2.9 , Аноним ( 9 ), 11:42, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Звучит как Иксы и wayland теперь не модно и не нужны, сейчас модно Qt.

3.16 , Аноним ( 16 ), 13:03, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, у Qt есть eglfs, так что он в принципе может заменить и иксы и вяленого.

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:42, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теоретически да. Но только если однооконное приложение без других диалогов и окон поверх главного окна. Выпилили из Qt5 оконную систему Qt QWS.

2.18 , Anon67542 ( ? ), 13:19, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ещё systemd обязтаельно, но так, чтобы от systemd все пакеты зависели и вся система;

скоро дойдёт до того, что ядро linux будет зависеть от systemd

2.26 , Алеша ( ? ), 17:05, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ALSA уже давно не модно. Теперь модно PulseAudio ALSA - это подсистема более низкого уровня, чем PulseAudio и PipeWire.

То есть везде, где они "модны", в конечном счете они после себя кидают звук в ALSA.

