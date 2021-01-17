Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.40

Компании ООО "РусБИТех-Астра" опубликовала выпуск дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.40, построенного на пакетной базе Debian GNU/Linux 9 "Stretch" и поставляемого с собственным проприетарным рабочим столом Fly (интерактивная демонстрация), использующим библиотеку Qt. Для загрузки доступны iso-образ, бинарный репозиторий и исходные тексты пакетов. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей, в частности, запрещены коммерческое использование, декомпиляция и дизассемблирование продукта. Основные изменения: Добавлены пакеты с ядром Linux 5.4 (ранее предлагалось ядро 4.19), в котором появился драйвер eхFAT и улучшена поддержка процессоров 10 поколения от Intel и AMD, GPU-драйверов и сетевых компонентов. Обновлён образ инсталляционного диска с новым ядром.

Предложены две новые цветовые схемы оформления: светлая и тёмная (fly-data).

Переработано оформление диалога «Завершение работы» (fly-shutdown-dialog).

В новое оформление интерфейса входа в систему (fly-qdm) добавлена поддержка доменов и токенов.

Добавлен пакет laptop-mode-tools для управления энергосбережением и питанием ноутбуков.

В оконном менеджере fly-wm улучшена работа с мультимониторными конфигурациями. Оптимизировано размещение кнопок приложений при нехватке места на панели задач (с возможностью пролистывания рядов).

В файловом менеджере (fly-fm) добавлена поддержка приложений, использующих плагины KDE (действия "отправить" из KDE), ускорена работа с SMB ресурсами.

Во fly-reflex обеспечен вызов из всплывающего окна диалога форматирования внешнего накопителя.

Обновлён виджет даты и часов (fly-admin-date), добавлена интеграция с приложением fly-admin-time.

Добавлена горячая клавиша Win+F11, по которой любое приложение распахивается на полный экран без декораций и перекрывая панель задач.

Во fly-notify-prevlogin доступна информация о времени предыдущего входа в систему.

Обновлён виджет управления яркостью экрана (fly-brightness).

Добавлена переменная окружения FLY_SHARED_DESKTOP_DIR (/usr/share/fly-wm/ shareddesktop) для централизованного размещения ярлыков на рабочие столы всех пользователей.

Реализованы новые графические интерфейсы: fly-admin-format для форматирования USB дисков, с поддержкой быстрого и полного режимов. fly-admin-usbip для настройки монтирования usb-устройств по сети (usbip). fly-admin-multiseat для настройки одновременной работы нескольких сотрудников с разделяемыми профилями на одном ПК. fly-csp-cryptopro (ранее fly-csp) для создания и проверки электронной подписи провайдера КриптоПро. fly-admin-time для выбора серверов NTP и настройки служб синхронизации времени.

Улучшены графические интерфейсы: Во fly-admin-int-check добавлена возможность включать конкретные каталоги в перечень исключаемых из проверки на целостность. Во fly-admin-ltsp включена возможность перенастройки dnsmasq, улучшена функция настройки автомонтирования USB-носителей и удалённого подключения. Во fly-admin-smc для графического киоска реализована возможность отключения режима энергосбережения и блокировки экрана. Во fly-admin-printer улучшен поиск драйверов hplip, что позволяет точнее определить модель принтера Hewlett Packard и выбирать корректный драйвер. Во fly-admin-repo реализовано автоопределение имени, архитектуры и компонентов создаваемого репозитория, добавлена возможность подписи репозитория apt. Во fly-admin-winprops включены опции окна "не показывать в трее" и "принудительные декорации" (актуально для GTK3 приложений), а также старт "в полноэкранном режиме". В kcalc, компактном калькуляторе, реализован более привычный пользователям формат.

Обновлены версии пакетов: nvidia 450, osync 0.0.1, hwinfo 21.38, firefox 83.0, thunderbird 78.5.1, сhromium 86, firejail 0.9.58, cups 2.2.13, hplip 3.20.9, libreoffice 6.4.6, mesa 20.1.7, qmmp 1.4.2, kde-spectacle 2.12 (с возможностью редактирования скриншотов), bleachbit 3.9, samba 4.12.



