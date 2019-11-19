Анонсирован релиз звуковой подсистемы ALSA 1.2.1. Это первый выпуск ветки 1.2.x (ветка 1.1 была сформирована в 2015 году). Новая версия затрагивает обновление библиотек, утилит и плагинов, работающих на уровне пользователя. Драйверы развиваются синхронно с ядром Linux.

Из значительных изменений отмечается вынос в отдельную библиотеку libatopology функций, связанных с топологией (метод загрузки драйверами обработчиков из пространства пользователя). Файлы конфигурации для топологий перемещены в пакет alsa-topology-conf. Расширен синтаксис UCM (Use Case Manager). Связанные с UCM конфигурационные файлы перемещены в пакет alsa-ucm-conf, распространяемый под лицензией BSD.



