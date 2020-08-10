Выпуск Finnix 121, Live-дистрибутива для системных администраторов

Доступен выпуск Live-дистрибутива Finnix 121, основанного на пакетной базе Debian. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 591 пакет со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 509 МБ.

В новой версии осуществлён переход на использование ветки Debian testing вместо срезов стабильный выпусков. В состав включены новые пакеты ranger, cpu-checker, edid-decode, ipmitool, lldpd, oathtool, sdparm, sipcalc, socat, xorriso, zfs-fuse. Удалены пакеты sl, cdbackup, dvd+rw-tools, wodim (заменены на xorriso), lilo (удалён из Debian testing) и udisks2-vdo (устарел). Добавлена команда "0" для упрощения доступа к настройкам клавиатуры. Включено сжатие раздела подкачки на базе zram.



