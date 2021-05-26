Выпуск дистрибутива OSGeo-Live 14.0 с подборкой геоинформационных систем

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|1.1, Аноним (1), 09:01, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Воистину, вот в чём сила GNU/Linux: в наличии дистра на каждый чих и левую пятку любого желающего причастится к его прекрасному (или не очень) сообществу!))
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|2.9, Аноним (9), 09:37, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда журналистам не о чем писать, они идут на сайт НАСА в автообновляемый раздел со списком ближайших метеоритов и выбирают абсолютно любой. После этого пишут новость типа "НАСА предупредила землян о метеорите, который завтра сблизится с Землей". С дистрами то же самое: тыкаешь в дистровоще первую попавшуюся ссылку, и вот уже готова очередная новость про "выпуск дистрибутива".
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|3.6, Аноним (2), 09:31, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну мы же не в нулевых -- ВМки поддерживают сейчас большие разрешения, а их инструменты для этого как правило уже предустановлены в гостевых ОС
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|4.7, Аноним (2), 09:31, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне очень жаль, но зато вы можете заняться более полезной работой
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|1.10, pfg21 (ok), 10:05, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я накину это здесь обзор 11-й версии осгео http городшахты рф neprostoj-geo... большой текст свёрнут, показать
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|1.13, Аноним (13), 11:18, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что просто так подготовить SNAP пакеты c геоинформационными системами была не судьба?
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