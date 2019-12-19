Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.11

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|1.1, Аноним (1), 23:05, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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В новости не менее одного раза произнесено слово Rust. Уже ощущаю потоки ненависти
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|3.8, Аноним (1), 00:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Со мной все хорошо. Рычаг передний заменил вот и аккумулятор.
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|3.19, Anonymoustus (ok), 06:34, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хрусты горят религиозным рвением: как только слышат упоминание своего божка, тут же прибегают бить ему поклоны.
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|3.14, leap42 (ok), 02:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего хейтить, это же круто! Человек пошёл и закоммитил "как надо" в репу, а не на форумы.
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|1.4, Аноним (4), 23:14, 19/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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для обновления между версиями не нужно редачить файл репов, как в демьяне?
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|4.25, Anonymoustus (ok), 09:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужно, но что там с редачиньем, а то аж стало интересно
Возможно, тот анон хотел сказать — редхачить, но его моск похачили хачи-кульхацкеры в процесе написания комментария.
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|2.21, Аноним (21), 08:17, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уж больно часто она падала. Ворд, впрочем, ещё чаще.
Вот же ж жаль хейтерам, такой кэйс упустили, родились не вовремя. )))))
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|2.13, Pofigis (?), 02:31, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разве вяленый может жить без системД?
Не ну понятно что может, но имхо - чисто формально, нет?
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|3.16, qetuo (?), 04:33, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может и живет. openrc+consolekit и systemd автоматически задают переменную XDG_RUNTIME_DIR, но можно сделать это и ручками.
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|2.22, sstj3n (?), 08:32, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толку-то от него в таком виде :D Максимум раздача статики да, возможно, минимальное сборочное окружение. Любой мало-мальски значимый в контексте сервиса пакетик тут же утяжелит образ на пару-тройку сотен метров. Безусловно, меньше, чем классический вариант, но уже далеко не так минималистично :)
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|3.26, Аноним (27), 10:21, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ональнозондированный в СИЗО нжинкс занимает еще целый 1 мегабайт, а апача в официальном альпайн репозитории и вовсе нет.
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|1.24, супернуб (?), 09:02, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности ... В качестве системы инициализации используется OpenRC
Странно - "повышенные требования к безопастности" и ламповый OpenRC
А где же "передовой, продвинутый, идеальный и сверхбезопасный SysD"? "Шоштакое? Такжетак?"(с) Надо спрочно исправлять
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