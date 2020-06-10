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|6.23, Аноним (23), 16:27, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Асус-мамках у меня: Интел 1151 без пищалки и выхода, АМ4 с выходом и пищалкой. Когда глюки железа, планка, например, грязная, видюха криво вставлена, то удобно по писку.
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|1.3, iPony129412 (?), 11:31, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Скучно там внизу.
Самое веселье сверху.
Сейчас вон медленннннно заменяют PulseAudio на PipeWare.
Глюков и зоопарка будет достатосночно
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|3.20, НяшМяш (ok), 14:07, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> заменяют - значит наконец не глюкодром
Не обязательно. Замену начинают, когда глюков становится меньше, а не когда их нет совсем.
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|1.7, Аноним (-), 11:36, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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ALSA уже давно не модно. Теперь модно PulseAudio, а ещё моднее - PipeWire, хотя ALSA и умеет в Dmix.
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|2.9, Аноним (9), 11:42, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Звучит как Иксы и wayland теперь не модно и не нужны, сейчас модно Qt.
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|3.16, Аноним (16), 13:03, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, у Qt есть eglfs, так что он в принципе может заменить и иксы и вяленого.
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|4.21, Аноним (21), 14:42, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теоретически да. Но только если однооконное приложение без других диалогов и окон поверх главного окна. Выпилили из Qt5 оконную систему Qt QWS.
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|2.18, Anon67542 (?), 13:19, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ещё systemd обязтаельно, но так, чтобы от systemd все пакеты зависели и вся система;
скоро дойдёт до того, что ядро linux будет зависеть от systemd
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|2.26, Алеша (?), 17:05, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ALSA уже давно не модно. Теперь модно PulseAudio
ALSA - это подсистема более низкого уровня, чем PulseAudio и PipeWire.
То есть везде, где они "модны", в конечном счете они после себя кидают звук в ALSA.
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|1.11, Аноним (11), 11:46, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приходится время от времени запускать PulseAudio демона. т.к. xfreerdp уже не умеет передавать звук с микрофона через alsa.
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|1.24, Отзывноним (?), 16:30, 10/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Creative X-Fi Surround 5.1 Pro с авито за 1,5 рубля хорошо уже 3 года работает, без неё ничё не слушаю.
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|2.25, Отзывноним (?), 16:33, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На разных дистрах работает. С настройками можно даже лучше, чем под виндой накрутить.
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