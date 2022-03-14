The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В язык JavaScript предложено добавить синтаксис с информацией о типах

14.03.2022 23:22

Компании Microsoft, Igalia и Bloomberg выступили с инициативой включения в спецификацию JavaScript синтаксиса для явного определения типов, похожего на синтаксис, применяемый в языке TypeScript. В настоящее время прототип изменений, предложенный для включения в стандарт ECMAScript, вынесен для предварительных обсуждений (Stage 0). На ближайшем мартовском заседании комитета TC39 планируется перейти на первую стадию рассмотрения предложения с привлечением экспертного сообщества из ECMA.

Наличие явно заданной информации о типах позволит избежать многих ошибок в процессе разработки, даст возможность задействовать дополнительные техники оптимизации, упростит отладку и сделает код более читаемым и простым для доработки и поддержки сторонними разработчиками. Поддержку типов предлагается реализовать в виде опциональной возможности - JavaScript-движки и runtime не поддерживающие проверку типов будут игнорировать аннотации с информацией о типах и обрабатывать код как раньше, воспринимая данные о типах как комментарии. Но инструменты для проверки типов смогут на основе доступной информации выявлять ошибки, связанные с некорректным использованием типов.

При этом в отличие от информации о типах, задаваемой при помощи аннотаций JSDoc, указываемых в форме комментариев, прямое указание типов непосредственно в конструкциях определения переменных сделает код более наглядным, понятным и простым для редактирования. Например, интегрированные среды разработки с поддержкой TypeScript смогут сразу подсвечивать ошибки в типизированном JavaScript-коде без дополнительных преобразований. Кроме того, встроенная поддержка типов даст возможность выполнять программы, написанные на типизированных диалектах JavaScript, таких как TypeScript и Flow, без транспиляции из одного языка в другой.

Из типов предлагается добавить "string", "number" и "boolean", которые можно будет использовать при определении переменных, параметров функций, элементов объектов, полей классов, типизированных массивов ("number[]"). Предлагается также обеспечить поддержку объединённых типов ("string | number") и дженериков. 


   let x: string;

   function add(a: number, b: number) {
      return a + b;
   }

   interface Person {
       name: string;
       age: number;
   }

   function foo<T>(x: T) {
      return x;
   }

   function foo(x: string | number): string | number {
      if (typeof x === number) {
          return x + 1
      }
      else {
           return x + "!"
      }
   }


  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Предложен компилятор исходных текстов на языке TypeScript в машинный код
  3. OpenNews: Выпуск jsii 1.31, генератора кода C#, Go, Java и Python из TypeScript
  4. OpenNews: Доступен язык TypeScript 2.0, продвигаемый Microsoft в качестве дополнения к JavaScript
  5. OpenNews: Компания Microsoft представила TypeScript, новую открытую альтернативу JavaScript
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56850-typescript
Ключевые слова: typescript, javascript, type
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:22, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Получается это будет как типизация в питоне
    В любом случае это отлично
    Особенно если типы будут в метаданных
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:52, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > foo<T>

    Понеслось по трубам...

     
     
  • 3.29, Аноним (-), 02:06, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на какой там год кто-то из вебмакак случайно увидел c++
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 03:04, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программисты пишущие V8 пишут его на C++ и отлично понимают типы.
    Хотя последние годы все больше делают на чистых сях NAPI (так как всех задрало от версии к серсии разбираться в их чудинках с C++ типами).
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 04:34, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    V8: я все это хаваю, у меня нет выбора
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 23:27, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ДОЖДАЛИСЬ!
    Может быть теперь и сам js превратят в нормальный язык?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 23:28, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нужно чтобы он стал нормальным?
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 02:08, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    уволить оттуда вебмакак
     
  • 3.34, Аноним (33), 03:05, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строгое сравнение по умолчанию и аналоги instanceof, typeof проверки хотя бы в виде Object.isObject() и т.д. А ну и конечно понятный и человеческий API седалть для системных библиотек.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:28, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, сразу после дождичка в четверг
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:30, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глупость какая-то.
    Вангую: выкинут на мороз, т.к. не будет работать на старых движках, а смысла в ещё одном TS нет никакого
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:05, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По большей части, главное чтобы новый Хром поддерживал. Естественно, Сафари и Лиса подтянутся. А кто ещё там остался?
    Поддержку впилят быстро, совместимость на какое-то время сохранят.
    Не вижу проблем. Тут разве что в Гугле не захотят по каким-то причинам
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:33, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Предлагается также обеспечить поддержку... дженериков.

    Сначала сломаем динамическую типизацию, а потом будем пытаться прикрутить изолентой дженерики к тому, что получилось. Лол.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:40, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сломаем поломку

    Минус на минус даёт плюс, как говорится.

     

  • 1.7, яманов марос (?), 23:35, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сто лет не нужно а сейчас очень надо стало. присоединяюсь к коменту вверху. глупость ето.
     
  • 1.9, БункерныйДед (?), 23:40, 14/03/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.10, Корец (?), 23:43, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из типов предлагается добавить "string", "number" и "boolean"

    Ещё нужен тип для хранения бинарных данных.

     
     
  • 2.11, WebBonobo (?), 23:50, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что такое бинарные данные? Процессор работает на V8.
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 03:38, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    байтики с любыми значениями от 0 до 255
     
  • 2.14, Аноним (12), 23:54, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёт про массивы забыли, объекты и пр. ...
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:57, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Typed_arrays
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:53, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новоявленные погромистики не могут в нормальный код, и динамическая типизация слишком сложна стала для понимания? Штош.
     
  • 1.15, Аноним (17), 23:54, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне очень нравится typescript. Надеюсь это будет настоящая статическая типизация, а не аннотации типов как в python и по сути как в typescript.
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 00:17, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В самом proposal сказано что это будут только аннотации типов, не влияющие на поведение во время выполнения :-(
    У typescript конечно тоже самое, но там нужно стадию транспиляции пройти и если типы не правильные оно просто js файл не выдаст.
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:55, 14/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это язык для придания интерактивности веб-страницам. Он должен быть прост и понятен для каждого. Разве не в этом его суть? А это ничто иное как очередное повышение порога вхождения, не понятно для чего. Нужна производительность? Посмотрите на куцый JS в QML. Он прост, и одновременно интерфейсы на QML работают на порядки быстрее чем на современном вебе. Хотя, похоже, они идут одной дорогой...
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 23:59, 14/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://nodejs.org/en/
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 00:10, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    nodejs - это 2014-2015 год. Разве не логично было бы сделать ответвление языка для столь иной задачи?
     
     
  • 4.22, rshadow (ok), 00:19, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой-то один язык надо было попробовать сделать "для всего". Ну вот поскольку в браузерах добавить язык так и не смогли, то решили js продвигать на сервер, в приложения и даже эмбедед.

    Бума не получилось, революция забуксовала. Но куски разбросанные по всем закоулкам мы еще долго будем встречать.

     
     
  • 5.38, Аноним (-), 03:53, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    js как есть годится только для проверки полей в формочках, проекты крупнее становится невозможно дебажить: декларации намерений программиста почти нет
     
  • 2.24, Аноним (24), 00:37, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интерфейсы qml быстро работают без js, потому что написаны на плюсах и рендерятся, если бог подаст, хардварно, учи матан.

    в qt6 завезли некое подобие трансляции js в нечто пока непонятное земному разуму, будем посмотреть.

     
  • 2.36, Аноним (-), 03:39, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на нем вебприолжухи стали наворачивать и заметили что без типов баги жутко лезут
     

  • 1.23, Аноним (6), 00:31, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://github.com/giltayar/proposal-types-as-comments/issues/43
    > Cost benefit analysis

    tl;dr:

    1. Тайпскриптеперы переложат транспайлинг в яваскрипт на браузер, чтобы он выполнялся не один раз на их серверах, а 100500 у юзеров. Причём на самом деле транспайлинг на сервере всё равно придётся делать, потому что в этом синтаксе есть не всё, что понапихано в тайпскрип. Да и 100500 отдельных js файлов на веб-странице подключать никто не любит.

    2. При этом, эти аннотации, с точки зрения авторов, должны игнорироваться браузерами. Т.е. объявил ты число, записал туда строку и всё норм. А нафига козе баян тогда? goto 1.

     
  • 1.25, InuYasha (??), 00:45, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда у языка не типовой дифференциации данных, то нет цели! Кю!
    Но даже на int и float не разделили...
    Гляжу я на эти примеры и думаю: "какой же гадкий язык!". А эти назначения типа имя:тип - это вообще гадюшник. Ужас. На палочке.
     
  • 1.26, BrainFucker (ok), 01:01, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Facepalm.png

    Религиозные фанаты блин, возведут какую нибудь идею в абсолют и начинают её везде совать. Давайте тогда уж выкинем все языки и оставим один какой нибудь.

     
  • 1.27, Аноним (27), 01:20, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На клиенте точно не нужно.
    Для отдачи клиенту код всё равно минимизировать надо. Соответственно от build step не уйдём.

    На сервере есть Deno

     
  • 1.28, Аноним (28), 01:48, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Был хороший язык до ES5, а дальше по наклонной, пошла ересь с типами. И все из-за засилья корпоративной моды крупных корпов, которым так удобнее рулить разработкой.
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 03:41, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из-за наворачивания вебманками мегабайтов, когда потом с динамическими типами отдебажить нереально, сами себя завоняли
     

  • 1.30, keydon (ok), 02:08, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    js не нужен в любом виде, но умиляет как раньше отсутствие типов преподносили как главное достоинство, а теперь как главный недостаток
     
  • 1.32, Я (??), 02:16, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    через сколько лет джаваскрипт превратится в раст?
     
  • 1.39, Аноним (39), 04:21, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > похожего на синтаксис, применяемый в языке TypeScript.

    _похожего_, microsoft в своём репертуаре, есть готовое решение, но мы придумаем своё ни с чем не совместимое

     
  • 1.41, th3m3 (ok), 04:40, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От TypeScript многие плюются, решили в сам язык его засунуть?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру