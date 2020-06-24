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Уязвимость в защищённом браузере Bitdefender SafePay, приводящая к выполнению кода

24.06.2020 12:56

Владимир Палант, создатель Adblock Plus, выявил уязвимость (CVE-2020-8102) в основанном на движке Chromium специализированном web-браузере Safepay, предлагаемом в составе антивирусного пакета Bitdefender Total Security 2020 и нацеленном на повышение безопасности работы пользователя в глобальной сети (например, предоставляется дополнительная изоляция при обращении к банкам и платёжным системам). Уязвимость даёт возможность открываемым в браузере сайтам выполнить произвольный код на уровне операционной системы.

Причина проблемы в том, что антивирус Bitdefender выполняет локальный перехват HTTPS-трафика через подмену оригинального TLS-сертификата сайта. На системе клиента устанавливается дополнительный корневой сертификат, позволяющий скрыть работу применяемой системы инспектирования трафика. Антивирус вклинивается в защищённый трафик и подставляет в некоторые страницы собственный JavaScript-код для реализации функции Safe Search, а в случае проблем с сертификатом защищённого соединения подменяет выдаваемую страницу с ошибкой на собственную. Так как новая страница с ошибкой выдаётся от имени открываемого сервера, другие страницы данного сервера имеют полный доступ к содержимому, вставляемому Bitdefender.

При открытии подконтрольного злоумышленнику сайта, этот сайт может отправить запрос XMLHttpRequest и симулировать при ответе проблемы с HTTPS-сертификатом, что приведёт к возврату страницы с ошибкой, подменённой Bitdefender. Так как страница с ошибкой открыта в контексте домена атакующего, он может прочитать содержимое подменённой страницы с параметрами Bitdefender. На подставляемой Bitdefender странице в том числе присутствует сессионный ключ, позволяющий при помощи внутреннего API Bitdefender запустить отдельный сеанс браузера Safepay, указав при этом произвольные флаги командной строки и добиться запуска любых системных команд при помощи флага "--utility-cmd-prefix". Пример эксплоита (param1 и param2 - значения, полученные со страницы с ошибкой): 

 
   var request = new XMLHttpRequest();
   request.open("POST", Math.random());
   request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
   request.setRequestHeader("BDNDSS_B67EA559F21B487F861FDA8A44F01C50",  param1);
   request.setRequestHeader("BDNDCA_BBACF84D61A04F9AA66019A14B035478", param2);
   request.setRequestHeader("BDNDWB_5056E556833D49C1AF4085CB254FC242", "obk.run");
   request.setRequestHeader("BDNDOK_4E961A95B7B44CBCA1907D3D3643370D", location.href);
   request.send("data:text/html,nada --utility-cmd-prefix=\"cmd.exe /k whoami & echo\"");

Напомним, что проведённое в 2017 году исследование показало, что 24 из 26 протестированных антивирусных продуктов, инспектирующих HTTPS-трафик через подмену сертификатов, снижали общий уровень безопасности HTTPS-соединения. Актуальные наборы шифров предоставлялись только в 11 из 26 продуктов. 5 систем не осуществляли верификацию сертификатов (Kaspersky Internet Security 16 Mac, NOD32 AV 9, CYBERsitter, Net Nanny 7 Win, Net Nanny 7 Mac). Продукты Kaspersky Internet Security и Total Security были подвержены атаке CRIME, а продукты AVG, Bitdefender и Bullguard атакам Logjam и POODLE. Продукт Dr.Web Antivirus 11 позволяет откатиться на ненадёжные экспортные шифры (атака FREAK).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  3. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  4. OpenNews: Продукты Avast и AVG удалены из каталога дополнений к Firefox из-за отправки персональных данных
  5. OpenNews: Уязвимость в вымогательском ПО для Linux/FreeBSD свела стойкость шифрования на нет
  6. OpenNews: Уязвимость в Symantec Antivirus, позволяющая получить полный контроль над системой
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53223-bitdefender
Ключевые слова: bitdefender, javascript, antivirus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:23, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    "Уязвимость в защищённом браузере Bitdefender SafePay, приводящая к выполнению кода"

    Фух, чуть не помер от смеха

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:26, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > предлагаемом в составе антивирусного пакета Bitdefender Total Security 2020 и нацеленном на повышение безопасности работы пользователя в глобальной сети (например, предоставляется дополнительная изоляция при обращении к банкам и платёжным системам)

    Ага, "защищённом" и "с закрытым кодом" - такая себе защищённость.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:24, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот это я понимаю safe.
    Triple facepalm!!!
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:29, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это скорее не уязвимость, это больше бэкдор
     
     
  • 2.4, And (??), 13:32, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлаживать код, удобно ж, чё. Люмпмен кодеры. :))))
     

  • 1.5, A.Stahl (ok), 13:34, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор ненужной хренотени (ненужной по идеологическим причинам) поковырялся в какой-то неведомой хренотени из состава бесполезной хренотени и нашёл хренотень. Хренотень какая-то а не новость.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 13:45, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ненужный юзер (ненужный по идеологическим причинам) прочитал новость о какой-то неведомой хренотени из состава бесполезной хренотени и написал хренотень. Хренотень какая-то а не комментарий.
     
     
  • 3.10, suffix (ok), 13:55, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ненужный комментатор ненужного поста о ненужной хренотени написал ненужный ответ.

    Неведомая и ненужная хренотень а не ветка топика получилась :)

     
  • 2.16, user90 (?), 14:22, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ненужной по идеологическим причинам

    Без расшифровки ваша гениальная мысль не доходит)

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:38, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой функциональный софт. Достаточно установить одну программу, и будет не только браузер, но и сервер удаленного рабочего стола.
     
  • 1.7, Онаним (?), 13:39, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    safepalm
     
  • 1.8, Чолхан (ok), 13:40, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но при этом Bitdefender остается самым топовым, по крайней мере, в США:
    [](https://www.techradar.com/best/best-antivirus)
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:06, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Касперский на третьем месте? Его же зашкварили.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 14:17, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тырит файлики в орчье логово.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:58, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >защищенный
    >локальный перехват HTTPS-трафика

    seems legit

     
  • 1.12, Аноним (-), 14:00, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяющий отправлять команды антивирусному пакету,
    > среди которых имеются и команды для запуска произвольных системных операций.

    SafeWhat?!

     
  • 1.14, user90 (?), 14:15, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чот в последнее время на хи-хи пробивает с опеннетовских новостей - тег "antivirus", Ааа!
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:24, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь на опеннете новости пишут только платиновые партнёры и лучшие друзья.
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:30, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём новостей о том как Kaspersky Internet Security следит за пользователями.
     
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