Ключевые слова: wordpress
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, внезапно (?), 14:35, 17/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ежики кололись, но продолжали писать на впопеннете о расте
     
     
  • 2, Аноним (2), 14:50, 17/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самое смешное, даже после прочтения поста, непонятно как это не работает.
     
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