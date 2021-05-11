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Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.6

11.05.2021 18:54

Опубликован новый выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 5.6. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT, в качестве хранилища данных поддерживаются СУБД MySQL и его форки, а также PostgreSQL.

Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV.

В новом выпуске, помимо массы традиционных улучшений и исправлений, добавлен ряд важных новшеств:

  • Полностью переработан модуль регистрации пользователей. Теперь при регистрации стала доступна тонкая настройка её параметров, включая временные интервалы, максимальное количество регистраций за период, подтверждение и верификация пользователей. Последняя стала возможна без использования адреса электронной почты.
  • Улучшен модуль системы приглашения пользователей в Hubzilla, где появилась возможность переопределять шаблоны приглашений и реализована поддержка языков.
  • Добавлен модуль полнофункциональной поддержи хранения сессий в резидентной базе данных Redis. Это может быть полезно для увеличения отзывчивости крупных серверов Hubzilla.
  • Проведена работа по повышению эффективности обработки ряда процессов что также позитивно сказалось на общей производительности системы.


  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/item/2...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.1
  3. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.4
  4. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.2, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  5. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  6. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
Автор новости: xm
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55129-hubzilla
Ключевые слова: hubzilla, activitypub
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, жоннн (?), 20:13, 11/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    кто-нибудь пробовал запускать тор ноду у себя дома?
     
     
  • 2, Аноним (2), 20:25, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну попробуй, скажешь чо будет )
     
  • 3, Rev (?), 20:25, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это относится к данной новости?
     
     
  • 4, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:30, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никак. Просто тор-фанатики так его продвигают.
     
  • 5, Аноним (-), 20:40, 11/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один метематик
     
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