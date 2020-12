Экспериментальное API для редактирования about:config из WebExtensions

Лучше бы они это дело полноценно документировали. Не люблю хромоподобные браузеры, но когда в них заходишь в chrome://flags, то для всех видимых в нем параметров еще и указано, что именно эти параметры делают. Примерно так:

* Enable Smooth Scrolling for PDF

Enables smooth and responsive scrolling for PDF files in the browser – Mac, Windows

#edge-smooth-scrolling-enabled-pdf Мозилловский же about:config - та еще помойка