MTC введёт в строй облачную инфраструктуру на базе Ubuntu и OpenStack

Компания Canonical объявила о партнёрстве с мобильным оператором MTC в построении облачной инфраструктуры следующего поколения, которая будет развёрнута на базе открытой платформы OpenStack и Linux-дистрибтива Ubuntu. Новую инфраструктуру планируют начать внедрять в следующем году в 11 российских датацентрах МТС и использовать для создания сервисов для сети 5G.

Платформа OpenStack включает в себя набор взаимосвязанных компонентов, нацеленных на создание как публичных cloud-сервисов, подобных Amazon EC2, так и приватных cloud-окружений, работающих на собственном оборудовании и полностью подконтрольных компании. Платформа изначально была разработана и открыта под лицензией Apache компанией Rackspace и космическим агентством NASA. Впоследствии связанная с проектом интеллектуальная собственность была передана независимой некоммерческой организации Open Infrastructure Foundation. На данный момент к разработке OpenStack присоединилось более 500 компаний. Продукты для развёртывания облачных инфраструктур на базе OpenStack развиваются такими компаниями, как Rackspace, Red Hat, SUSE, Canonical, IBM, Cisco, Dell и HP. Среди поддерживаемых систем виртуализации: KVM, QEMU, Xen, Hyper-V, Citrix XenServer, контейнеры LXC и VMWare/vSphere ESX/ESXi.



