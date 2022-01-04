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Релиз игры Remnants of the Precursors

04.01.2022 23:13

После шести лет разработки опубликован релиз "Remnants of the Precursors" — написанной на Java модернизации игры 1993 года "Master of Orion". В ходе игры игроки конкурируют друг с другом на поприще колонизации космоса, развивая собственные цивилизации, производя ресурсы, конструируя космические корабли, проводя исследования и наращивая технологический уровень. Программа позволяет играть за одну из 10 рас, пытаясь привести её или к галактическому доминированию или, в случае неудачи, к унизительному поражению. Микроменеджмент минимален, а игровой процесс плавный и оптимизированный. Исходные коды распространяются под лицензией GPLv3.





  1. Главная ссылка к новости (https://rayfowler.itch.io/remn...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной игры FreeOrion 0.4.9
  3. OpenNews: Свободная стратегическая игра Zero-K размещена на itch.io
  4. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  5. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
Автор новости: Ajaja
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56459-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:59, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >в случае неудачи, к унизительному поражению

    Вы были киберунижены!

     
  • 1.2, Аноним (2), 00:28, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем если есть freeorion?
     
     
  • 2.3, Skullnet (ok), 00:30, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем если есть stellaris?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:56, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а иди на лор этот шлак рекламируй
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:35, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Класс, на RTX 3080 потянет с норм фпс?
     
  • 1.5, barmaley (??), 00:37, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за мода странная игры из 90-х  в совренный линух перетягивать, по моему они все итак без проблем должны заработать через вайн или dos-эмулятор
     
     
  • 2.6, Аноным (ok), 00:41, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное - процесс
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:44, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они забагованы. Главная задача перетянутых игр - это работа без багов. Работа на современных системах идет как приятное дополнение обычно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:55, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Багов вагон в этих оригинальных играх.
     
  • 2.11, VINRARUS (ok), 01:21, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что за мода странная игры из 90-х  в совренный линух перетягивать

    Java чючють больше чем "совренный линух"

     

  • 1.9, Аноним (9), 01:07, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком абстрактно, вот роблокс бы..
     
     
  • 2.10, Самый Лучший Гусь (?), 01:16, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем роблокс, когда есть дженту?
     

  • 1.12, Dzen Python (ok), 01:50, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я выбираю расу линуксоидов. Погнали, спидран!
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:54, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Остатки прекурсоров. Во все тяжкие.
     
  • 1.14, Аноним (15), 01:55, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написанной на Java

    то, что мертво, умереть не может

     
  • 1.16, Михрютка (ok), 02:28, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fierias? Cryslon? Now these are names I've not heard in a lonnng time... A long time.
     
  • 1.17, Аноним (17), 02:31, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В оригинале интерфейс был красивее. Тут гуй напоминает поделку какую-то.

    Ну а а остальном, ну, удачи проекту.

     
     
  • 2.18, Михрютка (ok), 02:48, 05/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно? интерфейс один в один оригинальный. за вычетом 320х200 разрешения у оригинала.

    https://www.mobygames.com/game/dos/master-of-orion/screenshots/gameShotId,5704

     

  • 1.19, какработать (?), 03:03, 05/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж этот GPL гейминг.
     
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