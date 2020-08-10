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Выпуск Finnix 121, Live-дистрибутива для системных администраторов

10.08.2020 23:05

Доступен выпуск Live-дистрибутива Finnix 121, основанного на пакетной базе Debian. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 591 пакет со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 509 МБ.

В новой версии осуществлён переход на использование ветки Debian testing вместо срезов стабильный выпусков. В состав включены новые пакеты ranger, cpu-checker, edid-decode, ipmitool, lldpd, oathtool, sdparm, sipcalc, socat, xorriso, zfs-fuse. Удалены пакеты sl, cdbackup, dvd+rw-tools, wodim (заменены на xorriso), lilo (удалён из Debian testing) и udisks2-vdo (устарел). Добавлена команда "0" для упрощения доступа к настройкам клавиатуры. Включено сжатие раздела подкачки на базе zram.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.finnix.org/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Finnix 120, Live-дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GeckoLinux 152
  4. OpenNews: Выпуск REMnux 7.0, дистрибутива для анализа вредоносного ПО
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива BSD Router Project 1.97
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53527-finnix
Ключевые слова: finnix
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:14, 10/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Того самого?
     
  • 2, Аноним (2), 23:27, 10/08/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Debian
    > удалены пакеты
    > заменены на
    > устарел

    Как же в дебиане любят все удалять (и в убунте соответственно тоже). Вот, чем им помешал Leafpad? Да, собрать не проблема (хотя, кому как). Да, прога 2011 года. Но в openSUSE, Fedora, Mageia, Arch Linux ее никто почему-то не выкидывал.

     
     
  • 3, kazh (?), 23:48, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот, чем им помешал Leafpad?

    has at least one bug that may cause data loss without warning.

     
     
  • 4, kazh (?), 23:50, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и это состояние с 2018-го года
     
  • 5, Аноним (5), 01:34, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    системда вся из подобного состоит перманентно, но "почему-то" это не мешает потерингам её пропихивать.
     
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