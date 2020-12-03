Экспериментальное API для редактирования about:config из WebExtensions

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|2.24, Аноним (24), 10:49, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мне нравится. Удобно будет делать кросс-запросы к сторонним апи (например, букинг или авиасейлс, платежные всякие) которые сейчас режутся через same origin policy и их надо через свой сайт проксировать. А так - отключил у клиента этот гадкий полиси и делаешь запросы нормально и прямолинейно, а не через заднее место.
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|3.26, Anonimous (?), 10:55, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как раз в этом проблем никогда не было, т.к. это ограничение можно резать WebRequest API, что в общем и делают сейчас некоторые расширения.
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|2.25, Anonimous (?), 10:53, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такое мог написать только человек не понимающий всю сложность подбора и отслеживания настроек. Их буквально тысячи, с тысячами возможных форматов параметров. А еще, не нравится - не ставь, никто не заставляет.
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|3.44, YetAnotherOnanym (ok), 12:27, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Для решения проблемы "сложности подбора и отслеживания настроек" надо на странице about:config напротив каждого пункта поместить ссылку с описанием этой настройки, а не открывать двери невесть кому для вмешательства в настройки.
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|3.48, Аноним (48), 12:59, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Такое мог написать только человек не понимающий всю сложность подбора и отслеживания настроек
Именно поэтому их надо вообще убрать. Не должно быть в хорошем браузере вещей типа about:config. Берите пример с сафари 🧭 как правильно делать. 😺
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|1.3, Аноним (3), 08:54, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В смысле, а как до этого тогда всякое шкодло работало, подсовывая свои адреса (когда запускаешься - и там шквал новых табов, которых ты никогда не открывал)
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|2.18, Аноним (18), 09:54, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такое обычно делали путём дописывания аргументов в ярлыки браузеров на рабочем столе и меню пуск. Так что даже если снесёшь вредоносов, такое поведение останется.
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|2.29, Anonimous (?), 10:58, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты понял сам что сказал? Такое может сделать любое расширение. Просто подписываем его без загрузки на сайт Mozilla, и вероятность что его заблокирует стремится к 0. А потом через файл конфигов распаковываем и внедряем в Firefox. Еще раньше был каталог общесистемный, туда кладешь расширение - оно устанавливается во все копии Firefox в системе, но его собирались отключить, не знаю что с ним сейчас. А еще есть "общие политики", файл такой в каталоге Firefox, через него можно тоже что угодно поставить, как системный администратор, для них и сделано.
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|2.8, Ананоним (?), 09:15, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как это зачем? Кажется что бы было больше дыр :)
Вот годик-второй назад заткнули дыру с автоподстановкой сохраненного лигина и пароля на сайте, если одна такая пара для сайта была сохранена, а не так давно в новых версиях опять вернули. Я аж заржал, когда увидел автоподстановку. Я-то наивный думал магазин не знает кто я, ведь не логинился. Ан нет, мог и знать, ибо при заходу на страницу логина все поля логина уже были автозаполнены. Ну удобно же! Причём всем :)
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|3.32, Anonimous (?), 11:23, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тему не знай - глупость пиши. Главное же что-то написать да? Зачем учить WebExtension API чтобы знать о чем пишешь? Услышал про доступ к движку - написал глупость. А то что он только в расширениях, то что только со спец. правами, то что и без этого API к движку сейчас расширения с твоими данными и запросами могут что угодно делать вплоть до внедрения вирусов в бинарные файлы через байтовые потоки Stream API при перехвате запросов через WebRequest API конечно же ты "забыл". И что без хоть какого-то API написать расширения вообще невозможно тоже забыл. А без расширений Firefox никому не нужен, есть Chrome.
То есть ты никогда этого и не знал, главное ну хоть что-то написать.
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|4.47, Аноним (1), 12:49, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Модифицировать настройки пользователя это очень интимно, а без спроса модифицировать интимные настройки это втройне очень интимно и открывает безграничные просторы для подставить и поиметь. Не стоит забывать, что разработчики часто продают пользователей, и тут можно будет легко съехать на "безобидности" действий.
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|2.14, Аноним (18), 09:42, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Кто они Мозилла Мозилла вообще против редактирования about config пользовате... большой текст свёрнут, показать
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|1.7, Аноним (5), 09:09, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>Напоминаем, что редактирование настроек about:config было намеренно не реализовано Mozillа в виде API WebExtensions.
>>Там же находится файл, описывающий и документирующий текущую версию API WebExtensions для редактирования "about:config".
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|1.10, Аноним (10), 09:22, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Лучше бы они это дело полноценно документировали. Не люблю хромоподобные браузеры, но когда в них заходишь в chrome://flags, то для всех видимых в нем параметров еще и указано, что именно эти параметры делают. Примерно так:
* Enable Smooth Scrolling for PDF
Enables smooth and responsive scrolling for PDF files in the browser – Mac, Windows
#edge-smooth-scrolling-enabled-pdf
Мозилловский же about:config - та еще помойка
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|2.16, Аноним (18), 09:48, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они пилят что-то вроде этого. В одной из прошлых новостей про firefox была настройка для включения.
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|3.60, Аноним (60), 14:50, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что пилят? Пилят третий столбец, а точнее отдельную табличку с описанием? Давно пилят? Просто это нужно было начать делать с выхода 1.0, ну в крайнем случае 2.0, а не в 100500 релизе (вангую что будет выпущено в релизе 100.0).
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|2.65, Аноним (65), 15:57, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у чрома в chrome://flags это нововведения для поэтапного включения.
Они там временно, по умолчанию выключено -> по умолчанию включено -> впиливают в код
Мозилловский же about:config - тысячи настроек браузера, чтобы гуй не перегружатью
В чроме же настраивай в гуй только то, что гулаг разрешил.
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|1.11, Аноним (11), 09:27, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну вот и всё, теперь все ваши настройки для "предотвращения слежки" сможет редактировать любое дополнение или сайт. Допрыгались.
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|2.17, Аноним (18), 09:52, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не любое, а с разрешением. А для того, чтобы на сайт пробросить, придётся написать и установить отдельное расширение.
API вообще и делалось для того, чтобы актоматически поттягивать и включать настройки для защиты приватности. опробовать можно через расширение arkenfox.
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|3.38, Аноним (38), 12:12, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> включать настройки для защиты приватности
у тебя ошибка в слове "выключать".
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|2.36, Аноним (36), 11:54, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Знающие комментаторы opennet сразу поняли что мазилла хочет удалить их настройки защиты от слежки
Это такой ужас, представлять, растениям менять настройки браузера что прям жуть
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|2.66, CrazyAlex (?), 16:28, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то тебя заставляет ставить то, чему не доверяешь? Вон, с XUL-расширениями проблем особых не было, хотя те могли вообще всё.
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|1.12, Fracta1L (ok), 09:34, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понял, они сначала выпилил xul из-за его небезопасной возможности редактировать настройки, а теперь запилили специальный api для редактирования настроек?
Политика диверсити зашла слишком далеко, в руководство набрали шизофреников.
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|2.15, Аноним (18), 09:47, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилла апи не запиливала. Это я его запилил. Это то, что всегда было доступно для xul (на самом деле не xul, restartless-расширения были без xul)-расширений. А теперь и для вебэкста.
Вам блин не угодишь. xul-расширения выпилили - плохо, обратно вернули часть функциональности, открывающей возможности делать то, что они делали - вам опять плохо. Вы уж определитесь.
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|3.39, Аноним (38), 12:16, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> xul-расширения выпилили... обратно вернули часть функциональности
<белый лис>... В Мозиле одни коты работают?! И им явно делать нечего? Как ни релиз - всё хуже и хуже.
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|3.59, Scriptor (ok), 14:25, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> xul-расширения выпилили - плохо, обратно вернули часть функциональности, открывающей возможности > делать то, что они делали - вам опять плохо. Вы уж определитесь
Ну т.е. в сухом остатке получим тот же xul, только другой и несовместимый с тем, что уже был. Так зачем это все было? Чтобы бесконечно переписывать то, что работает, просто чтобы оно могло продолжать работать?
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|4.64, Аноним (38), 15:30, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так зачем это все было? Чтобы бесконечно переписывать то, что работает?
Да, это есть современный IT. Что делают господа Поттеринги? Просто переписывают всё то, что работало... вот нафига переписывать всякие dns/dhcp/пр. сервисы и толкать их аж в PID-0?! В итоге проц перегружен на старте процессами, которые ждут друг друга, а первые ещё и сетку ждут... Доходит до смешного, что простой цикл FOR по init.d работает быстрее творения Поттеринга!
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|1.19, NotaBug (ok), 10:16, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шляпа какая-то, лучше б написали расширение для настройки всего about:config с пояснениями для каждой переменной.
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|1.21, Аноним (-), 10:32, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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[quote]Использование версии Firefox с возможностью запуска неподписанных расширений (Mozilla принципиально не подписывает расширения, использующие WebExtensions Experiments) и активация данного режима через "xpinstall.signatures.required"; [/quote]
Мозилал принципиально ненавидит разработчиков. За что и помрет.
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|2.22, Аноним (22), 10:38, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> принципиально ненавидит разработчиков. За что и помрет.
С точки зрения залоченности на браузер скорее ваш Google Chrome отправится вслед за IE.
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|3.27, Аноним (-), 10:56, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хромиум вообще без проблем жрет черт знает какой CRX перетащеный на него и не выделаывается с подписями. А зачем лис нужен с такими причудами я уже давно не понимаю, второсортный клон все того же хрома какой-то.
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|5.54, Аноним (-), 13:41, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оригинальное заявление.
На минутку, они свое апи расширений выкинули в пользу хромовского. И гуй под хром перекосили, отломав настраиваемость. Осталось еще движок хромовский взять и стать второй оперой софтвэа.
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|6.57, Аноним (65), 13:56, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На секундочку, как только они под хром гуй перекосили, сам хром перекосил под то, чем было оно до перекоса в хром. Весь такой слащавый стал, скругленный, с цветастыми темами.
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|3.33, Аноним (33), 11:25, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С 99% аудитории и некоторыми неработающими в Firefox очень важными сайтами, которые пользователей обязывают использовать? Поручения начальства не обсуждаются, а исполняются. Вопрос ведь ставится так, "либо ты используешь этот сайт, либо вылетаешь с работы". И пользователь с матами ставит Хром. И после использует только его, зачем ему браузер, в котором важные сайты не работают? То что этот сайты - говно, написанное криворукими макаками, - ну раз хозяин приказал жрать говно, значит будем.
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|1.34, Аноним (38), 11:42, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> для редактирования about:config из WebExtensions
Они там в Мозиле совсем об стенку ударились?!
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|2.42, Аноним (22), 12:20, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так можно не расширять. Только вроде немного с расширениями прибрались. Они опять как тараканы лезут изо всех щелей. Меня и так всё устраивает - те 2 плагина, что в комплекте (в Ubuntu - 1 плагин) сразу отключаю.
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|2.51, IRASoldier_registered (ok), 13:36, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не Mozilla. Это один ударившийся об стенку опеннетчик - автор сей идеи тут тусит в комментариях, гордый своим изобретением.
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|1.45, Аноним (45), 12:37, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильно, одобряю мурзил-овцев, оголтелые хотельщики всяко экспериментировать - будут экспериментировать на экспериментальных версиях, мурзиле по штабильности это меньше принесёт рисков в конкуренции, зато она сможет утащить к себе в апстрим наиболее удачные фичи, а при необходимости, особо наглым и задиприкейтить какие-то возможности, чтобы рубануть конкурентов, а самостоятельный форк с огромной вероятностью никто из них не потянет.
"Хитлые мулзил-овцы, однако!"
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|1.67, Kuromi (ok), 16:50, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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АХАХАХАХХАХА, круг замкнулся :) Один из резонов "почему старые XUL дополнения плохие и опасные" было то, что они могут как попало менять настройки браузера (в связи с чем появилось множество аддонов которые и не делали ничего кроме изменения настроек). И вот, "API может быть полезен для создания расширений-твикеров, предоставляющих более дружественный пользователю интерфейс настройки браузера"- возвращаемся к тому что было раньше.
Медленно медленно WebExt расширения возвращаются к тому что было раньше.
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