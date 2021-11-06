Выпуск дистрибутива Tails 4.24

Опубликован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.24 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новой версии осуществлён переход на ветку браузера Tor Browser 11, стабильный выпуск которой пока не сформирован (вместо ожидаемого стабильного релиза Browser 11.0 был опубликован ещё один тестовый выпуск Tor Browser 11.0a10, основанный Firefox 91.3 ESR и альфа-версии Tor 0.4.7.2).

Из других изменений в Tails 4.24: сделан более заметным диалог подтверждения, выводимый при попытке переустановки системы на USB-накопителе с включённым постоянным хранилищем данных пользователя (Persistent Storage). Внесены улучшения в мастер подключения к Tor (Tor Connection), который даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки. Улучшен интерфейс выбора часового пояса. Снижена нагрузка на CPU при отображении состояния загрузки в интерфейсе установки обновления.



