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Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.10

06.04.2021 11:19

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.10, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Платформа webOS в 2013 году была выкуплена компанией LG у Hewlett-Packard и применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. Проект webOS Open Source Edition был основан в 2018 году, после того как компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки для привлечения других участников и расширения спектра устройств, на которых может применяться webOS.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

Основные изменения в новом выпуске:

  • Реализован фреймворк Storage Access, предоставляющий единый интерфейс для доступа к различным хранилищам, включая внутреннее хранилище, USB-накопители и облачные системы хранения (пока поддерживается только Google Drive). Фреймворк позволяет через общий пользовательский интерфейс просматривать и открывать документы, изображения и файлы из всех настроенных провайдеров хранения данных.
  • В браузерном движке обеспечено хранение сессионных и аутентификационных Cookie в зашифрованном виде.
  • Добавлен новый сервис Peripheral Manager для управления периферийными устройствами, поддерживающий взаимодействие с устройствами через интерфейсы GPIO, SPI, I2C и UART. Сервис позволяет организовать управления новыми устройствами без изменения исходных текстов платформы.
  • Расширены возможности модели управления доступом ACG (Access Control Groups), применяемой для ограничения полномочий сервисов, использующих Luna Bus. В новом выпуске на ACG переведены все старые сервисы, в которых ранее использовалась старая модель безопасности. Изменён синтаксис правил ACG.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2
  3. OpenNews: Выпуск AsteroidOS 1.0, открытой ОС для умных часов на базе Qt и Wayland
  4. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  5. OpenNews: Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish
  6. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54910-webos
Ключевые слова: webos
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, leibniz (ok), 11:33, 06/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    > В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4

    пф

     
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