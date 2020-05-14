Выпуск Finnix 120, Live-дистрибутива для системных администраторов

После пяти лет неактивности в честь 20-летия проекта возобновлена подготовка новых выпусков Live-дистрибутива Finnix, основанного на пакетной базе Debian 10.4 и ядре Linux 5.4. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 586 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 477 МБ.

В новом выпуске отмечена полная переработка дистрибутива, который теперь выпускается только для архитектуры x86_64 и поддерживает работу на системах с BIOS и UEFI (включая поддержку UEFI Secure Boot). Добавлено большое число новых пакетов с утилитами - размер образа увеличен со 160 до 477 МБ. Убран автоматический режим настройки раскладки разделов на блочных устройствах, вместо которого предложен конфигуратор на базе udisksctl. Прекращена поддержка устаревших режимов загрузки и сборочной системы NEALE (для сборки теперь используется штатный инструментарий debian-live).