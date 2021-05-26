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Выпуск дистрибутива OSGeo-Live 14.0 с подборкой геоинформационных систем

26.05.2021 08:56

Представлен выпуск дистрибутива OSGeo-Live 14.0, развиваемого некоммерческой организацией OSGeo с целью предоставления возможности быстрого знакомства с различными открытыми геоинформационными системами, без необходимости их установки. Дистрибутив построен на пакетной базе Lubuntu. Размер загрузочного образа - 4.4 ГБ (amd64, а также образ для систем виртуализации VirtualBox, VMWare, KVM и т.п.).

В состав входит около 50 открытых приложений для геомоделирования, управления пространственными данными, обработки спутниковых снимков, создания карт, пространственного моделирования и визуализации. Для каждого приложения подготовлено краткое пошаговое руководство по началу работы. В комплект также включены свободные карты и базы данных географических объектов. Графическое окружение основано на оболочке LXQt.

В новом выпуске:

  • Проведено обновление до пакетной базы Lubuntu 20.04.1. Обновлены версии большинства приложений.
  • Добавлены новые приложения: pygeoapi, Re3gistry и GeoStyler.
  • Добавлены дополнительные Python-модули Fiona, rasterio, cartopy, pandas, geopandas, mappyfile и Jupyter.
  • В образ виртуальной машины добавлены дополнительные приложения, которые не уместились в iso-образ.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.osgeo.org/foundati...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив OSGeo-Live 11.0 с подборкой геоинформационных систем
  3. OpenNews: Создан TangoGIS - русский форк просмотрщика карт TangoGPS
  4. OpenNews: Релиз PostGIS 2.0.0, дополнения к СУБД PostgreSQL для хранения географических данных
  5. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2
  6. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55213-osgeolive
Ключевые слова: osgeolive, gis
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воистину, вот в чём сила GNU/Linux: в наличии дистра на каждый чих и левую пятку любого желающего причастится к его прекрасному (или не очень) сообществу!))
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:37, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда журналистам не о чем писать, они идут на сайт НАСА в автообновляемый раздел со списком ближайших метеоритов и выбирают абсолютно любой. После этого пишут новость типа "НАСА предупредила землян о метеорите, который завтра сблизится с Землей". С дистрами то же самое: тыкаешь в дистровоще первую попавшуюся ссылку, и вот уже готова очередная новость про "выпуск дистрибутива".
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:08, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обои скучные, и разрешение маленькое к тому же ):
     
     
  • 2.3, ryoken (ok), 09:19, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>образ виртуальной машины

    Первая мысль, почему.

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:31, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну мы же не в нулевых -- ВМки поддерживают сейчас большие разрешения, а их инструменты для этого как правило уже предустановлены в гостевых ОС
     
  • 2.4, DevelopsOSGeo (?), 09:24, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетчику не нравятся обои и разрешение картинки. Сворачиваемся и расходимся.
     
     
  • 3.5, DevelopsOSGeo (?), 09:25, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновите новость, что проект теперь закрыт.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 09:31, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне очень жаль, но зато вы можете заняться более полезной работой
     

  • 1.8, Анонин (?), 09:32, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скрин из Веснота?
     
  • 1.10, pfg21 (ok), 10:05, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я накину это здесь обзор 11-й версии осгео http городшахты рф neprostoj-geo... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 11:16, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В любом случае, OSGeoLive 11 стоит установить

    нафиг, Live же)

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:18, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что просто так подготовить SNAP пакеты c геоинформационными системами была не судьба?
     

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