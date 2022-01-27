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Кандидат в релизы web-фреймворка Zotonic, написанного на языке Erlang

27.01.2022 01:16

Вышел первый кандидат в релизы web-фреймворка и системы управления контентом Zotonic. Проект написан на языке Erlang и распространяется под лицензией Apache 2.0. Zotonic основан на концепции организации контента в форме "ресурсов" (также называемых "страницами") и "связей" между ними ("статья" - "относится" - "тема", "пользователь" - "автор" - "статья"), причём связи сами являются ресурсами типа "связь" (а тип ресурса - ресурсом типа "тип ресурса").

Для представления контента используется заимствованный из Django язык шаблонов, в качестве хранилища ресурсов используется PostgreSQL. Для обработки запросов задействован форк Basho Webmachine, основанный на Cowboy. Двусторонний обмен данными между сервером и браузером ведётся по протоколу MQTT. Для повышения производительности созданные страницы сохраняются в системе кэширования Depcache.

Одним из основных препятствий, блокирующих подготовку релиза ветки 1.0, автор называет необходимость выверки перевода носителями языков (работа по локализации ведётся отдельно от разработки кода на платформе Crowdin).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zotonic/zot...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 24 с реализацией JIT-компилятора
  3. OpenNews: Новый выпуск фреймворка для создания сетевых приложений Ergo 1.2
  4. OpenNews: Выпуск документоориентированной СУБД Apache CouchDB 3.0
  5. OpenNews: Умер Джо Армстронг, один из авторов языка программирования Erlang
  6. OpenNews: Объявлено о создании организации PHP Foundation
Автор новости: YetAnotherOnanym
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56585-zotonic
Ключевые слова: zotonic, erlang
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:22, 27/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    >> а тип ресурса - ресурсом типа "тип ресурса"

    Логично)

    >> между сервером и браузером ведётся по протоколу MQTT

    Может "брокером"? Или из браузеров кто поддерживает?

     
  • 2, Аноним (2), 10:25, 27/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Сказал бы, что нахрен оно нужно, но их сайт довольно шустренький и могло быть хуже.
     
  • 3, th3m3 (ok), 10:39, 27/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Такое ощущение, что они опоздали с релизом лет на 10.
     
  • 4, EuPhobos (ok), 10:41, 27/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    И опенсорсная игрушка Xonotic классная
     
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