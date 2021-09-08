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Выпуск дистрибутива Tails 4.22

08.09.2021 22:08

Опубликован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.22 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новой версии внесены изменения в мастер подключения к Tor (Tor Connection), который даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки. В новой версии появилась возможность сохранения в постоянном хранилище выбранного мостового шлюза, а также ручной корректировки времени в случае сбоя подключения к Tor через мостовые шлюзы, использующие obfs4. На страницы, выводимые при ошибках, добавлена кнопка для совершения повторной попытки соединения к Tor.

В Tails 4.22 также предложены новые версии Tor Browser 10.5.6, Thunderbird 78.13 и прошивок для GPU AMD (20210818). Прекращён перезапуск Tor после выхода из Unsafe Browser, используемого для обращения к ресурсам в локальной сети. Добавлена проверка загрузки автоматически устанавливаемых обновлений с рабочего зеркала. В состав включён вариант документации на русском языке.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5.4 и дистрибутива Tails 4.21
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 4.20
  4. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5
  6. OpenNews: Доступен Whonix 16, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55766-tails
Ключевые слова: tails
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  • 1.1, Аноним (1), 22:38, 08/09/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    На раст уже переписали или вовремя одумались?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:01, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://blog.torproject.org/announcing-arti

    Это зря, за Растом будущее. Иначе постоянно будут проблемы с безопасностью из за работой с памятью.
    Особенно когда в проекте много разрабов и фичи делаются на скорую руку.

     
     
  • 3.4, Аноним (1), 23:08, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что они всё равно будут. И нечитаемый синтаксис задачу не упрощает.
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 23:32, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут что? Баги будут. А вот проблемы с переполнением буфера, DoS, race condition,
    и целые классы традиционных классов уязвимостей будет на порядок ниже. И тогда
    можно будет занятся над нормальными проблемами, а не отвлекаться на траблы 90х.
     
     
  • 5.8, Аноним (1), 00:20, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это относительно маленький процент проблем. Традиционные уязвимости никуда не денутся. Уверенность в том, что их не будет, приведёт только к ним.
     
     
  • 6.9, Аноним (3), 00:44, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? хотя бы давайте смотреть 90% новостей на опеннете о критичных обновлениях tor,
    с заголовком "Обновление tor с  устранением уязвимости".
    Вот хотя бы последний пример:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55650

    В основном случае это именно традиционные проблемы C/C++.
    Не дам точный % программных против логических ошибок, т.к. не активно просматриваю
    ветки уязвимостей, но поверхность атаки в текущей реализации намного выше чем если бы
    все было написано на Rust/Go/итд.

    Было дело что сабмитил пару отчетов по утечкам памяти, без док-ва конкретной эксплуатируемой
    уязвимости. Это опять же из за цикла разработки проекта такого масштаба, винить в этом разрабов
    могут только что диванные эксперты. В таком случае переход на другой цикл разработки, не только
    язык, а именно SSDLC, помогает решать многие проблемы в таких проектах.

     

  • 1.2, Аноним (3), 22:58, 08/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    "В новой версии внесены изменения в мастер подключения к Tor (Tor Connection), который даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки."

    Здрасьте, я в нем этой фичей пользовался еще в 3ей ветке,

     
  • 1.5, кек (?), 23:23, 08/09/2021 [ответить]  
    		• –4 +/
    Какие трудности у любителей ЦП, каждый месяц скачивай дистр, пиши на флешку, скорость как по диал-ап. Бедненькие)
     
     
  • 2.7, Эдвард Сноуден (?), 00:18, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я люблю TAILS.
     
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