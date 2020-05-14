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Выпуск Finnix 120, Live-дистрибутива для системных администраторов

14.05.2020 19:33

После пяти лет неактивности в честь 20-летия проекта возобновлена подготовка новых выпусков Live-дистрибутива Finnix, основанного на пакетной базе Debian 10.4 и ядре Linux 5.4. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 586 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 477 МБ.

В новом выпуске отмечена полная переработка дистрибутива, который теперь выпускается только для архитектуры x86_64 и поддерживает работу на системах с BIOS и UEFI (включая поддержку UEFI Secure Boot). Добавлено большое число новых пакетов с утилитами - размер образа увеличен со 160 до 477 МБ. Убран автоматический режим настройки раскладки разделов на блочных устройствах, вместо которого предложен конфигуратор на базе udisksctl. Прекращена поддержка устаревших режимов загрузки и сборочной системы NEALE (для сборки теперь используется штатный инструментарий debian-live).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.finnix.org/Finnix_...)
  2. OpenNews: Вышел Finnix 107, Live-дистрибутив для системных администраторов
  3. OpenNews: Вышел Turnkey Linux 15, набор мини-дистрибутивов для быстрого развертывания приложений
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 29.0
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.11
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52951-finnix
Ключевые слова: finnix
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  • 1.1, Dzen Python (ok), 19:35, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идеальный дистро. Нодискасс
     
     
  • 2.13, Сисадмин (?), 20:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не идеальный. отсутствует binutils+gcc.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:51, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    SystemRescueCd к сожалению, загнулся из-за эффективного управления, но дебиан/убунту это сразу рип.
     
     
  • 2.3, Аноним Анонимович Анонимов (?), 20:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну загнулся и загнулся. В чём проблема-то? Флешка, любимый дистрибутив, установка пакетов как в SystemRescueCD.
     
  • 2.4, Onanyphus (?), 20:06, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему загнулся? Последний выпуск от 18 апреля с.г. Или что-то другое имелось ввиду?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 20:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долго не было обновлений, потом мигрировали на какой-то systemd (зачем он там?) и чужую пакетную базу. Превратили в ещё одну сборочку нескучных обоев. Раньше этот дистрибутив находил применение в своей области как раз из-за того, что это была не убунта с её глючными скриптами.
     
     
  • 4.12, Другой Анон (?), 20:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что, что systemd?

    Там теперь на Arch Linux, собираемый из стандартного конструктора archiso с правками от автора systemrescuecd. Можешь сам пересобрать. Без иксов, напимер

     
  • 4.14, And (??), 20:48, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Важен набор утилит и версии утилит в дистрибутиве.

    Если важна системы инициализации, какие-то спорные свойства работающих у других скриптов - это уже религиозные (в смысле статей Оруэла/Хаксли) отношения.

     
     
  • 5.21, Аноним (2), 23:08, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не особо важен. У меня так многолетний systemrescuecd нормально работал (как и того же периода гентушный лайвсиди, на флешке завалялся), а со свежей сборочкой нескучных обоев (сборка убунту там была или что-то ещё -- не помню) были проблемы как с запуском на каких-то машинах, так и с препарированием другой системы. И что-то там ещё с версиями было, удалили из новых.
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:09, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://archive.org/search.php?query=systemrescuecd&sort=titleSorter&and[
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:11, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для школьников.
     
  • 1.6, expert (??), 20:14, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    впервые слышу. и что же там такого? установлены ping,traceroute и telnet?
     
     
  • 2.9, anonus (?), 20:25, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да установлены
     
  • 2.10, Аноним (2), 20:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mtr без гуя собранный как я понял (оно и правильно, нечего всякие гтк в админские лайвсиди тащить).
     

  • 1.7, danonimous (?), 20:18, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну наконец то! Уже думал - не дождусь...
     
  • 1.11, Aliech (ok), 20:32, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я что-то не понимаю, возможно... Но на кой ... оно надо, если в составе Debian идёт утилита live-build, которая кастомные live-образы и делает. И эта поделка ей сделана. С какого перепуга это дистрибутивом то назвали? Что за фигня вообще?
     
     
  • 2.16, Дениска (??), 21:47, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, я и сбилдил! Дистрибутив, мамой клянусь!

    И обои, обои - смотри, нескучные!

     
  • 2.17, Аноним (17), 21:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекращена поддержка устаревших режимов загрузки и сборочной системы NEALE (для сборки теперь используется штатный инструментарий debian-live).
    https://www.finnix.org/Project_NEALE
    новость то читай ;0, хотя, я тоже не читал, ты меня спровоцировал ;)
     
     
  • 3.19, Aliech (ok), 22:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а как это меняет то, что я написал? Я, кстати, не читая понял, что это - lb.

    Внимание вопрос: какой уровень мыслительных способностей должен быть у людей, которые свой нескучный live-cd, собранный штатным сборщиком Live-cd из состава debian, содержащий пакеты из штатных реп debian, позиционируют, как "дистрибутив для сис. админа"?

    Ну и какой уровень того сис. админа, который себе инструментарий штатным образом собрать не может и будет пользовать вот это вот?

     

  • 1.15, Аноним (15), 21:34, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, даже не думал, что он ещё живой... класс!
     
  • 1.20, ЯННП (?), 22:41, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистр для крутых админов, которые не в состоянии себе поставить нужные утилиты, сделать образ, грузить по pxe ?
     
     
  • 2.24, anonymous (??), 23:30, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сделать образ, грузить по pxe

    Ну не вручную же образ делать. Давно хочу запилить такой образ для загрузки по сети, чтобы помещался в 128 метров оперативы (а лучше - меньше), и не требовал nfs - сразу всё необходимое в initrd. Так и не нашёл подходящего дистрибутива, из которого можно вылепить такой образ.

     
     
  • 3.25, б.б. (?), 23:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://alr.gk11.ru/
     

  • 1.23, anonymous (??), 23:28, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    udisksctl -> udisks -> gnome -> школота -> в бездну!

    Дистрибутив для админов и консольщиков явно не должен зависеть от гнома или кедов.

     

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