Выпуск Ultimaker Cura 5.0, пакета для подготовки модели к 3D-печати

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 5.0, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt. На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости, материала и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine. В новом выпуске: Интерфейс пользователя переведён на использование библиотеки Qt6 (ранее применялась ветка Qt5). Переход на Qt6 позволил обеспечить поддержку работы на новых устройствах Mac, оснащённых чипом Apple M1.





Предложен новый движок нарезки на слои - Arachne, который использует переменную ширину линий при подготовке файлов, что позволяет повысить точность печати тонких и сложных деталей.

Улучшено качество предпросмотра нарезки отмасштабированных моделей.

Обновлён интерфейс каталога плагинов и материалов Cura Marketplace, встроенный в приложение. Упрощены операции поиска и установки плагинов и профилей материалов.

Улучшены профили для печати на принтерах Ultimaker. Скорость вывода на печать в некоторые случаях возросла до 20%.

Добавлена новая заставка, появляющаяся при запуске приложения, и предложена новая пиктограмма.

Обновлены цифровые рабочие столы (build plate) для принтеров Ultimaker.

Представлен параметр "минимальная ширина линии стенки" (Minimum Wall Line Width).

Добавлены настройки для 3D-печати металлом.

Добавлена поддержка компенсации усадки пластика при печати с использованием материалов PLA, tPLA и PETG.

Улучшен подбор ширины линий по умолчанию для печати спиралеобразных форм.

Повышена заметность опций в интерфейсе.



