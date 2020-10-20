Выпуск Tor Browser 10.0.2 и дистрибутив Tails 4.12

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.12 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails ядро Linux обновлено до версии 5.8, задействованы новые выпуски Tor Browser 10.0.2 и Tor 0.4.4.5. Добавлена кнопка для отмены автоматизированного обновления в процессе загрузки. Решены проблемы с интернационализацией в инсталляторе, утилите установки обновлений и Bitcoin-кошельке Electrum.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 10.0.2, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 78.4.0 ESR, в которой устранено 7 уязвимостей. Обновлено дополнение NoScript 11.1.3. Управление включением Javascript на уровне безопасности Safest возвращено в дополнение NoScript, а настройка javascript.enabled в about:config сброшена в значение true.



