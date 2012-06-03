Выпуск репозитория пакетов pkgsrc 2020Q3

Разработчики проекта NetBSD представили релиз репозитория пакетов pkgsrc-2020Q3, который стал 68 по счёту выпуском проекта. Система pkgsrc была создана 22 года назад на основе портов FreeBSD и в настоящее время используется по умолчанию для управления коллекцией дополнительных приложений в NetBSD и Minix, в качестве дополнительного средства распространения пакетов pkgsrc также применяется пользователями Solaris/illumos и macOS. В общем виде Pkgsrc поддерживает 23 платформы, включая AIX, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, HP-UX, Haiku, IRIX, Linux, QNX и UnixWare. В репозитории предложено более 22 тысяч пакетов. По сравнению с прошлым выпуском добавлен 241 новый пакет, обновлены версии 1713 пакетов, удалены 115 пакетов. В новом выпуске прекращена поддержка пакетов xenkernel и xentools 4.2, 4.5, 4.6, 4.8 (остались версии 4.11.4 и 4.13.1). Проведена большая чистка Perl-пакетов (удалены отдельные пакеты, которые входят в базовый состав Perl). В пакетах с Go и PostgreSQL предложены по умолчанию версии 1.15 и 12.0. Для запуска Firefox и Thunderbird теперь требуется как минимум NetBSD 9 (сборка для NetBSD 8 прекращена). Из обновлений версий отмечается: Blender 2.90.0 и 2.83.5 (LTS)

FileZilla 3.50.0

Firefox 68.12.0, 78.3.0 (ESR), 80.0.1

Go 1.15.1

gnuradio 3.8.1.0

Inkscape 1.0.1

LibreOffice 7.0.1.2

matrix-synapse 1.20.1

ncspot 0.2.2

MAME 0.224

Node.js 12.18.3, 14.10.1

Perl 5.32.0

PHP 7.2.33, 7.3.22, 7.4.10

pkgin 20.8.0

PostgreSQL 9.5.23, 9.6.19, 10.14, 11.9, 12.4

PowerDNS 4.3.1

Python 3.6.12, 3.7.9, 3.8.4

Qt 5.15.1

qutebrowser 1.13.1

Rust 1.45.2 и rust-bin 1.46.0

SQLite 3.33.0

Syncthing 1.8.0

tor 0.4.4.5

WebKitGTK 2.30.02

Обновлены почти все пакеты для Perl.

Добавлено много новых библиотек для R и Lua.



