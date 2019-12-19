Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.11

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:07, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ох блин. Да что с вами не так то?(

3.8 , Аноним ( 1 ), 00:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Со мной все хорошо. Рычаг передний заменил вот и аккумулятор.

3.19 , Anonymoustus ( ok ), 06:34, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хрусты горят религиозным рвением: как только слышат упоминание своего божка, тут же прибегают бить ему поклоны.

2.3 , Аноним ( 2 ), 23:08, 19/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такс, я походу не так понял ваше высказывание. Звиняйте.

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:05, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Больше ненависти богу ненависти! https://github.com/KillingSpark/rustysd

3.14 , leap42 ( ok ), 02:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего хейтить, это же круто! Человек пошёл и закоммитил "как надо" в репу, а не на форумы.

