The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз звуковой подсистемы Linux - ALSA 1.2.3

10.06.2020 10:55

Представлен релиз звуковой подсистемы ALSA 1.2.3. Новая версия затрагивает обновление библиотек, утилит и плагинов, работающих на уровне пользователя. Драйверы развиваются синхронно с ядром Linux. Из изменений, кроме многочисленных исправлений в драйверах, можно отметить обеспечение поддержки ядра Linux 5.7, расширение API PCM, Mixer и Topology (загрузка драйверами обработчиков из пространства пользователя). Реализован перемещаемый (relocatable) вариант snd_dlopen для glibc. В утилите alsactl предоставлена возможность сборки без поддержки UCM (Use Case Manager) и добавлена начальная поддержка команды UCM init для применения настроек инициализации к звуковым картам.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.alsa-project.o...)
  2. OpenNews: Релиз звуковой подсистемы Linux - ALSA 1.2.2
  3. OpenNews: Доступен мультимедийный сервер PipeWire 0.3, идущий на смену PulseAudio
  4. OpenNews: Локальная уязвимость в звуковой подсистеме ALSA, позволяющая выполнить код с правами ядра
  5. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  6. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53128-alsa
Ключевые слова: alsa, sound, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:21, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    IBM разве еще не запретила алса?
     
     
  • 2.2, Жека Воробьев (?), 11:29, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а как звук будет работать?
     
     
  • 3.4, Armagor (ok), 11:31, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А зачем на сервере звук?
     
     
  • 4.5, Жека Воробьев (?), 11:33, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    чтобы vim бибикал
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 11:34, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Vim может бибикать и железной пищалкой.
     
     
  • 6.8, Armagor (ok), 11:36, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    А ещё пользователь может сам бибикать при работе в vim
     
  • 6.10, Жека Воробьев (?), 11:45, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Vim может бибикать и железной пищалкой.

    слишком мало абстракций, не энтерпрайзно

     
  • 6.23, Аноним (23), 16:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Асус-мамках у меня: Интел 1151 без пищалки и выхода, АМ4 с выходом и пищалкой. Когда глюки железа, планка, например, грязная, видюха криво вставлена, то удобно по писку.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 11:31, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скучно там внизу.
    Самое веселье сверху.
    Сейчас вон медленннннно заменяют PulseAudio на PipeWare.
    Глюков и зоопарка будет достатосночно
     
     
  • 2.14, Led (ok), 12:15, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зоопарк без поней - не зоопарк.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:13, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнение макакосятника - очень влажно для нас.
     
  • 2.19, user (??), 13:40, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заменяют - значит наконец не глюкодром
     
     
  • 3.20, НяшМяш (ok), 14:07, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > заменяют - значит наконец не глюкодром

    Не обязательно. Замену начинают, когда глюков становится меньше, а не когда их нет совсем.

     

  • 1.7, Аноним (-), 11:36, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ALSA уже давно не модно. Теперь модно PulseAudio, а ещё моднее - PipeWire, хотя ALSA и умеет в Dmix.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:42, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Звучит как Иксы и wayland теперь не модно и не нужны, сейчас модно Qt.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:03, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у Qt есть eglfs, так что он в принципе может заменить и иксы и вяленого.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:42, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически да. Но только если однооконное приложение без других диалогов и окон поверх главного окна. Выпилили из Qt5 оконную систему Qt QWS.
     
  • 2.18, Anon67542 (?), 13:19, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё systemd обязтаельно, но так, чтобы от systemd все пакеты зависели и вся система;
    скоро дойдёт до того, что ядро linux будет зависеть от systemd
     
  • 2.26, Алеша (?), 17:05, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ALSA уже давно не модно. Теперь модно PulseAudio

    ALSA - это подсистема более низкого уровня, чем PulseAudio и PipeWire.
    То есть везде, где они "модны", в конечном счете они после себя кидают звук в ALSA.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:46, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Приходится время от времени запускать PulseAudio демона. т.к. xfreerdp уже не умеет передавать звук с микрофона через alsa.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:58, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apulse - PulseAudio emulation for ALSA?
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:47, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чем оно лучше oss?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 12:07, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вроде как OSS4 была коммерческой, но это не точно.
     

  • 1.24, Отзывноним (?), 16:30, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Creative X-Fi Surround 5.1 Pro с авито за 1,5 рубля хорошо уже 3 года работает, без неё ничё не слушаю.
     
     
  • 2.25, Отзывноним (?), 16:33, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На разных дистрах работает. С настройками можно даже лучше, чем под виндой накрутить.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру