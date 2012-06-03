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Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2020Q3

10.10.2020 10:01

Разработчики проекта NetBSD представили релиз репозитория пакетов pkgsrc-2020Q3, который стал 68 по счёту выпуском проекта. Система pkgsrc была создана 22 года назад на основе портов FreeBSD и в настоящее время используется по умолчанию для управления коллекцией дополнительных приложений в NetBSD и Minix, в качестве дополнительного средства распространения пакетов pkgsrc также применяется пользователями Solaris/illumos и macOS. В общем виде Pkgsrc поддерживает 23 платформы, включая AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare.

В репозитории предложено более 22 тысяч пакетов. По сравнению с прошлым выпуском добавлен 241 новый пакет, обновлены версии 1713 пакетов, удалены 115 пакетов. В новом выпуске прекращена поддержка пакетов xenkernel и xentools 4.2, 4.5, 4.6, 4.8 (остались версии 4.11.4 и 4.13.1). Проведена большая чистка Perl-пакетов (удалены отдельные пакеты, которые входят в базовый состав Perl). В пакетах с Go и PostgreSQL предложены по умолчанию версии 1.15 и 12.0. Для запуска Firefox и Thunderbird теперь требуется как минимум NetBSD 9 (сборка для NetBSD 8 прекращена).

Из обновлений версий отмечается:

  • Blender 2.90.0 и 2.83.5 (LTS)
  • FileZilla 3.50.0
  • Firefox 68.12.0, 78.3.0 (ESR), 80.0.1
  • Go 1.15.1
  • gnuradio 3.8.1.0
  • Inkscape 1.0.1
  • LibreOffice 7.0.1.2
  • matrix-synapse 1.20.1
  • ncspot 0.2.2
  • MAME 0.224
  • Node.js 12.18.3, 14.10.1
  • Perl 5.32.0
  • PHP 7.2.33, 7.3.22, 7.4.10
  • pkgin 20.8.0
  • PostgreSQL 9.5.23, 9.6.19, 10.14, 11.9, 12.4
  • PowerDNS 4.3.1
  • Python 3.6.12, 3.7.9, 3.8.4
  • Qt 5.15.1
  • qutebrowser 1.13.1
  • Rust 1.45.2 и rust-bin 1.46.0
  • SQLite 3.33.0
  • Syncthing 1.8.0
  • tor 0.4.4.5
  • WebKitGTK 2.30.02
  • Обновлены почти все пакеты для Perl.
  • Добавлено много новых библиотек для R и Lua.


  1. Главная ссылка к новости (http://mail-index.netbsd.org/p...)
  2. OpenNews: Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2020Q1
  3. OpenNews: OpenIndiana 2019.04 и OmniOS CE r151030, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
  5. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  6. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53864-pkgsrc
Ключевые слова: pkgsrc, netbsd
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:07, 10/10/2020 [ответить]  
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