Прекращение разработки библиотеки Moment.js, имеющей 12 млн загрузок в неделю

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|3.14, Аноним (14), 12:19, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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бэ - это подпись шутника сарказмиста ? ай навеселил, ой насмешил, а как самоутвердился то !
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|5.43, A.Stahl (ok), 15:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что такое /b/? Что такое "двачер" я, более или менее, представляю по ЛОРу.
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|2.22, Аноним (22), 12:57, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главный показатель не нужности. Раз уж либой начинают пользоваться не подготовленные люди поезд точно в какой-то момент свернул не туда.
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|3.25, prokoudine (ok), 13:36, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Главный показатель не нужности.
Действительно. Вот если бы либу качали полтора инвалида в неделю, а не 12 миллионов, это было бы да, это было бы дело. Тогда сразу видно: нужная вещь.
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|1.2, Галустян (?), 11:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Пипец, только сделали что-то стабильное, хорошо работающее и удобное, как на те вам! У нас, видите-ли шило в жопе заиграло!
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|2.6, Аноним (6), 11:42, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Так это хорошо, жирный хлам положено выкидывать. Современные тормоза уже просто невозможно терпеть.
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|2.13, Аноним (13), 12:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Любая программа достигает совершенства к концу своего развития.
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|4.33, Аноним (33), 14:10, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А Windows не достигла конца своего развития, смотри, как активно WSL разрабатывают.
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|5.52, Аноним (52), 16:09, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достигла ещё в 95. А WSL - это плавная миграция на линух, однажды хомячок даже не заметит, что внутри окажется линух ядро, а все проги - эльфовые.
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|2.15, ИмяХ (?), 12:28, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пробовал я этот момент - нифига он не удобный и не хорошо работающий.
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|2.35, Рмшъ (?), 14:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но его же не удалили, пользоваться можно, баги исправлять будут. Что ещё нужно?
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|2.40, Аноним (40), 15:20, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mutable библиотека для работы с датами - это изначальная архитектурная ошибка. Слишком легко написать что-то типа date.addMonth(), не заметив побочного эффекта изменения исходной даты, на которую где-то есть ссылка. И это все даже будет работать, пока где-то совсем в другом месте не появится код, который полагается на ту исходную дату. Да и костылями оно обросло за время своего существования.
Luxon - это исправление архитектурных ошибок и избавление от накопившегося жирка. Нет никакого смысла выбирать moment.js вместо luxon для новых проектов.
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|1.3, Im banana man (?), 11:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как jQuery в мире часов. Швейцарский нож! Ну все, moment! Прощай! Будем другим пользоваться. Не актуален старичок стал...
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|2.32, Lex (??), 14:07, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То был набор неведомо чего, склеенный синей изолентой. Но, да, весьма универсальный, пусть и нереально тормозной и жЫрный.
Нынче есть более годные штуки. Сам пользуюсь исключительно Date-FNS - каждая функция в нем - по сути, отдельный файл, который можно импортировать отдельно и не тянуть огромную кучу мусора.
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|3.44, Im banana man (?), 15:39, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То был набор неведомо чего, склеенный синей изолентой. Но, да, весьма универсальный,
> пусть и нереально тормозной и жЫрный.
> Нынче есть более годные штуки. Сам пользуюсь исключительно Date-FNS - каждая функция
> в нем - по сути, отдельный файл, который можно импортировать отдельно
> и не тянуть огромную кучу мусора.
Что интересно, ранее что-то никого не напрягала громоздкость moment.js. Сейчас - нате, пожалуйста. Интересно, что эти товарищи про node_modules/ думают )
Но шаг, однозначно, правильный. Чем проще - тем лучше.
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|1.5, Аноним (5), 11:40, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+31 +/–
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"js мир - это или что-то experimental, или что-то deprecated" (c)
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|2.9, user (??), 11:56, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Два чая этому господину!
сам пару лет писал на js - там всегда сидишь на experimental,
потому что иначе более модные подаваны не поймут.
Потому что надо героически сражаться с багой в experimental либе на проде.
А потом, когда она из experimental станет deprecated,
так же героически выпиливать из проекта и заменять на новую experimental.
И далее по кругу...
Иначе зачем им столько денег платить? Бурной деятельности не будет!
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|1.12, Аноним (12), 12:12, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Из недостатков упоминается <...> использование изменяемых объектов (mutable, изменении копии объекта moment приводит к изменению оригинала).
Так говорят как будто это что-то плохое.
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|1.18, Аноним (18), 12:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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12 млн загрузок -- это скорее всего за счёт тех одаренны, которые грузят модули с гитхаб прямо в веб страницах.
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|1.19, mos87 (ok), 12:42, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>функции для манипуляцией со временем
JavaScript? Where we're going, we don't need JavaScript.
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|1.26, vantoo (ok), 13:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну так сначала сделайте новую, по всем правилам, а потом уже эту прикрывайте.
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|1.30, Аноним (30), 13:56, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Зато W3C понапридумывал разных WebRTC и прочего хлама, в CSS засунули миллион способов анимации, а в JS за все эти года никто не удосужился сделать правильные штатные функции работы с датами.
Как будто это вина разоботчиков, что библиотека, которая вместо браузера знает о всех нюансах работы со временем во всех странах стала вдруг раздутая.
Разработчики тоже ведут себя как белки-истерички, судя по тексту новости. Видно достало каждому болвану объяснять, почему билиотека работает так, а не иначе.
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|1.39, vitektm (?), 15:15, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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329KB
чтобы работать с датой и временем, мир сошёл с ума.
Почему нормальные базовые вещи нельзя "внутри" иметь
php бы явно не взлетел так сильно если на массивы и строки и даты нужно было бы цеплять библиотеку :)
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|2.42, Lex (??), 15:23, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык массивы и строки и так в жс имеются.
Там проблема не в самом языке, а в том, что каждый браузер предоставляет свой собственный апи.
И отдельно от остального мира был IE, который в принципе не собирался заморачиваться со стандартами и общепринятыми подходами.
Переводя на пых, это если бы для него была куча разных интерпретаторов, предоставляющих разный функционал и работать пыхОвый код должен был бы в 95% из них, в т.ч во всех версиях за последние 2 - 5 лет.
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|3.51, Аноним (-), 16:02, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще бы нормальную возможность резать js без плясок с бубном было бы неплохим шагом для начала. А там бы и к нужному минимуму пришли со временем.
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|2.49, Аноним (49), 15:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и нужно. Нормального юникода в пыхе как не было, так и нет.
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|1.46, Аноним (46), 15:47, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чувствую, что полетят сейчас головы под эгидой Microsoft. Все эти дрочерские библиотеки, которые ничего не делали или делали то что можно сделать одним системным вызовом.
Молодцы так держать нужно теперь вычистить весь остальной хлам их npm.
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|1.48, Аноним (48), 15:53, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Разрабы молодцы. Поняли, что их код г**на кусок, и закопали. Побольше бы таких просветлений.
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