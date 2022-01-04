Релиз игры Remnants of the Precursors

После шести лет разработки опубликован релиз "Remnants of the Precursors" — написанной на Java модернизации игры 1993 года "Master of Orion". В ходе игры игроки конкурируют друг с другом на поприще колонизации космоса, развивая собственные цивилизации, производя ресурсы, конструируя космические корабли, проводя исследования и наращивая технологический уровень. Программа позволяет играть за одну из 10 рас, пытаясь привести её или к галактическому доминированию или, в случае неудачи, к унизительному поражению. Микроменеджмент минимален, а игровой процесс плавный и оптимизированный. Исходные коды распространяются под лицензией GPLv3.







