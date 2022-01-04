Релиз игры Remnants of the Precursors

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|1.1, Аноним (1), 23:59, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>в случае неудачи, к унизительному поражению
Вы были киберунижены!
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|1.5, barmaley (??), 00:37, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за мода странная игры из 90-х в совренный линух перетягивать, по моему они все итак без проблем должны заработать через вайн или dos-эмулятор
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|2.7, Аноним (7), 00:44, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они забагованы. Главная задача перетянутых игр - это работа без багов. Работа на современных системах идет как приятное дополнение обычно.
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|2.11, VINRARUS (ok), 01:21, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что за мода странная игры из 90-х в совренный линух перетягивать
Java чючють больше чем "совренный линух"
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|1.16, Михрютка (ok), 02:28, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Fierias? Cryslon? Now these are names I've not heard in a lonnng time... A long time.
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|1.17, Аноним (17), 02:31, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В оригинале интерфейс был красивее. Тут гуй напоминает поделку какую-то.
Ну а а остальном, ну, удачи проекту.
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