Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 5.6

Опубликован новый выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 5.6. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT, в качестве хранилища данных поддерживаются СУБД MySQL и его форки, а также PostgreSQL. Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV. В новом выпуске, помимо массы традиционных улучшений и исправлений, добавлен ряд важных новшеств: Полностью переработан модуль регистрации пользователей. Теперь при регистрации стала доступна тонкая настройка её параметров, включая временные интервалы, максимальное количество регистраций за период, подтверждение и верификация пользователей. Последняя стала возможна без использования адреса электронной почты.

Улучшен модуль системы приглашения пользователей в Hubzilla, где появилась возможность переопределять шаблоны приглашений и реализована поддержка языков.

Добавлен модуль полнофункциональной поддержи хранения сессий в резидентной базе данных Redis. Это может быть полезно для увеличения отзывчивости крупных серверов Hubzilla.

Проведена работа по повышению эффективности обработки ряда процессов что также позитивно сказалось на общей производительности системы.



