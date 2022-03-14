В язык JavaScript предложено добавить синтаксис с информацией о типах

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|1.1, Аноним (1), 23:22, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Получается это будет как типизация в питоне
В любом случае это отлично
Особенно если типы будут в метаданных
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|4.33, Аноним (33), 03:04, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Программисты пишущие V8 пишут его на C++ и отлично понимают типы.
Хотя последние годы все больше делают на чистых сях NAPI (так как всех задрало от версии к серсии разбираться в их чудинках с C++ типами).
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|3.34, Аноним (33), 03:05, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Строгое сравнение по умолчанию и аналоги instanceof, typeof проверки хотя бы в виде Object.isObject() и т.д. А ну и конечно понятный и человеческий API седалть для системных библиотек.
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|1.5, Аноним (5), 23:30, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Глупость какая-то.
Вангую: выкинут на мороз, т.к. не будет работать на старых движках, а смысла в ещё одном TS нет никакого
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|2.19, Аноним (19), 00:05, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По большей части, главное чтобы новый Хром поддерживал. Естественно, Сафари и Лиса подтянутся. А кто ещё там остался?
Поддержку впилят быстро, совместимость на какое-то время сохранят.
Не вижу проблем. Тут разве что в Гугле не захотят по каким-то причинам
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|1.6, Аноним (6), 23:33, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Предлагается также обеспечить поддержку... дженериков.
Сначала сломаем динамическую типизацию, а потом будем пытаться прикрутить изолентой дженерики к тому, что получилось. Лол.
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|2.8, Аноним (8), 23:40, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>сломаем поломку
Минус на минус даёт плюс, как говорится.
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|1.10, Корец (?), 23:43, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из типов предлагается добавить "string", "number" и "boolean"
Ещё нужен тип для хранения бинарных данных.
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|1.13, Аноним (13), 23:53, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новоявленные погромистики не могут в нормальный код, и динамическая типизация слишком сложна стала для понимания? Штош.
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|1.15, Аноним (17), 23:54, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мне очень нравится typescript. Надеюсь это будет настоящая статическая типизация, а не аннотации типов как в python и по сути как в typescript.
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|2.21, Аноним (17), 00:17, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В самом proposal сказано что это будут только аннотации типов, не влияющие на поведение во время выполнения :-(
У typescript конечно тоже самое, но там нужно стадию транспиляции пройти и если типы не правильные оно просто js файл не выдаст.
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|1.16, Аноним (16), 23:55, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это язык для придания интерактивности веб-страницам. Он должен быть прост и понятен для каждого. Разве не в этом его суть? А это ничто иное как очередное повышение порога вхождения, не понятно для чего. Нужна производительность? Посмотрите на куцый JS в QML. Он прост, и одновременно интерфейсы на QML работают на порядки быстрее чем на современном вебе. Хотя, похоже, они идут одной дорогой...
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|3.20, Аноним (16), 00:10, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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nodejs - это 2014-2015 год. Разве не логично было бы сделать ответвление языка для столь иной задачи?
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|4.22, rshadow (ok), 00:19, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой-то один язык надо было попробовать сделать "для всего". Ну вот поскольку в браузерах добавить язык так и не смогли, то решили js продвигать на сервер, в приложения и даже эмбедед.
Бума не получилось, революция забуксовала. Но куски разбросанные по всем закоулкам мы еще долго будем встречать.
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|5.38, Аноним (-), 03:53, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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js как есть годится только для проверки полей в формочках, проекты крупнее становится невозможно дебажить: декларации намерений программиста почти нет
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|2.24, Аноним (24), 00:37, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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интерфейсы qml быстро работают без js, потому что написаны на плюсах и рендерятся, если бог подаст, хардварно, учи матан.
в qt6 завезли некое подобие трансляции js в нечто пока непонятное земному разуму, будем посмотреть.
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|2.36, Аноним (-), 03:39, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на нем вебприолжухи стали наворачивать и заметили что без типов баги жутко лезут
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|1.23, Аноним (6), 00:31, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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https://github.com/giltayar/proposal-types-as-comments/issues/43
> Cost benefit analysis
tl;dr:
1. Тайпскриптеперы переложат транспайлинг в яваскрипт на браузер, чтобы он выполнялся не один раз на их серверах, а 100500 у юзеров. Причём на самом деле транспайлинг на сервере всё равно придётся делать, потому что в этом синтаксе есть не всё, что понапихано в тайпскрип. Да и 100500 отдельных js файлов на веб-странице подключать никто не любит.
2. При этом, эти аннотации, с точки зрения авторов, должны игнорироваться браузерами. Т.е. объявил ты число, записал туда строку и всё норм. А нафига козе баян тогда? goto 1.
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|1.25, InuYasha (??), 00:45, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда у языка не типовой дифференциации данных, то нет цели! Кю!
Но даже на int и float не разделили...
Гляжу я на эти примеры и думаю: "какой же гадкий язык!". А эти назначения типа имя:тип - это вообще гадюшник. Ужас. На палочке.
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|1.26, BrainFucker (ok), 01:01, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Facepalm.png
Религиозные фанаты блин, возведут какую нибудь идею в абсолют и начинают её везде совать. Давайте тогда уж выкинем все языки и оставим один какой нибудь.
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|1.27, Аноним (27), 01:20, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На клиенте точно не нужно.
Для отдачи клиенту код всё равно минимизировать надо. Соответственно от build step не уйдём.
На сервере есть Deno
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|1.28, Аноним (28), 01:48, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Был хороший язык до ES5, а дальше по наклонной, пошла ересь с типами. И все из-за засилья корпоративной моды крупных корпов, которым так удобнее рулить разработкой.
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|2.37, Аноним (-), 03:41, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из-за наворачивания вебманками мегабайтов, когда потом с динамическими типами отдебажить нереально, сами себя завоняли
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|1.30, keydon (ok), 02:08, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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js не нужен в любом виде, но умиляет как раньше отсутствие типов преподносили как главное достоинство, а теперь как главный недостаток
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|1.39, Аноним (39), 04:21, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> похожего на синтаксис, применяемый в языке TypeScript.
_похожего_, microsoft в своём репертуаре, есть готовое решение, но мы придумаем своё ни с чем не совместимое
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