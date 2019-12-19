The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.11

19.12.2019 22:50

Состоялся релиз Alpine Linux 3.11, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (130 Мб), с ядром без патчей (120 Мб), расширенном (424 Мб) и для виртуальных машин (36 Мб).

В новом выпуске:

  • Начальная поддержка рабочих столов GNOME и KDE;
  • Поддержка графического API Vulkan и прослойки DXVK с реализацией Direct3D 10/11 поверх Vulkan;
  • Поддержка MinGW-w64;
  • Доступность компилятора Rust для всех архитектур, за исключением s390x;
  • Поддержка плат Raspberry Pi 4 (сборки для aarch64 и armv7);
  • Обновление версий пакетов: ядро Linux 5.4, GCC 9.2.0 Busybox 1.31.1, musl libc 1.1.24, LLVM 9.0.0, Go 1.13.4, Python 3.8.0, Perl 5.30.1, Postgresql 12.1, Rust 1.39.0, Crystal 0.31.1, Erlang 22.1, Zabbix 4.4.3 Nextcloud 17.0.2, Git 2.24.1, Xen 4.13.0, Qemu 4.2.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.10
  3. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  4. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  6. OpenNews: Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: alpine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    В новости не менее одного раза произнесено слово Rust. Уже ощущаю потоки ненависти
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:07, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох блин. Да что с вами не так то?(
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 00:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Со мной все хорошо. Рычаг передний заменил вот и аккумулятор.
     
  • 3.19, Anonymoustus (ok), 06:34, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хрусты горят религиозным рвением: как только слышат упоминание своего божка, тут же прибегают бить ему поклоны.
     
  • 2.3, Аноним (2), 23:08, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такс, я походу не так понял ваше высказывание. Звиняйте.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:05, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Больше ненависти богу ненависти! https://github.com/KillingSpark/rustysd
     
     
  • 3.14, leap42 (ok), 02:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего хейтить, это же круто! Человек пошёл и закоммитил "как надо" в репу, а не на форумы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:14, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    для обновления между версиями не нужно редачить файл репов, как в демьяне?
     
     
  • 2.20, Anonymoustus (ok), 06:35, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > редачить

    Нужно выучить русский язык.

     
     
  • 3.23, SOska (?), 08:50, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно, но что там с редачиньем, а то аж  стало интересно
     
     
  • 4.25, Anonymoustus (ok), 09:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нужно, но что там с редачиньем, а то аж  стало интересно

    Возможно, тот анон хотел сказать — редхачить, но его моск похачили хачи-кульхацкеры в процесе написания комментария.

     
  • 2.30, Ананимус (?), 10:59, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно версию поменять, с 3.10 на 3.11.
     

  • 1.5, Kaiwas (?), 23:26, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    аноним сам собой разговаривает
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:10, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Астрологи объявили неделю минималистичных дистрибутивов
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 05:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:39, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    xfce4 они выпили? apt search xfce4 не находит.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 00:40, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apk search xfce4 не находит.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 10:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pkgs.alpinelinux.org/packages?name=xfce4&branch=edge
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 10:59, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я это видел, но apk search xfce4 ничего не находит, это факт
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:49, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпили и закусили
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:53, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Alpine Linux for Workgroups
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 08:17, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж больно часто она падала. Ворд, впрочем, ещё чаще.

    Вот же ж жаль хейтерам, такой кэйс упустили, родились не вовремя. )))))

     

  • 1.12, Аноним (12), 02:08, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland не завезли
     
     
  • 2.13, Pofigis (?), 02:31, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве вяленый может жить без системД?
    Не ну понятно что может, но имхо - чисто формально, нет?
     
     
  • 3.16, qetuo (?), 04:33, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и живет. openrc+consolekit и systemd автоматически задают переменную XDG_RUNTIME_DIR, но можно сделать это и ручками.
     
  • 2.31, Аноним (12), 11:17, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно, уносите
     

  • 1.15, Licha Morada (ok), 04:16, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это он для i386 весит 36MB. А alpine-virt-3.11.0-x86_64.iso, который лежит на https://dl-4.alpinelinux.org/alpine/v3.11/releases/x86_64/, уже целых 39MB.

    Впрочем, я не придираюсь. 39MB это правильный минималистичный дистрибутив.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 05:00, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Именно это вы и делаете.
     
  • 2.22, sstj3n (?), 08:32, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку-то от него в таком виде :D Максимум раздача статики да, возможно, минимальное сборочное окружение. Любой мало-мальски значимый в контексте сервиса пакетик тут же утяжелит образ на пару-тройку сотен метров. Безусловно, меньше, чем классический вариант, но уже далеко не так минималистично :)
     
     
  • 3.26, Аноним (27), 10:21, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ональнозондированный в СИЗО нжинкс занимает еще целый 1 мегабайт, а апача в официальном альпайн репозитории и вовсе нет.
     

  • 1.24, супернуб (?), 09:02, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности ... В качестве системы инициализации используется OpenRC

    Странно - "повышенные требования к безопастности" и ламповый OpenRC
    А где же "передовой, продвинутый, идеальный и сверхбезопасный SysD"? "Шоштакое? Такжетак?"(с) Надо спрочно исправлять

     
     
  • 2.32, macfaq (?), 13:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd не минималистичный.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру