Выпуск Finnix 120, Live-дистрибутива для системных администраторов

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|1.2, Аноним (2), 19:51, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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SystemRescueCd к сожалению, загнулся из-за эффективного управления, но дебиан/убунту это сразу рип.
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|2.4, Onanyphus (?), 20:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему загнулся? Последний выпуск от 18 апреля с.г. Или что-то другое имелось ввиду?
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|3.8, Аноним (2), 20:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Долго не было обновлений, потом мигрировали на какой-то systemd (зачем он там?) и чужую пакетную базу. Превратили в ещё одну сборочку нескучных обоев. Раньше этот дистрибутив находил применение в своей области как раз из-за того, что это была не убунта с её глючными скриптами.
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|4.12, Другой Анон (?), 20:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и что, что systemd?
Там теперь на Arch Linux, собираемый из стандартного конструктора archiso с правками от автора systemrescuecd. Можешь сам пересобрать. Без иксов, напимер
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|4.14, And (??), 20:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Важен набор утилит и версии утилит в дистрибутиве.
Если важна системы инициализации, какие-то спорные свойства работающих у других скриптов - это уже религиозные (в смысле статей Оруэла/Хаксли) отношения.
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|5.21, Аноним (2), 23:08, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не особо важен. У меня так многолетний systemrescuecd нормально работал (как и того же периода гентушный лайвсиди, на флешке завалялся), а со свежей сборочкой нескучных обоев (сборка убунту там была или что-то ещё -- не помню) были проблемы как с запуском на каких-то машинах, так и с препарированием другой системы. И что-то там ещё с версиями было, удалили из новых.
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|1.6, expert (??), 20:14, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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впервые слышу. и что же там такого? установлены ping,traceroute и telnet?
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|2.10, Аноним (2), 20:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mtr без гуя собранный как я понял (оно и правильно, нечего всякие гтк в админские лайвсиди тащить).
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|1.11, Aliech (ok), 20:32, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я что-то не понимаю, возможно... Но на кой ... оно надо, если в составе Debian идёт утилита live-build, которая кастомные live-образы и делает. И эта поделка ей сделана. С какого перепуга это дистрибутивом то назвали? Что за фигня вообще?
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|2.16, Дениска (??), 21:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот, я и сбилдил! Дистрибутив, мамой клянусь!
И обои, обои - смотри, нескучные!
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|2.17, Аноним (17), 21:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прекращена поддержка устаревших режимов загрузки и сборочной системы NEALE (для сборки теперь используется штатный инструментарий debian-live).
https://www.finnix.org/Project_NEALE
новость то читай ;0, хотя, я тоже не читал, ты меня спровоцировал ;)
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|3.19, Aliech (ok), 22:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а как это меняет то, что я написал? Я, кстати, не читая понял, что это - lb.
Внимание вопрос: какой уровень мыслительных способностей должен быть у людей, которые свой нескучный live-cd, собранный штатным сборщиком Live-cd из состава debian, содержащий пакеты из штатных реп debian, позиционируют, как "дистрибутив для сис. админа"?
Ну и какой уровень того сис. админа, который себе инструментарий штатным образом собрать не может и будет пользовать вот это вот?
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|1.20, ЯННП (?), 22:41, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дистр для крутых админов, которые не в состоянии себе поставить нужные утилиты, сделать образ, грузить по pxe ?
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|2.24, anonymous (??), 23:30, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сделать образ, грузить по pxe
Ну не вручную же образ делать. Давно хочу запилить такой образ для загрузки по сети, чтобы помещался в 128 метров оперативы (а лучше - меньше), и не требовал nfs - сразу всё необходимое в initrd. Так и не нашёл подходящего дистрибутива, из которого можно вылепить такой образ.
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|1.23, anonymous (??), 23:28, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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udisksctl -> udisks -> gnome -> школота -> в бездну!
Дистрибутив для админов и консольщиков явно не должен зависеть от гнома или кедов.
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