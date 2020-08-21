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Обновление DNS-сервера BIND 9.11.22, 9.16.6, 9.17.4 с устранением 5 уязвимостей

21.08.2020 11:11

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.11.22 и 9.16.6, а также находящейся в разработке экспериментальной ветки 9.17.4. В новых выпусках устранено 5 уязвимостей. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2020-8620) позволяет удалённо вызвать отказ в обслуживании через отправку определённого набора пакетов на TCP-порт, на котором принимает соединения BIND. Отправка на TCP-порт аномально больших запросов AXFR, может привести к тому, что обслуживающая TCP-соединение библиотека libuv передаст серверу размер, приводящий к срабатыванию проверки assertion и завершению процесса.

Другие уязвимости:

  • CVE-2020-8621 - атакующий может инициировать срабатывание проверки assertion и экстренное завершение резолвера при попытке минимизации QNAME после перенаправления запроса. Проблема проявляется только на серверах с включённой минимизацией QNAME, работающих в режиме 'forward first'.
  • CVE-2020-8622 - атакующий может инициировать срабатывание проверки assertion и экстренное завершение рабочего процесса в случае если DNS-сервер атакующего вернёт в ответ на запрос DNS-сервера жертвы некорректные ответы с подписью TSIG.
  • CVE-2020-8623 - атакующий может инициировать срабатывание проверки assertion и экстренное завершение обработчика через отправку специально оформленных запросов зоны, подписанной ключом RSA. Проблема проявляется только при сборке сервера с опцией "--enable-native-pkcs11".
  • CVE-2020-8624 - атакующий, имеющий полномочия изменять содержимое определённых полей в DNS-зонах, может получить дополнительные привилегии для изменения другого содержимого DNS-зоны.


  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Ошибка в BIND 9.16, приводящая к нарушению обработки TCP-соединений
  3. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.11.18, 9.16.2 и 9.17.1
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  5. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.14.3, 9.11.8, 9.15.1 с устранением DoS-уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск BIND 9.14.0, разрывающий совместимость с серверами, не отвечающими на запросы с EDNS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53577-bind
Ключевые слова: bind, dns
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:52, 21/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    вот бы на расте писали бы его и небыло
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:01, 21/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где в новости про переполнение буфера, Фракталушка? Там билиотека корректно определяет размер, а проге большие пакеты не нравятся и она решает корректно завершиться. Т.е. проблема в алгоритмах, от чего Ржавый не спасёт.
     
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