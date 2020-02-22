The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз звуковой подсистемы Linux - ALSA 1.2.2

22.02.2020 08:03

Представлен релиз звуковой подсистемы ALSA 1.2.1. Новая версия затрагивает обновление библиотек, утилит и плагинов, работающих на уровне пользователя. Драйверы развиваются синхронно с ядром Linux. Из изменений, кроме многочисленных исправлений в драйверах, можно отметить обеспечение поддержки ядра Linux 5.6, расширение API для топологии (метод загрузки драйверами обработчиков из пространства пользователя) и интеграцию утилиты fcplay, позволяющей использовать ALSA Compress-Offload API для записи и воспроизведения сжатого контента.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.alsa-project.o...)
  2. OpenNews: Релиз звуковой подсистемы Linux - ALSA 1.2.1
  3. OpenNews: Локальная уязвимость в звуковой подсистеме ALSA, позволяющая выполнить код с правами ядра
  4. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  5. OpenNews: Релиз звуковой подсистемы Linux - ALSA 1.1.0
  6. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: alsa, sound, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:04, 22/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Эксперты, просто скажите: благодаря этой штуке больше не будет "пшш-бз-бз" при одновременной работе Audacious и LMMS?
     
     
  • 3, Аноним (3), 08:11, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тролль, уходи со своими глупыми вбросами
     

  • 2, Аноним (2), 08:10, 22/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что-то они слабо версии пилят. Как бы не объявили устаревшим
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру