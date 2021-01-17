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Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.40

17.01.2021 09:46

Компании ООО "РусБИТех-Астра" опубликовала выпуск дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.40, построенного на пакетной базе Debian GNU/Linux 9 "Stretch" и поставляемого с собственным проприетарным рабочим столом Fly (интерактивная демонстрация), использующим библиотеку Qt. Для загрузки доступны iso-образ, бинарный репозиторий и исходные тексты пакетов. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей, в частности, запрещены коммерческое использование, декомпиляция и дизассемблирование продукта.

Основные изменения:

  • Добавлены пакеты с ядром Linux 5.4 (ранее предлагалось ядро 4.19), в котором появился драйвер eхFAT и улучшена поддержка процессоров 10 поколения от Intel и AMD, GPU-драйверов и сетевых компонентов. Обновлён образ инсталляционного диска с новым ядром.
  • Предложены две новые цветовые схемы оформления: светлая и тёмная (fly-data).
  • Переработано оформление диалога «Завершение работы» (fly-shutdown-dialog).
  • В новое оформление интерфейса входа в систему (fly-qdm) добавлена поддержка доменов и токенов.
  • Добавлен пакет laptop-mode-tools для управления энергосбережением и питанием ноутбуков.
  • В оконном менеджере fly-wm улучшена работа с мультимониторными конфигурациями. Оптимизировано размещение кнопок приложений при нехватке места на панели задач (с возможностью пролистывания рядов).
  • В файловом менеджере (fly-fm) добавлена поддержка приложений, использующих плагины KDE (действия "отправить" из KDE), ускорена работа с SMB ресурсами.
  • Во fly-reflex обеспечен вызов из всплывающего окна диалога форматирования внешнего накопителя.
  • Обновлён виджет даты и часов (fly-admin-date), добавлена интеграция с приложением fly-admin-time.
  • Добавлена горячая клавиша Win+F11, по которой любое приложение распахивается на полный экран без декораций и перекрывая панель задач.
  • Во fly-notify-prevlogin доступна информация о времени предыдущего входа в систему.
  • Обновлён виджет управления яркостью экрана (fly-brightness).
  • Добавлена переменная окружения FLY_SHARED_DESKTOP_DIR (/usr/share/fly-wm/ shareddesktop) для централизованного размещения ярлыков на рабочие столы всех пользователей.
  • Реализованы новые графические интерфейсы:
    • fly-admin-format для форматирования USB дисков, с поддержкой быстрого и полного режимов.
    • fly-admin-usbip для настройки монтирования usb-устройств по сети (usbip).
    • fly-admin-multiseat для настройки одновременной работы нескольких сотрудников с разделяемыми профилями на одном ПК.
    • fly-csp-cryptopro (ранее fly-csp) для создания и проверки электронной подписи провайдера КриптоПро.
    • fly-admin-time для выбора серверов NTP и настройки служб синхронизации времени.
  • Улучшены графические интерфейсы:
    • Во fly-admin-int-check добавлена возможность включать конкретные каталоги в перечень исключаемых из проверки на целостность.
    • Во fly-admin-ltsp включена возможность перенастройки dnsmasq, улучшена функция настройки автомонтирования USB-носителей и удалённого подключения.
    • Во fly-admin-smc для графического киоска реализована возможность отключения режима энергосбережения и блокировки экрана.
    • Во fly-admin-printer улучшен поиск драйверов hplip, что позволяет точнее определить модель принтера Hewlett Packard и выбирать корректный драйвер.
    • Во fly-admin-repo реализовано автоопределение имени, архитектуры и компонентов создаваемого репозитория, добавлена возможность подписи репозитория apt.
    • Во fly-admin-winprops включены опции окна "не показывать в трее" и "принудительные декорации" (актуально для GTK3 приложений), а также старт "в полноэкранном режиме".
    • В kcalc, компактном калькуляторе, реализован более привычный пользователям формат.
  • Обновлены версии пакетов: nvidia 450, osync 0.0.1, hwinfo 21.38, firefox 83.0, thunderbird 78.5.1, сhromium 86, firejail 0.9.58, cups 2.2.13, hplip 3.20.9, libreoffice 6.4.6, mesa 20.1.7, qmmp 1.4.2, kde-spectacle 2.12 (с возможностью редактирования скриншотов), bleachbit 3.9, samba 4.12.


  1. Главная ссылка к новости (https://astralinux.ru/news/cat...)
  2. OpenNews: Группа компаний Astra Linux намерена инвестировать 3 млрд руб. в экосистему Linux
  3. OpenNews: Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.29
  4. OpenNews: Готовится версия Astra Linux для смартфонов
  5. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
  6. OpenNews: Astra Linux и ПараТайп представили открытые шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54421-astra
Ключевые слова: astra, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Арагорн (?), 09:41, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне больше калька нра
     
     
  • 2.16, Гэндальф (?), 10:42, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне и эта астра нра, кста.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:43, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому он нужен, есть же божественная Ubuntu 20.04 lts
     
     
  • 2.4, Гимли (?), 09:49, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тому самому товарищу
     
  • 2.5, Alex (??), 09:52, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тому, кто обязан использовать отечественное ПО
     

  • 1.3, Кир (?), 09:46, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    запрещены коммерческое использование, декомпиляция и дизассемблирование продукта.
    как это вообще стыкуестся с ядром Линукс и GPL ?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:03, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как решит российский суд.
     
  • 2.10, asand3r (ok), 10:22, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так речь про DE. Ядро как было под gpl, так и есть.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:35, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был же разбор, что в DE есть GPL код.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:55, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так все внимательно смотрим какие комменты будут удаляться)
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:40, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И минусуются тоже
     

  • 1.8, Аноним (7), 10:05, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интерфейс во многом копирует винду. Видимо авторы перспективы судиться с M$ не боятся.
     
  • 1.9, Catwoolfii (ok), 10:10, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конский ценник на лицензии
     
     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 10:39, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык не для людей же составлялся...
     
  • 2.15, Diozan (ok), 10:41, 17/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CE качается и пользуется бесплатно.
     

  • 1.13, Чистопоржать (?), 10:40, 17/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот, кто писал новость, лицензию не читал. Там написано, что запрещено дизассемблировать, но дополнительно указывается, что ограничения лицензии не распространяются на компоненты, идущие под своими лицензиями.

    В итоге наброс, ложь и истерика в комментах. Автор вводного абзаца к новости просто Хейтер и не разбирается в предмете

     
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