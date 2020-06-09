Компания Canonical предложила патчи для ускорения активации спящего режима

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|1.1, Повидло19 (?), 09:03, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Это всё говорит нам о том, что облака не резиновые, и маркетинг ездит нам по ушам.
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|2.39, Инжиниринг (?), 12:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Здравствуй, дорогой пользователь. Компьютеры вообще не резиновые, память заканчивается, дисковое пространство стоит денег, и нельзя сделать столько же процов, только больше.
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|3.43, Вебкодер (?), 12:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Компьютеры вообще не резиновые, память заканчивается,
> дисковое пространство стоит денег, и нельзя сделать столько же процов, только больше.
Ничего не слышал про то, что все-все-все сводится к машине Туригна с бесконечной лентой, бесхвостый лысый неуч?
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|2.49, brzm (ok), 12:49, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не маркетинг ездит по ушам, а кто-то не удосужился почитать документацию. Spot instances они на то и отдельный тип VM, что имеют своё поведение. Хотите настоящую резиновость - берите обычные VM'ки, кто ж вам мешает? Да, конечно, они дороже. Я же правильно понимаю что в вашем понимании "правильный маркетинг" это когда нахаляву? :)
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|3.83, gogo (?), 15:44, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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настоящая резиновость - то есть, рвется, если растянуть слишком сильно?
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|1.2, Аноним (2), 09:04, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Это у меня после спящего пол системы перестанет работать? Офигенно.
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|3.88, Аноним (88), 16:23, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, в попиетарной дристяточке все настолько замечательно, что ты приперсяна ОПЕНнет вещать об этом, сектант форточный. Уже верю.
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|2.30, vitalif (ok), 11:38, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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может ты про гибернацию, она реально несколько накуренно сделана - я глубоко не ковырял, но тоже замечал, что ноут после пробуждения потом ещё долго дочитывает страницы из свопа.
какая-то светлая голова, видимо, решила не читать при пробуждении всю память из свопа, а читать только то, что нужно, чтобы проснуться. но проблема в том, что память эта всё равно потом нужна и система начинает её дочитывать потом, но уже мелкими блоками!!! особенно это заметно на ноутах с HDD - система уходит в себя на несколько минут. лучшее что можно сделать в этой ситуации - swapoff -a && swapon -a.
но и с SSD это заметно, я в итоге просто отказался от привычки использования гибернации.
причём я так понял, что сначала это было сделано только в uswsusp, а потом сделали и в ядерном swsusp.
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|3.36, Q2W (?), 12:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Suspend2both по идее был бы идеальным вариантом для большинства ситуаций.
Но я не проверял: у меня лично гибернация с cryptsetup'ом перестала работать, а ковырять её опять времени пока не было.
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|1.3, m.makhno (ok), 09:10, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Немного оффтопа: у меня на ПК с Solus в гибернацию через раз получается уйти - это нормально? Диск SSD разбит по-умолчанию.
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|2.10, Аноним (10), 09:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Да, всю стойку из розетки выдёргиваем. На ночь. Все же спят, да?
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|4.84, Аноним84701 (ok), 16:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы стойку в гибернацию вгоняете вместо этого?
А в чем проблема, если стойка под кроватью админа? oO
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|1.5, Аноним (5), 09:12, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а компания canonical, не может случайно акьивировать режим гибернации по умолчанию? а то пляски с бубном в гугле после установки несколько расстраивают.
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|3.18, Мм (?), 10:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю с какого момента оно стало глючным, когда-то пользовался 16.04 и нормально работало, а сейчас реально глючное на 20.04.
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|4.23, Аноним (23), 11:04, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно глючное в зависимости от железа которое вы купили. Например в ubuntu 20.04 сейчас ядро 5.4 и оно не очень хорошо дружит с моим ryzen 7. Если выдерну питание, то ноут даже не запускается нормально, какие-то проблемы с встроенной графикой. А вот в ядре 5.5 это по идеи пофиксили. Но когда оно выйдет? И что делать обычным пользователям, которые не могут из mainline поставить себе новое ядро? Та же Windows 10 отлично из коробки работает и 0 проблем.
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|5.34, Аноним (34), 11:56, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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НУ дак бекпортов графики нет же. Обратная сторона того что все драйвера в ядре и если поддерживается - то заработает из коробки.
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|5.35, dpbfb (?), 11:58, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что делать обычным пользователям, которые не могут из mainline поставить себе новое ядро?
КАКОЙ УЖАС! Взять и поставить с ппа. Или потратить 10минут (внизапна!) и собрать себе какое угодно ядро. Совсем обленились нигеры толстожопые.
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|7.75, Аноним (75), 14:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А те кто устанавливает драйвер видеокарты в windows соответствено тоже.
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|5.41, no name (?), 12:22, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй ukuu - приложение, которое поможет тебе ставить свежие версии ядра
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|5.89, Аноним (88), 16:31, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот в ядре 5.5 это по идеи пофиксили. Но когда оно выйдет?
Уже 5.7 вышло.
> И что делать обычным пользователям, которые не могут из mainline поставить себе новое ядро?
Использовать нормальные дистры вместо коляски.
> Та же Windows 10 отлично из коробки работает
С этого и надо было начинать. Тут возможны только два ответа:
1. Свали обратно на МСДН.
2. Как только производители начнут писать acpi нормально, а не "ну, в шинде кое-как заработало, запускайте в продакшон".
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|3.22, Аноним (23), 11:01, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я на нескольких ноутбуках настроил, относительно хорошо работает Не смотря на т... большой текст свёрнут, показать
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|3.48, Аноним (48), 12:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не может.
> Оно очень глючное в линуксах.
Ну, это смотря где и у кого - например при срач^W обсуждении очередной бсдшной новости линуксоиды обычно чуть ли не с пеной у рта увераяют, что в пингвничике оно работает суперски и со скоростью suspend2ram (S3) уже 20 лет у всех-всех-всех, а сам S3 - унылый отстой и никому не нужен 😉
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|2.9, iPony129412 (?), 09:36, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо будет найти, как убрать спящий режим из меню в Ubuntu.
Я вон на днях случайно промазал вместо кнопки выключения.
Реально от холода пот пробрал — «потом же не включится!»
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|1.12, Жека Воробьев (?), 09:44, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> снижение времени перехода в спящий режим с 51.56 до 4.19 секунд
почему из этого времени убрали 60 секунд на очистку? маркетинг такой маркетинг
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|2.33, КО (?), 11:49, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну скорее умолчали сколько из 60 на это понадобилось.
Так то можно просто в кроне, каждые 60 сек проверять уровень активности - если фоновый очищать память. И вуаля - засыпание очень короткое. :)
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|2.70, Аноним (70), 14:30, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А с чего бы сливу шейред мем буферов занимать целую минуту? Трудно представить чтобы это заняло хотя бы секунду
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|1.13, Аноним (13), 09:48, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как-то не очень идея. Отдал команду на спячку и занимаешься своими делами, что система дальше делает не интересно. Предлагают это зачем-то ускорить в обмен на тормоза после пробудки когда все кэши будут заново грузиться. Тормоза засыпания пользователю не интересны зачем ему ждать, а вот тормоза системы после сна наоборот будут доставлять неудобства.
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|2.15, oficsu (ok), 10:13, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не сомневаюсь, что в спешке бросать горячий ноутбук в закрытую сумку без хорошей вентиляции так же надёжно, как и удобно терпеть 50 секунд, опаздывая куда-нибудь. Даже если банально хочется захлопнуть крышку, чтобы лечь спать, лишняя минута активности ноутбука не будет вашей мечтой
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|3.25, aa (?), 11:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в такой ситуации без разницы - ждать минуту пока память свопается на диск, или ждать минуту пока память почистится от ненужного хлама и еще пару секунд пока остальное свопнется на диск.
в статье же явно сказано - улучшение для тех кто МОЖЕТ планировать уход в спячку заранее.
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|2.31, КО (?), 11:46, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Предлагают это зачем-то ускорить в обмен на тормоза после пробудки когда все кэши будут заново грузиться.
Несколько не понятно, что Вы имеете ввиду. Кеши проца - так те и так сгинут. Записывать же кеш буферов на диск в отдельный файл, чтоб потом его прочитать с диска во время пробуждения - еще более глупая идея, чем просто его скинуть и перечитать заново если понадобится. Зато при пробуждении читается только минимум нужной информации - поэтому и быстрее.
Другое дело, что сон по расписанию - несбыточная мечта оптимистов.
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|1.16, Аноним (16), 10:23, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> снижение времени перехода в спящий режим с 51.56 до 4.19 секунд при инициировании процесса очистки лишней памяти за 60 секунд
Ну то есть вместо 51.56 секунды получили 64.19. И зачем оно?
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|1.32, Володьян (ok), 11:47, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему Canonical называют режим гибернации спящим режимом?
При гибернации данные оперативы пишутся на диск и отключается питание всех элементов пк.
При спящем режиме нужно отключить питание всех компонентов кроме оперативной памяти, записывать на диск при этом ничего не нужно.
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|2.38, Аноним (38), 12:17, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А почему вы думаете, что Canonical называют режим гибернации спящим режимом?
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|3.53, Аноним (53), 13:24, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может и на Canonical. Возможно просто перевод неправильный.
Но при переходе в спящий режим дамп памяти точно не делается. И чего там ускорять не совсем понятно.
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|2.40, Аноним (40), 12:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нужно отключить питание всех компонентов кроме оперативной памяти
это будет ждущий режим
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|3.54, Аноним (53), 13:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это спящий режим. Полное обесточивание с сохранением дампа - гибернация.
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|5.66, Аноним (53), 13:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Ubuntu спящий и ждущий режим одно и тоже. При клике по кнопке спящего режима система уйдет в режим ожидания. Режима hibernation в стандартной конфигурации системы нет.
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|2.74, Аноним (75), 14:38, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что в спецификациях ACPI, описывающих состояния энергопитания системы, нет указания названий для отдельных уровней «режимов сна» (sleeping states), а используются лишь символьные обозначения S1…S5, разные разработчики операционных систем давали разные названия для этих режимов в своей программной продукции.
См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83
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|1.37, YetAnotherOnanym (ok), 12:07, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пример инженеров Штеуда, эпично олажавшихся с подходом "быстрей-быстрей-быстрей, некогда с памятью аккуратничать" никого ничему не научил.
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|2.46, Zenitur (ok), 12:33, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А всякие Зенитары ещё с 2009 кричат "мандривка и суся лучше подходят для новичка, а Ubuntu преподносится под видом линукса для новичка, а на самом деле это линукс для уверенного пользователя! Он сложен для освоения новичком, там мало GUI, и правкой конфигов делается многое из того, что делается из GUI в Mandriva/SUSE! В этом плане Ubuntu недалеко ушёл от Debian, который никогда и не позиционировал себя как Linux для новичков!" Ещё он что-то говорил про позиционирование убунты, о том что вся лента завалена "Марк Шаттлворт написал в блоге что..." и новостями вроде "в Ubuntu появится новая возможность", которая на самом деле была разработана разработчиками из Fedora. Из-за чего многие люди думали, что это Canonical всё разрабатывает и создаёт, а остальные - только догоняют.
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|3.58, Аноним (56), 13:30, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всем известно, что
> разрабатывает и создаёт
Альт, ибо репозиторий свой.
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|2.51, user90 (?), 13:11, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только шаз заметил?? Upstart - похерен, Mir там же, это из того, что было на слуху.
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|2.64, Аноним (53), 13:41, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ждущий режим - разновидность режима сна. В ubuntu по умолчанию это одно и тоже.
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|2.69, Аноним (69), 14:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы совсем электричество не тратилось и система как бы никогда не ребутилась, а пожизненно была с загруженной ОС. Правда накладные расходы получаются соответствующие, бут как то проще пока выглядит
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|3.85, Аноним (53), 16:13, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В режиме сна(ожидания) тратится меньше одного ватта. Прикидывал, и выходило порядка 10 рублей в год.
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|1.52, Аноним (53), 13:22, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> сохранении дампа памяти для спящего режима
В статье всё перепутано? Сохранение дампа производится при гибернации. При уходе в спящий режим на память продолжает подаваться питание.
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|2.59, Аноним (53), 13:32, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, немного некорректно. В Ubuntu существует три разновидности спящего режима: режим ожидания (Suspend to RAM), режим гибернации (Hibernate, Suspend to disk) и гибридный режим (Hybrid sleep, Suspend to both). Первый режим доступен в Ubuntu по умолчанию, второй и третий - деактивированы. Поэтому в статье следовало употребить "режим гибернации".
Путаница "режим сна" / "режим ожидания" вызвана различиями терминологии в windows и linux.
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|4.63, user90 (?), 13:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в топике же какая-то лажа про "запись дампа памяти на диск" - непонятно зачем они про это вообще - так что нужно быть конкретнее.
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|5.65, Аноним (53), 13:43, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. В статье пишется о режиме сна. Но в Ubuntu это режим ожидания, в не гибернации. Режим гибернации выключен.
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|3.62, Аноним (53), 13:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Ubuntu по умолчанию доступен только один режим сна - ждущий. И в него система переходит при клике по кнопке перехода в режим сна. "ждущий режим" для обычных пользователей лишь техническое уточнение.
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|3.79, user90 (?), 15:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сцылки на педивикию.. здесь?? Вопрос не в том, КАК называть, вопрос в том, ЗАЧЕМ какнониклам именно режим с записью на диск, тогда как ни одному юзеру оно нинада!?
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|5.96, user90 (?), 16:51, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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.. если электричество часто вырубают и нет ИБП то у тебя проблема с софтом и корявыми пальцами.
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|4.97, Аноним (97), 17:30, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ноутбуках очень даже надо. Когда едешь куда-то и ноутбук лежит в сумке, гибернация очень даже помогает сохранить драгоценную зарядку.
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|1.67, Аноним (-), 14:06, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо бы иметь команду, которая просто запускает такую оппортунистическую чистку памяти. Мне на BSD бы пригодилась тоже, например, а то сейчас приходится workaround...
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|1.72, лунанаш (?), 14:35, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А клавиатурой там в 20.04 уже можно снова пользоваться или для клавиатуры пока они не делали патча?
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|2.87, Аноним (53), 16:17, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо было его мнения подождать. А то не понятно, в каком ключе осуждать
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