Представлен релиз звуковой подсистемы ALSA 1.2.1. Новая версия затрагивает обновление библиотек, утилит и плагинов, работающих на уровне пользователя. Драйверы развиваются синхронно с ядром Linux. Из изменений, кроме многочисленных исправлений в драйверах, можно отметить обеспечение поддержки ядра Linux 5.6, расширение API для топологии (метод загрузки драйверами обработчиков из пространства пользователя) и интеграцию утилиты fcplay, позволяющей использовать ALSA Compress-Offload API для записи и воспроизведения сжатого контента.



