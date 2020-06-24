Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.5

После года разработки и четырёх предварительных выпусков подготовлен первый стабильный релиз новой ветки СУБД MariaDB 10.4, в рамках которой развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Поддержка новой ветки будет осуществляться 5 лет, до июня 2025 года.

Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с полностью открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.

Ключевые улучшения MariaDB 10.5: