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Опубликована библиотека urm для Python

14.01.2021 09:30

Доступна библиотека urm.py с реализацией URM (UnRelational Mapper) для языка Python. Проект может оказаться полезным, когда требуется сохранить какие-нибудь данные не в реляционной базе данных, а в нереляционном хранилище, таком как файловая система, архив, облачное хранилище, NoSQL-база.

Примеры библиотек, в которых необходимы подобные манипуляции:

  • Библиотека UniGrammarRuntime должна уметь читать с диска несколько вариантов (сгенерированных разными генераторами, поддержка которых реализована в UniGrammar в виде бэкендов) парсера для одной и той же грамматики. Парсер может состоять либо из одного файла (файл грамматики в DSL-виде, для parsimonious и tatsu), либо из нескольких (лексер + парсер в транспилированном виде (ANTLR4, CoCo/Py), или 1 файл с транспилированным кодом + 1 файл с байт-кодом (parglare), или, если грамматика модульная, то все модули (пока не реализовано в UniGrammar), причём раскладка по диску должна быть такова, чтобы корректно импортировалось ). Также желательно хранить результаты измерений их производительности. Пример 1, пример 2.
  • В артефактах библиотеки AutoXGBoost необходимо хранить пары файлов, один из которых - модель в одном из поддерживаемых форматов (а их на данный момент 3 - бинарный, транспилированный в AST python с помощью pyxgboost (можно проводить inference без установленного xgboost) и json), а второй - информация о колонках, необходимая для правильного проведения inference и прочие метаданные. И ещё есть файл с гиперпараметрами, который имеет решающее значение при повторной тренировке модели. Ещё планируется добавить туда LightGBM и CatBoost и конвертацию между форматами моделей.

В описанных примерах есть общее:

  • Данные имеют смысл как файлы. Их можно вырвать из контейнера и использовать без него. Но это будет неудобно - контейнер предоставляет дополнительные данные для унифицирующей обвязки.
  • Для гибкости требуется хранить дополнительную информацию. Эта информация должна быть связана с файлами, а хранилище у нас нереляционное.
  • Дополнительную информацию приходится серилизовывать. Нет бесплатного лэнча, есть разные форматы сериализации с разными достоинствами и недостатками. Например YAML красиво выглядит, JSON компактнее и при этом совместимее, бинарные форматы по типу JSON ещё компактнее и не нуждаются в "спасении" строк. Нужно иметь свободу выбирать тот формат, какой наиболее подходит для конкретной задачи. И легко переключать, при изменении требований.
  • Не всегда можно контролировать раскладку файлов. В архитектуру сторонних программ могут быть встроены предположения о том, как файлы лежат на диске. Например если файлы - модули какого-либо ЯП, то импортируемые модули должны лежать относительно импортирующих по известным путям. Можно извратиться с загрузчиками, это приведёт к проблемам (для отладки которых пришлось даже разработать FrozenTable).

Соответственно, имеется 3 критерия:

  • явно-неявно - понятность при взгляде на код, возможность наличия не очевидного с первого взгляда для человека не знакомого с работой системы поведения и необходимость разбираться в системе;
  • легко-трудоёмко - затраты труда и времени на написание и сопровождение;
  • гибко-негибко - будем ли реализовывать всё многообразие.

с предпочтением "явно, легко, гибко", и треугольник "выбери два":

  • явно, легко, негибко - выбрать и закодить 1 вариант вручную полностью;
  • явно, трудоёмко, гибко - закодить всё вручную, а потом удалить весь этот код, потому что поддерживать и отлаживать такое нет никакого желания;
  • неявно, легко, гибко - использовать композицию.

В некоторых случаях может быть целесообразно выбрать третий вариант, особенно если кодить его вручную не надо, а нужно только освоить готовую библиотеку - urm.py. urm - значит UnRelational Mapper, созвучно с ORM.

Сначала определимся с хранением и сериализацией. И то, и другое заэнкапсулировано в библиотеку. Всё тривиально: есть интерфейс и несколько классов, один метод разжимает и парсит, другой сериализует и жмёт, и можно объединять в конвейеры "разжать из LZMA2 -> декодировать в UTF-8 -> распарсить JSON" (и в обратную сторону тоже работает). Кроме urm эта библиотека используется в Cache.py.

Набор частей данных, связанных друг с другом, хранимый в хранилище, назовём bundle ("свёрток"). Ему соответствует класс ProtoBundle (который основан на метаклассе, создающем нужные дескрипторы), от которого нужно унаследовать свой класс. А в нём есть дескрипторы, получая и устанавливая значения в которые мы читаем/пишем в хранилище.

Хранилищ 2 вида, "горячие" и "холодные", холодные для хранения, горячие - для кеширования. Пример холодного хранилища: файл на диске, хранящий данные, сериализованные конкретной схемой сериализации. Пример горячего хранилища - префиксное дерево.

2 вида свойств: 0-мерные (скалярные) и многомерные. К скалярным обращаться нужно через само свойство, к многомерным - через оператор [].

Между дескриптором, свёртком и хранилищами у нас располагается стратегия. Стратегии две:

  • холодная - читает и пишет в холодное хранилище незамедлительно;
  • кешированная - читает из кеша, если кеш пуст - из холодного хранилища, при установке значения пишет в кеш, запись в холодное хранилище производится только тогда, когда вызывается `save` у "свёртка". Есть возможность вызвать `save` для отдельного свойства.

Стратегии параметризуются просто отображателями (Mapper). Просто отображатели бывают холодными (ColdMapper) и горячими (HotMapper). Каждый отображатель - это как минимум пара связанных объектов:

  • отображатель ключей, преобразующий "ключи", родные для холодного хранилища, в ключи, удобные для доступа в приложении (используются в горячем хранилище).
  • хранитель, сохраняющий данные в холодные и горячие хранилища.

Холодный отображатель получает ещё конвейер преобразователей. Горячий, соответственно, не получает, так как горячее хранит данные в формате, удобном для хранения.

Для выражения отношений между хранимыми сущностями через Dynamic задаётся путь по именам свойств с корнем в объекте-"свёртке". В остальных классах присутствует логика, проверяющая, является ли параметр или его компонент Dynamic, и если является - проходящая по указанному в нём пути и использующее полученное значение.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KOLANICH-li...)
  2. OpenNews: Выпуск Python-библиотек Bind.py и RichConsole.py
  3. OpenNews: Выпущен первый релиз Issuer, бота для автоматической модерации issues на GitHub
  4. OpenNews: Экспериментальный API для редактирования about:config из WebExtensions
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54400-urm
Ключевые слова: urm, python
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:03, 14/01/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Слишком сложно для местного цирка, животные сейчас увидят слово python и будут его коверкать, даже не читая новости
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:05, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вот ты редис редкостный! испортил мой камент #2!
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 10:06, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    да высер этого мудака должны удалить, так что норм
     
     
  • 4.6, Аноним (-), 10:08, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, а вот и первые представители фауны пожаловали, ну давай, начинай, я тебе помогу даже: пихон, пердон, пистон
     
     
  • 5.7, Гимли (?), 10:11, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    монтипайтон, пыхтон, путон
     
  • 2.8, Гэндальф (?), 10:17, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы просто придираетесь! Зануда!
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:03, 14/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Новости уже полчаса и никто не настрочил ничего? Вчитываетесь до сих пор?)
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:05, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так а чего вы хотите, это сайт баш-портянщиков локалхостов
     
     
  • 3.9, Леголас (ok), 10:18, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так пишите, будто это что-то плохое
     
  • 2.10, КО (?), 10:27, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А о чем говорить?
    Давайте о политике.
     
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