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Выпуск Toxiproxy 2.3, прокси для проверки устойчивости приложений к сетевым проблемам

27.12.2021 16:35

Компания Shopify, развивающая одну из крупнейших платформ электронной коммерции, опубликовала выпуск прокси-сервера Toxiproxy 2.3, предназначенного для симуляции сетевых и системных сбоев и аномалий для тестирования работоспособности приложений при возникновении подобных условий. Программа примечательна предоставлением API для динамического изменения характеристик канала связи, который можно использовать для интеграции Toxiproxy с системами unit-тестировния, платформами непрерывной интеграции и окружениями для разработки. Код Toxiproxy написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

Прокси запускается между проверяемым приложением и сетевым сервисом, с которым взаимодействует данное приложение, после чего может симулировать возникновение определённой задержки при получении ответа от сервера или отправке запроса, изменять пропускную способность, симулировать отказ принимать соединения, нарушать нормальный ход установки или закрытия соединений, сбрасывать установленные соединения, искажать содержимое пакетов.

Для управления работой прокси-сервера из приложений предоставляются клиентские библиотеки для языков Ruby, Go, Python, C#/.NET, PHP, JavaScript/Node.js, Java, Haskell, Rust и Elixir, которые позволяют на лету изменять условия сетевого взаимодействия и сразу оценивать результат. Для изменения характеристик канала связи без внесения изменений в код может применяться специальная утилита toxiproxy-cli (подразумевается, что API Toxiproxy используется в unit-тестах, а утилита может быть полезна для проведения интерактивных экспериментов).

Из изменений в новом выпуске отмечается включение клиентского endpoint-обработчика для HTTPS, разделение типовых тестовых обработчиков по отдельным файлам, реализация API client.Populate, поддержка платформ armv7 и armv6, возможность изменения уровня ведения логов для сервера.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Shopify/tox...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 5
  3. OpenNews: Репозиторий NPM семь часов был недоступен через прокси
  4. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
  5. OpenNews: Проблемы с безопасностью при использовании протокола автоматической настройки прокси WPAD
  6. OpenNews: Новый метод атаки на обратный прокси Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56418-toxiproxy
Ключевые слова: toxiproxy, test, unit, proxy
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:15, 27/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    проект принцепе не плохой , мог быть и лучше но и сейчас более не менее
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:32, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рыба не щука
     
     
  • 3.3, kusb (?), 17:51, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный коммент. Не придирайся.
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:59, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо за вашу аналитику! И дай вам Бог!
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:32, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо большое, пишите еще!
     
  • 2.6, А где же каменты (?), 18:38, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень четко все расписали, спасибо!
     
  • 2.7, Juha (ok), 18:51, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выражаю благодарность за такой подробный отзыв, который в дальнейшем поможет улучшить продукт.
     
  • 2.8, JackONeill (?), 19:00, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Низкий поклон. Давно ищу отзывы об этом проекте адекватные.
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:29, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте! И вам спасибо за ваш отзыв. Пишите у нас ещё.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:59, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мог быть и лучше

    Если вы столкнулись с сетевыми и системными сбоями, то это так задумано.

    В остальном ваша рецензия мне очень понравилась, особенно первая глава про "проект Принцепе".
    Буду признателен, если вы добавите биографию гражданина Принцепе и перечислите его заслуги в области электронной коммерции.

    Спасибо за внимание.
    Искренне ваш,
    Аноним.

     

  • 1.12, Аноним (12), 20:14, 27/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я один прочитал "Spotify"?
     

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