MTC введёт в строй облачную инфраструктуру на базе Ubuntu и OpenStack

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|2.6, Аноним (6), 17:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё, перехожу на мегафон.
Со свиного навоза на куриный помёт?
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|3.11, Аноним (11), 17:25, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На курином хрен что вырастет, просто сжигает растения. Свиной гораздо лучше. А ещё лучше коровий.
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|4.36, Аноним (36), 19:09, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куриный надо погасить, выдержать и разбавить, и норм будет расти (Минск каждую весну им воняет, мы тут уже специалисты)
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|3.32, Dzen Python (ok), 19:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что то гуано, что это перегной. Растениям хорошо, вот только мы (по большей части) не растения.
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|3.15, Аноним (15), 17:47, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рулил, когда был шведской компанией. А сейчас такое же, как и остальные три.
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|2.13, Аноним (15), 17:44, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя МТС нагибает использовать облака? Тебе же от них просто гигабайты нужны?
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|3.33, Аноним (33), 19:07, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На контент они нагибают всех пользователей. Даже воротам с симкой контент подключили с подпиской. О чем с ними можно после такого говорить?а Только о переходе на другого оператора.
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|1.3, m.makhno (ok), 17:13, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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реклама с Нагиевым в футболке Canonical или с иным мерчандайзом прилагается?
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|1.4, Аноним (4), 17:16, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему на Астралинукс?? У них же шикарный Брест?? Всего 300к ща лицензию...
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|2.39, Аноним (39), 19:16, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю что по сравнению с астрабрестом убунта стоит куда дешевле.
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|2.10, Аноним (10), 17:24, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Денис, а ви таки после фейла с антифирусом попова оппзиционегом стали?
Не купил цагёк лицензии на всю стгану?
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|2.23, Alucard (??), 18:12, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странные у тебя желания)) ты какой то садист походу)) хотя, скорее всего чубатый, они горазды на подобное выражение зависти)
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|1.19, Нурлан З. (?), 17:56, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересная связка (Я про убунту)
Стало быть, шляпников с их хвалёным RHOSP прокатили?
Что странновато на самом деле - они там техподдержку предлагают...
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|2.35, Dzen Python (ok), 19:09, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, как будто вы не знаете, как у нас новости читать надо:
"Все школы на линуксе!" - читать надо как "РОНО прислало папку с дисками, местный информатик, умеющий только ХР, как мартышка очки покрутил его, повертел и на полочку, попросив другана сделать один демонстрационный всяким проверкам комп на том, что само далее-далее установилось"
"МТС будет ставить убунту со стеком" - читать надо как "МТС решило хайпануть на открытом ПО, результирующий десяток устройств поставят в самых медвежьих углах"
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|1.37, Аноним (38), 19:14, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, что не православный альт виртуализация чего-то там. Как же так? Без пинка сверху уже и выбрать правильный дистрибутив не могут.
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|1.41, Аноним (41), 19:24, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думал OpenStack давно умер, когда еще со второго питона мигрировали.
А оказыватся их активно внедряют. Рад, что еще не все сдались амазону и прочим гуглоажурам.
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