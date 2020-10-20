The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Tor Browser 10.0.2 и дистрибутив Tails 4.12

20.10.2020 23:20

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.12 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails ядро Linux обновлено до версии 5.8, задействованы новые выпуски Tor Browser 10.0.2 и Tor 0.4.4.5. Добавлена кнопка для отмены автоматизированного обновления в процессе загрузки. Решены проблемы с интернационализацией в инсталляторе, утилите установки обновлений и Bitcoin-кошельке Electrum.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.4.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Обновлено дополнение NoScript 11.1.3. Управление включением Javascript на уровне безопасности Safest возвращено в дополнение NoScript, а настройка javascript.enabled в about:config сброшена в значение true.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Доступны Tor Browser 10.0 и дистрибутив Tails 4.11
  3. OpenNews: Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников
  4. OpenNews: Атака на пользователей Tor, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53930-tails
Ключевые слова: tails, tor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:40, 20/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeType пофикшен?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 02:17, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в нормальных сборках браузеров фритайп фиксится system-wide через обновление единственной библиотеки freetype. В сборках курильщика приходится перескачивать весь бравзер.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:08, 21/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Управление включением Javascript на уровне безопасности Safest возвращено в дополнение NoScript, а настройка javascript.enabled в about:config сброшена в значение true.

    Что-то мне не верится, что они запили компонент файрфокс, отключающий JS для страниц на уровне Gecko, а в noscript просто API пробросили.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:06, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    javascript.enabled = false в помощь
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:21, 21/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пакетный фильтр, имеется ввиду iptables? Как они тор трафик трекают? По порту?
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:21, 21/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Цензура - это экстремизм.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 02:26, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, цензура - для борьбы с экстремизмом.
     

  • 1.5, Аноним (4), 00:22, 21/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Нарушители Конституции - преступники и враги государства.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру