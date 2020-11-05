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MTC введёт в строй облачную инфраструктуру на базе Ubuntu и OpenStack

05.11.2020 17:04

Компания Canonical объявила о партнёрстве с мобильным оператором MTC в построении облачной инфраструктуры следующего поколения, которая будет развёрнута на базе открытой платформы OpenStack и Linux-дистрибтива Ubuntu. Новую инфраструктуру планируют начать внедрять в следующем году в 11 российских датацентрах МТС и использовать для создания сервисов для сети 5G.

Платформа OpenStack включает в себя набор взаимосвязанных компонентов, нацеленных на создание как публичных cloud-сервисов, подобных Amazon EC2, так и приватных cloud-окружений, работающих на собственном оборудовании и полностью подконтрольных компании. Платформа изначально была разработана и открыта под лицензией Apache компанией Rackspace и космическим агентством NASA. Впоследствии связанная с проектом интеллектуальная собственность была передана независимой некоммерческой организации Open Infrastructure Foundation. На данный момент к разработке OpenStack присоединилось более 500 компаний. Продукты для развёртывания облачных инфраструктур на базе OpenStack развиваются такими компаниями, как Rackspace, Red Hat, SUSE, Canonical, IBM, Cisco, Dell и HP. Среди поддерживаемых систем виртуализации: KVM, QEMU, Xen, Hyper-V, Citrix XenServer, контейнеры LXC и VMWare/vSphere ESX/ESXi.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/mts-s...)
  2. OpenNews: Выход свободной облачной платформы OpenStack 13 "Mitaka"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54034-openstack
Ключевые слова: openstack
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  • 1.1, Аноним (1), 17:11, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Всё, перехожу на мегафон.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Всё, перехожу на мегафон.

    Со свиного навоза на куриный помёт?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:25, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На курином хрен что вырастет, просто сжигает растения. Свиной гораздо лучше. А ещё лучше коровий.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 19:09, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куриный надо погасить, выдержать и разбавить, и норм будет расти (Минск каждую весну им воняет, мы тут уже специалисты)
     
  • 3.32, Dzen Python (ok), 19:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что то гуано, что это перегной. Растениям хорошо, вот только мы (по большей части) не растения.
     
  • 2.7, Денис Попов (?), 17:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tele2 рулит
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:47, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Рулил, когда был шведской компанией. А сейчас такое же, как и остальные три.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:06, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неправда ваша, сейчас ещё хуже.
     
  • 2.9, Аноним (11), 17:23, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    такого треша, как у меги, ни у кого нету.
     
  • 2.12, commiethebeastie (ok), 17:26, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там linux и openldap.
     
     
  • 3.29, vitalif (ok), 18:51, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже вроде reOpenLDAP
     
  • 2.13, Аноним (15), 17:44, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя МТС нагибает использовать облака? Тебе же от них просто гигабайты нужны?
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 19:07, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На контент они нагибают всех пользователей. Даже воротам с симкой контент подключили с подпиской. О чем с ними можно после такого говорить?а Только о переходе на другого оператора.
     
  • 2.28, Аноним (28), 18:30, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мегафон

    Как можно в здравом уме о них вообще вспоминать?

     

  • 1.3, m.makhno (ok), 17:13, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    реклама с Нагиевым в футболке Canonical или с иным мерчандайзом прилагается?
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 19:08, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не тариф, а тарифище, не ОС, а ОСИЩЕ!
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:16, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему на Астралинукс?? У них же шикарный Брест?? Всего 300к ща лицензию...
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 17:48, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И почему сервера не Эльбрус?
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:16, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю что по сравнению с астрабрестом убунта стоит куда дешевле.
     

  • 1.5, Денис Попов (?), 17:17, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Надеюсь с личным доступом к БД лично для российского царька.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:24, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Денис, а ви таки после фейла с антифирусом попова оппзиционегом стали?
    Не купил цагёк лицензии на всю стгану?
     
     
  • 3.14, Денис Попов (?), 17:46, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учи русский, плешивый.
     
  • 2.23, Alucard (??), 18:12, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странные у тебя желания)) ты какой то садист походу)) хотя, скорее всего чубатый, они горазды на подобное выражение зависти)
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:22, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто )
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:49, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему буржуйская убунту, а не отечественный дистрибутив?
     
     
  • 2.18, Нурлан З. (?), 17:54, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заставь работать Openstack на альте, я на тебя посмотрю...
     

  • 1.19, Нурлан З. (?), 17:56, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересная связка (Я про убунту)
    Стало быть, шляпников с их хвалёным RHOSP прокатили?
    Что странновато на самом деле - они там техподдержку предлагают...
     
  • 1.21, Аноним (20), 18:07, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сертификацию ФСТЭК прошли?
     
     
  • 2.35, Dzen Python (ok), 19:09, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой, как будто вы не знаете, как у нас новости читать надо:
    "Все школы на линуксе!" - читать надо как "РОНО прислало папку с дисками, местный информатик, умеющий только ХР, как мартышка очки покрутил его, повертел и на полочку, попросив другана сделать один демонстрационный всяким проверкам комп на том, что само далее-далее установилось"
    "МТС будет ставить убунту со стеком" - читать надо как "МТС решило хайпануть на открытом ПО, результирующий десяток устройств поставят в самых медвежьих углах"
     

  • 1.22, Куку (?), 18:10, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    МТС все? На бубунту не от хорошей жизни переходят...
     
     
  • 2.31, Аноним (33), 19:03, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшно подумать что у них было раньше.
     

  • 1.24, Demo (??), 18:17, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > MTC введёт

    Новости из будущего.

     
  • 1.25, Аноним (25), 18:21, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего не на астральт?
     
  • 1.26, Анонзо (?), 18:23, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никакого тебе импортозамещения. А так можно, оказывается?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 19:15, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободным людям все можно
     
  • 2.42, Аноним (42), 19:27, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Частная компания, при чем тут это?
     

  • 1.27, d (??), 18:25, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего, Базальт не тянет?
     
  • 1.30, Аноним (33), 19:02, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это маркетологи эту булшит новость запостили?
     
  • 1.37, Аноним (38), 19:14, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что не православный альт виртуализация чего-то там. Как же так? Без пинка сверху уже и выбрать правильный дистрибутив не могут.
     
  • 1.40, iPony129412 (?), 19:20, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем мне всегда нравился МТС, так это внедрением новых технологий 👌
     
  • 1.41, Аноним (41), 19:24, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал OpenStack  давно умер, когда еще со второго питона мигрировали.

    А оказыватся их активно внедряют.  Рад, что еще не все сдались амазону и прочим гуглоажурам.

     

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