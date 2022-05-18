Выпуск Ultimaker Cura 5.0, пакета для подготовки модели к 3D-печати

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Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 5.0, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt.
На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости, материала и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine.
В новом выпуске:
- Интерфейс пользователя переведён на использование библиотеки Qt6 (ранее применялась ветка Qt5). Переход на Qt6 позволил обеспечить поддержку работы на новых устройствах Mac, оснащённых чипом Apple M1.
- Предложен новый движок нарезки на слои - Arachne, который использует переменную ширину линий при подготовке файлов, что позволяет повысить точность печати тонких и сложных деталей.
- Улучшено качество предпросмотра нарезки отмасштабированных моделей.
- Обновлён интерфейс каталога плагинов и материалов Cura Marketplace, встроенный в приложение. Упрощены операции поиска и установки плагинов и профилей материалов.
- Улучшены профили для печати на принтерах Ultimaker. Скорость вывода на печать в некоторые случаях возросла до 20%.
- Добавлена новая заставка, появляющаяся при запуске приложения, и предложена новая пиктограмма.
- Обновлены цифровые рабочие столы (build plate) для принтеров Ultimaker.
- Представлен параметр "минимальная ширина линии стенки" (Minimum Wall Line Width).
- Добавлены настройки для 3D-печати металлом.
- Добавлена поддержка компенсации усадки пластика при печати с использованием материалов PLA, tPLA и PETG.
- Улучшен подбор ширины линий по умолчанию для печати спиралеобразных форм.
- Повышена заметность опций в интерфейсе.