Выпуск дистрибутива Tails 4.22

Опубликован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.22 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новой версии внесены изменения в мастер подключения к Tor (Tor Connection), который даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки. В новой версии появилась возможность сохранения в постоянном хранилище выбранного мостового шлюза, а также ручной корректировки времени в случае сбоя подключения к Tor через мостовые шлюзы, использующие obfs4. На страницы, выводимые при ошибках, добавлена кнопка для совершения повторной попытки соединения к Tor.

В Tails 4.22 также предложены новые версии Tor Browser 10.5.6, Thunderbird 78.13 и прошивок для GPU AMD (20210818). Прекращён перезапуск Tor после выхода из Unsafe Browser, используемого для обращения к ресурсам в локальной сети. Добавлена проверка загрузки автоматически устанавливаемых обновлений с рабочего зеркала. В состав включён вариант документации на русском языке.



