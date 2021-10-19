Выпуск Porteus Kiosk 5.3.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

Состоялся релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.3.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 136 МБ (x86_64). Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков. Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жёстком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д. При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы. В новом выпуске: Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo по состоянию на 14 октября. В том числе обновлены пакеты с ядром Linux 5.10.73, Chrome 93 и Firefox 91.2.0 ESR.

В качестве драйвера для устройств ввода задействован Libinput, благодаря которому на системах с сенсорными экранами удалось наладить поддержку управления экранными жестами в Firefox. При обновлении с прошлых версий систем с откалиброванными сенсорными экранами будет продолжено использование драйвера 'evdev'.

В Firefox и Chrome включено дополнение с экранной клавиатурой.

Добавлена настройка для включения экспериментальной поддержки аппаратного ускорения декодирования видео в Firefox и Chrome.

Предоставлена возможость изменения позиции экранных кнопок.

Убрана возможность использования Adoble Flash Player.

Параметр 'dns_server=' адаптирован для работы в конфигурациях с DHCP.

Добавлен пакет 'sound open firmware', позволяющий использовать альтернативные звуковые драйверы.

В серверной редакции обновлена панель администратора.



