Кандидат в релизы web-фреймворка Zotonic, написанного на языке Erlang

Вышел первый кандидат в релизы web-фреймворка и системы управления контентом Zotonic. Проект написан на языке Erlang и распространяется под лицензией Apache 2.0. Zotonic основан на концепции организации контента в форме "ресурсов" (также называемых "страницами") и "связей" между ними ("статья" - "относится" - "тема", "пользователь" - "автор" - "статья"), причём связи сами являются ресурсами типа "связь" (а тип ресурса - ресурсом типа "тип ресурса").

Для представления контента используется заимствованный из Django язык шаблонов, в качестве хранилища ресурсов используется PostgreSQL. Для обработки запросов задействован форк Basho Webmachine, основанный на Cowboy. Двусторонний обмен данными между сервером и браузером ведётся по протоколу MQTT. Для повышения производительности созданные страницы сохраняются в системе кэширования Depcache.

Одним из основных препятствий, блокирующих подготовку релиза ветки 1.0, автор называет необходимость выверки перевода носителями языков (работа по локализации ведётся отдельно от разработки кода на платформе Crowdin).



