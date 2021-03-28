The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.2

28.03.2021 10:15

Опубликован релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 7.2.0, развиваемой проектом KDE. Программа предоставляет исчерпывающий набор инструментов для импорта, управления, редактирования и публикации фотографий, а также изображений с цифровых камер в формате raw. Код написан на языке C++ с использованием Qt и библиотек KDE, и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux (AppImage, FlatPak), Windows и macOS.

Среди добавленных улучшений:

  • В движке для распознавания лиц и инструменте устранения эффекта красных глаз задействована новая модель машинного обучения (Yolo), более качественно определяющая лица на изображениях со сложным ракурсом съёмки. Повышена скорость обработки данных и реализована возможность распараллеливания операций. Из базовой поставки удалены файлы с данными модели машинного обучения, которые теперь загружаются во время работы. Модернизирован графический интерфейс для работы с лицами и привязки к ним тегов, а также связанные с ним виджеты.
  • Улучшен процесс управления альбомом фотографий, расширены возможности группировки информации, ускорена работа движка для фильтрации вывода по маске, оптимизировано отображение свойств и улучшена поддержка извлекаемых носителей.
  • В бинарные сборки добавлена утилита для проверки наличия обновлений с возможностью их автоматической загрузки и установки. Значительно улучшены сборки для macOS.
  • Проведена оптимизация кода для работы с БД и схемы хранения, используемые для поиска, хранения метаданных, распознавания лиц и работы различных инструментов. Повышена скорость сканирования коллекций во время запуска. Улучшена поддержка интеграции с движком семантического поиска и с MySQL/MariaDB. Расширены инструменты для сопровождения БД.
  • Проведена работа по повышению стабильности и удобства использования инструмента для переименования группы файлов в пакетном режиме.
  • Добавлена возможность сохранения в метаданных информации о местоположении и улучшена поддержка файлов GPX.
  • До версии libraw 0.21.0 обновлён внутренний движок для обработки RAW-изображений. Добавлена поддержка форматов CR3, RAF и DNG. Добавлена поддержка новых моделей камер, включая iPhone 12 Max/Max Pro, Canon EOS R5, EOS R6, EOS 850D, EOS-1D X Mark III, FujiFilm X-S10, Nikon Z 5, Z 6 II, Z 7 II, Olympus E-M10 Mark IV, Sony ILCE-7C (A7C) и ILCE-7SM3 (A7S III). Улучшен инструмент импорта фотографий с камер, добавлена поддержка автоматического назначения имён альбомам и переименования во время загрузки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.0
  3. OpenNews: Выпуск программ для обработки фотографий RawTherapee 5.6 и digiKam 6.1
  4. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  5. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.8
  6. OpenNews: Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54851-digikam
Ключевые слова: digikam
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:29, 28/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Удивительно, разрабатывает проект KDE, а скриншоты теперь делают в macOS. Раньше скриншоты из KDE делали.
     
     
  • 3, leibniz (ok), 11:09, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE уже не торт
     

  • 2, danonimous (?), 11:08, 28/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    В Слаку уже на днях прилетело. Хорошая программа, но раздражает, что запускается очень медленно. Как будто на электроне написана.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру