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Релиз звуковой подсистемы Linux - ALSA 1.2.1

19.11.2019 10:16

Анонсирован релиз звуковой подсистемы ALSA 1.2.1. Это первый выпуск ветки 1.2.x (ветка 1.1 была сформирована в 2015 году). Новая версия затрагивает обновление библиотек, утилит и плагинов, работающих на уровне пользователя. Драйверы развиваются синхронно с ядром Linux.

Из значительных изменений отмечается вынос в отдельную библиотеку libatopology функций, связанных с топологией (метод загрузки драйверами обработчиков из пространства пользователя). Файлы конфигурации для топологий перемещены в пакет alsa-topology-conf. Расширен синтаксис UCM (Use Case Manager). Связанные с UCM конфигурационные файлы перемещены в пакет alsa-ucm-conf, распространяемый под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.alsa-project.o...)
  2. OpenNews: Локальная уязвимость в звуковой подсистеме ALSA, позволяющая выполнить код с правами ядра
  3. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  4. OpenNews: Релиз звуковой подсистемы Linux - ALSA 1.1.0
  5. OpenNews: Компания Tracktion открыла движок для создания звуковых приложений
  6. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 13.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: alsa, sound
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Котовшив (?), 10:16, 19/11/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем больше звуковух будет работать, тем лучше!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:19, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если оставить только эту, то будет еще лучше!
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 19/11/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Традиционное: ненужно, есть пульс
     
     
  • 2.4, Суп из потрошков (?), 10:25, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А он работает без альсы?
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:30, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зачем ты это написал?
     
  • 2.6, Анони (?), 10:33, 19/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж пульс и алса не нужны, если есть qmmp/deadbeef
     
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