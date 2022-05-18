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Выпуск Ultimaker Cura 5.0, пакета для подготовки модели к 3D-печати

18.05.2022 08:35

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 5.0, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt.

На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости, материала и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine.

В новом выпуске:

  • Интерфейс пользователя переведён на использование библиотеки Qt6 (ранее применялась ветка Qt5). Переход на Qt6 позволил обеспечить поддержку работы на новых устройствах Mac, оснащённых чипом Apple M1.

  • Предложен новый движок нарезки на слои - Arachne, который использует переменную ширину линий при подготовке файлов, что позволяет повысить точность печати тонких и сложных деталей.
  • Улучшено качество предпросмотра нарезки отмасштабированных моделей.
  • Обновлён интерфейс каталога плагинов и материалов Cura Marketplace, встроенный в приложение. Упрощены операции поиска и установки плагинов и профилей материалов.
  • Улучшены профили для печати на принтерах Ultimaker. Скорость вывода на печать в некоторые случаях возросла до 20%.
  • Добавлена новая заставка, появляющаяся при запуске приложения, и предложена новая пиктограмма.
  • Обновлены цифровые рабочие столы (build plate) для принтеров Ultimaker.
  • Представлен параметр "минимальная ширина линии стенки" (Minimum Wall Line Width).
  • Добавлены настройки для 3D-печати металлом.
  • Добавлена поддержка компенсации усадки пластика при печати с использованием материалов PLA, tPLA и PETG.
  • Улучшен подбор ширины линий по умолчанию для печати спиралеобразных форм.
  • Повышена заметность опций в интерфейсе.


  1. Главная ссылка к новости (https://ultimaker.com/learn/ul...)
  2. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.11, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  3. OpenNews: Autodesk анонсировал Spark, открытую платформу для 3D-принтеров
  4. OpenNews: Проект Arduino представил собственный 3D-принтер
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 3D-принтер LulzBot TAZ 6
  6. OpenNews: Техника использования 3D-принтера для обхода аутентификации по отпечаткам пальцев
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57207-cura
Ключевые слова: cura, 3d, print
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Шарп (ok), 09:57, 18/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Соркин уже обocрал новый движок с переменной толщиной линий.
     
  • 2, kkk (??), 09:58, 18/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Ну если у вас ультимейкер, то вы счастливы. Для остальных ловить и разбираться когда они в очередной раз насрут в профили не своих принтеров? Ну его нафиг.
     
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