Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.40

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|1.3, Кир (?), 09:46, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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запрещены коммерческое использование, декомпиляция и дизассемблирование продукта.
как это вообще стыкуестся с ядром Линукс и GPL ?
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|1.8, Аноним (7), 10:05, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интерфейс во многом копирует винду. Видимо авторы перспективы судиться с M$ не боятся.
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|1.13, Чистопоржать (?), 10:40, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тот, кто писал новость, лицензию не читал. Там написано, что запрещено дизассемблировать, но дополнительно указывается, что ограничения лицензии не распространяются на компоненты, идущие под своими лицензиями.
В итоге наброс, ложь и истерика в комментах. Автор вводного абзаца к новости просто Хейтер и не разбирается в предмете
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