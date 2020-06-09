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Компания Canonical предложила патчи для ускорения активации спящего режима

09.06.2020 08:49

Компания Canonical предложила в списке рассылки разработчиков ядра Linux набор патчей с реализацией оппортунистической чистки памяти ("opportunistic memory reclaim"), позволяющей существенно сократить время перехода в спящий режим. Оптимизация достигается за счёт упреждающего вызова операции высвобождения вторичных структур памяти, которые не содержат уникальных сведений и могут быть динамически восстановлены после возвращения из спящего режима (например, области анонимной памяти и различные кэши страниц памяти). Основная идея в том, что после удаления лишних данных сокращается размер образа памяти для сохранения перед переходом в спящий режим и, соответственно, требуется меньше времени на его запись и чтение с медленного носителя.

По умолчанию при сохранении дампа памяти для спящего режима ядро сохраняет память как есть со всеми кэшами, но предусмотрена штатная возможность высвобождения лишних структур через симуляцию условий нехватки ресурсов на начальной стадии перехода в спящий режим. Данная возможность может быть активирована при помощи параметра "/sys/power/image_size" и приводит к заметному уменьшению времени перехода в спящий режим. Canonical предлагает добавить ещё два параметра "/sys/power/mm_reclaim/run" и "/sys/power/mm_reclaim/release", которые позволят вызывать высвобождение лишних структур заблаговременно для того чтобы фактически переход в спящий режим был выполнен как можно быстрее, а возвращение из спящего режима заняло примерно столько же времени, что и при применении уже существующего в ядре параметра "/sys/power/image_size".

Тестирование на системе с 8 ГБ ОЗУ и 8 ГБ разделом подкачки при утилизации 85% памяти показало в настройках по умолчанию (image_size=default) снижение времени перехода в спящий режим с 51.56 до 4.19 секунд при инициировании процесса очистки лишней памяти за 60 секунд до перехода в спящий режим. За счёт сокращения размера сохраняемого образа памяти время восстановления снизилось с 26.34 до 5 секунд. При включении в системе штатного режима очистки лишней памяти (image_size=0) время перехода в спящий режим сократилось с 73.22 до 5.36 секунд, а время возвращения из спящего режима практически не изменилось (сократилось лишь на доли секунды, с 5.32 до 5.26 сек.)

Предложенный метод может быть востребован в ситуациях, когда необходимо очень быстро перейти в спящий режим и имеется возможность заранее предвидеть необходимость такого перехода. Например, в облачных системах низкоприоритетные виртуальные окружения (spot-окружения в Amazon EC2) могут динамически переводиться в спящий режим и высвобождать занимаемую память при росте потребления ресурсов первичными окружениями. При снижении нагрузки на первичные окружения низкоприоритетные окружения возвращаются из спящего режима. При данных условиях для поддержания должного качества сервиса важно сократить до минимума время перехода в спящий режим и выхода из него. Запуск фазы упреждающей очистки может производиться при достижении определённого уровня основной нагрузки, предшествующей уровню, приводящему к заморозке низкоприоритетных окружений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Отсоединение USB-устройств после спящего режима оказалось вызвано ошибкой в USB-стеке Linux
  3. OpenNews: Проект TuxOnIce с реализации "спящего режима" для Linux был на грани закрытия
  4. OpenNews: Google опубликовал новый вариант системы распределения памяти TCMalloc
  5. OpenNews: Выпуск обработчика нехватки памяти earlyoom 1.4
  6. OpenNews: Facebook предложил новый механизм управления памятью slab для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53119-hibernation
Ключевые слова: hibernation, canonical, patch, kernel, linux, speed
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Повидло19 (?), 09:03, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Это всё говорит нам о том, что облака не резиновые, и маркетинг ездит нам по ушам.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:53, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Силиконовые.
     
     
  • 3.98, Аноним (98), 17:54, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Латексные.
     
  • 2.39, Инжиниринг (?), 12:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Здравствуй, дорогой пользователь. Компьютеры вообще не резиновые, память заканчивается, дисковое пространство стоит денег, и нельзя сделать столько же процов, только больше.
     
     
  • 3.43, Вебкодер (?), 12:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Компьютеры вообще не резиновые, память заканчивается,
    > дисковое пространство стоит денег, и нельзя сделать столько же процов, только больше.

    Ничего не слышал про то, что все-все-все сводится к машине Туригна с бесконечной лентой, бесхвостый лысый неуч?


     
  • 2.49, brzm (ok), 12:49, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не маркетинг ездит по ушам, а кто-то не удосужился почитать документацию. Spot instances они на то и отдельный тип VM, что имеют своё поведение. Хотите настоящую резиновость - берите обычные VM'ки, кто ж вам мешает? Да, конечно, они дороже. Я же правильно понимаю что в вашем понимании "правильный маркетинг" это когда нахаляву? :)
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 14:54, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так Spot instances и придуманы чтобы впихнуть невпихyемое.
     
  • 3.83, gogo (?), 15:44, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настоящая резиновость - то есть, рвется, если растянуть слишком сильно?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:04, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Это у меня после спящего пол системы перестанет работать? Офигенно.
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 09:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Да, это у тебя.
     
  • 2.14, microsoft (?), 09:53, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну сейчас вся система а будет половина, профит очевиден
     
  • 2.29, srgazh (?), 11:36, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в Win10 все хорошо)
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При отключении спящего режима - да, хорошо.
     
  • 3.88, Аноним (88), 16:23, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, в попиетарной дристяточке все настолько замечательно, что ты приперсяна ОПЕНнет вещать об этом, сектант форточный. Уже верю.
     
     
  • 4.94, BlackRot (ok), 16:43, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи к доктору что ли
     
  • 2.30, vitalif (ok), 11:38, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    может ты про гибернацию, она реально несколько накуренно сделана - я глубоко не ковырял, но тоже замечал, что ноут после пробуждения потом ещё долго дочитывает страницы из свопа.

    какая-то светлая голова, видимо, решила не читать при пробуждении всю память из свопа, а читать только то, что нужно, чтобы проснуться. но проблема в том, что память эта всё равно потом нужна и система начинает её дочитывать потом, но уже мелкими блоками!!! особенно это заметно на ноутах с HDD - система уходит в себя на несколько минут. лучшее что можно сделать в этой ситуации - swapoff -a && swapon -a.

    но и с SSD это заметно, я в итоге просто отказался от привычки использования гибернации.

    причём я так понял, что сначала это было сделано только в uswsusp, а потом сделали и в ядерном swsusp.

     
     
  • 3.36, Q2W (?), 12:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Suspend2both по идее был бы идеальным вариантом для большинства ситуаций.

    Но я не проверял: у меня лично гибернация с cryptsetup'ом перестала работать, а ковырять её опять времени пока не было.

     

  • 1.3, m.makhno (ok), 09:10, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немного оффтопа: у меня на ПК с Solus в гибернацию через раз получается уйти - это нормально? Диск SSD разбит по-умолчанию.
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 09:33, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да, это нормально.
     
  • 2.11, FreeStyler (ok), 09:44, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А чего ты ждал от солус? -__-
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:21, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня входить и не выходи так что тебе еще повезло.
     

  • 1.4, КО (?), 09:10, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Включать/выключать не пробовали?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Да, всю стойку из розетки выдёргиваем. На ночь. Все же спят, да?
     
     
  • 3.55, НяшМяш (ok), 13:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы стойку в гибернацию вгоняете вместо этого?
     
     
  • 4.84, Аноним84701 (ok), 16:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы стойку в гибернацию вгоняете вместо этого?

    А в чем проблема, если стойка под кроватью админа? oO

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:12, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а компания canonical, не может случайно акьивировать режим гибернации по умолчанию? а то пляски с бубном в гугле после установки несколько расстраивают.
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 09:33, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не может.
    Оно очень глючное в линуксах.
     
     
  • 3.18, Мм (?), 10:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю с какого момента оно стало глючным, когда-то пользовался 16.04 и нормально работало, а сейчас реально глючное на 20.04.
     
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 10:54, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю с какого момента оно стало глючным

    2011 год

    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/policykit-desktop-privileges/+bug/81

     
  • 4.23, Аноним (23), 11:04, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно глючное в зависимости от железа которое вы купили. Например в ubuntu 20.04 сейчас ядро 5.4 и оно не очень хорошо дружит с моим ryzen 7. Если выдерну питание, то ноут даже не запускается нормально, какие-то проблемы с встроенной графикой. А вот в ядре 5.5 это по идеи пофиксили. Но когда оно выйдет? И что делать обычным пользователям, которые не могут из mainline поставить себе новое ядро? Та же Windows 10 отлично из коробки работает и 0 проблем.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 11:56, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    НУ дак бекпортов графики нет же. Обратная сторона того что все драйвера в ядре и если поддерживается - то заработает из коробки.
     
  • 5.35, dpbfb (?), 11:58, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что делать обычным пользователям, которые не могут из mainline поставить себе новое ядро?

    КАКОЙ УЖАС! Взять и поставить с ппа. Или потратить 10минут (внизапна!) и собрать себе какое угодно ядро. Совсем обленились нигеры толстожопые.

     
     
  • 6.47, Аноним (47), 12:34, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и краснoглазики
     
     
  • 7.50, iPony129412 (?), 13:02, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А вот и краснoглазики

    Red eyes matter

     
  • 7.75, Аноним (75), 14:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А те кто устанавливает драйвер видеокарты в windows соответствено тоже.
     
  • 5.41, no name (?), 12:22, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй ukuu - приложение, которое поможет тебе ставить свежие версии ядра
     
  • 5.89, Аноним (88), 16:31, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот в ядре 5.5 это по идеи пофиксили. Но когда оно выйдет?

    Уже 5.7 вышло.
    > И что делать обычным пользователям, которые не могут из mainline поставить себе новое ядро?

    Использовать нормальные дистры вместо коляски.
    > Та же Windows 10 отлично из коробки работает

    С этого и надо было начинать. Тут возможны только два ответа:
    1. Свали обратно на МСДН.
    2. Как только производители начнут писать acpi нормально, а не "ну, в шинде кое-как заработало, запускайте в продакшон".

     
  • 3.22, Аноним (23), 11:01, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на нескольких ноутбуках настроил, относительно хорошо работает Не смотря на т... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не может.
    > Оно очень глючное в линуксах.

    Ну, это смотря где и у кого - например при срач^W обсуждении очередной бсдшной новости линуксоиды обычно чуть ли не с пеной у рта увераяют, что в пингвничике оно работает суперски и со скоростью suspend2ram (S3) уже 20 лет у всех-всех-всех, а сам S3 - унылый отстой и никому не нужен 😉


     
  • 2.9, iPony129412 (?), 09:36, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо будет найти, как убрать спящий режим из меню в Ubuntu.
    Я вон на днях случайно промазал вместо кнопки выключения.
    Реально от холода пот пробрал — «потом же не включится!»
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:30, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо будет найти, как убрать спящий режим из меню в Ubuntu.

    Можно попробовать что-то вроде такого:
    https://wiki.debian.org/Suspend#Disable_suspend_and_hibernation

     

  • 1.12, Жека Воробьев (?), 09:44, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > снижение времени перехода в спящий режим с 51.56 до 4.19 секунд

    почему из этого времени убрали 60 секунд на очистку? маркетинг такой маркетинг

     
     
  • 2.33, КО (?), 11:49, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну скорее умолчали сколько из 60 на это понадобилось.
    Так то можно просто в кроне, каждые 60 сек проверять уровень активности - если фоновый очищать память. И вуаля - засыпание очень короткое. :)
     
     
  • 3.90, Аноним (88), 16:33, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выгладит как КОСТЫЛИЩЕ.
     
  • 2.70, Аноним (70), 14:30, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего бы сливу шейред мем  буферов занимать целую минуту? Трудно представить чтобы это заняло хотя бы секунду
     
     
  • 3.71, Аноним (70), 14:31, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *шейред мем И буферов*
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:48, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как-то не очень идея. Отдал команду на спячку и занимаешься своими делами, что система дальше делает не интересно. Предлагают это зачем-то ускорить в обмен на тормоза после пробудки когда все кэши будут заново грузиться. Тормоза засыпания пользователю не интересны зачем ему ждать, а вот тормоза системы после сна наоборот будут доставлять неудобства.
     
     
  • 2.15, oficsu (ok), 10:13, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не сомневаюсь, что в спешке бросать горячий ноутбук в закрытую сумку без хорошей вентиляции так же надёжно, как и удобно терпеть 50 секунд, опаздывая куда-нибудь. Даже если банально хочется захлопнуть крышку, чтобы лечь спать, лишняя минута активности ноутбука не будет вашей мечтой
     
     
  • 3.25, aa (?), 11:18, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в такой ситуации без разницы - ждать минуту пока память свопается на диск, или ждать минуту пока память почистится от ненужного хлама и еще пару секунд пока остальное свопнется на диск.
    в статье же явно сказано - улучшение для тех кто МОЖЕТ планировать уход в спячку заранее.
     
  • 2.31, КО (?), 11:46, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Предлагают это зачем-то ускорить в обмен на тормоза после пробудки когда все кэши будут заново грузиться.

    Несколько не понятно, что Вы имеете ввиду. Кеши проца - так те и так сгинут. Записывать же кеш буферов на диск в отдельный файл, чтоб потом его прочитать с диска во время пробуждения - еще более глупая идея, чем просто его скинуть и перечитать заново если понадобится. Зато при пробуждении читается только минимум нужной информации - поэтому и быстрее.

    Другое дело, что сон по расписанию - несбыточная мечта оптимистов.

     

  • 1.16, Аноним (16), 10:23, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > снижение времени перехода в спящий режим с 51.56 до 4.19 секунд при инициировании процесса очистки лишней памяти за 60 секунд

    Ну то есть вместо 51.56 секунды получили 64.19. И зачем оно?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:05, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо чтобы пользователи клаудов больше платили.
     

  • 1.21, бедный буратино (ok), 10:57, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    теперь компьютер быстрее высыпается?

    ждём патчей для ускорения бесконечного цикла

     
  • 1.26, Аноним (26), 11:19, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём патчей для ускорения выхода из спячки в режим упячки
     
  • 1.27, Аноним (28), 11:20, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обходились без этой опции хз.
     
  • 1.32, Володьян (ok), 11:47, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему Canonical называют режим гибернации спящим режимом?
    При гибернации данные оперативы пишутся на диск и отключается питание всех элементов пк.
    При спящем режиме нужно отключить питание всех компонентов кроме оперативной памяти, записывать на диск при этом ничего не нужно.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:17, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А почему вы думаете, что Canonical называют режим гибернации спящим режимом?
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:24, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и на Canonical. Возможно просто перевод неправильный.
    Но при переходе в спящий режим дамп памяти точно не делается. И чего там ускорять не совсем понятно.
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно отключить питание всех компонентов кроме оперативной памяти

    это будет ждущий режим

     
     
  • 3.54, Аноним (53), 13:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это спящий режим. Полное обесточивание с сохранением дампа - гибернация.
     
     
  • 4.57, НяшМяш (ok), 13:29, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Suspend - ждущий режим
    Hibernation - спящий режим
     
     
  • 5.66, Аноним (53), 13:47, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu спящий и ждущий режим одно и тоже. При клике по кнопке спящего режима система уйдет в режим ожидания. Режима hibernation в стандартной конфигурации системы нет.
     
  • 2.74, Аноним (75), 14:38, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что в спецификациях ACPI, описывающих состояния энергопитания системы, нет указания названий для отдельных уровней «режимов сна» (sleeping states), а используются лишь символьные обозначения S1…S5, разные разработчики операционных систем давали разные названия для этих режимов в своей программной продукции.

    См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83

     

  • 1.37, YetAnotherOnanym (ok), 12:07, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пример инженеров Штеуда, эпично олажавшихся с подходом "быстрей-быстрей-быстрей, некогда с памятью аккуратничать" никого ничему не научил.
     
  • 1.42, Annms_tmp (?), 12:25, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От Canonical осталось одно название
     
     
  • 2.46, Zenitur (ok), 12:33, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А всякие Зенитары ещё с 2009 кричат "мандривка и суся лучше подходят для новичка, а Ubuntu преподносится под видом линукса для новичка, а на самом деле это линукс для уверенного пользователя! Он сложен для освоения новичком, там мало GUI, и правкой конфигов делается многое из того, что делается из GUI в Mandriva/SUSE! В этом плане Ubuntu недалеко ушёл от Debian, который никогда и не позиционировал себя как Linux для новичков!" Ещё он что-то говорил про позиционирование убунты, о том что вся лента завалена "Марк Шаттлворт написал в блоге что..." и новостями вроде "в Ubuntu появится новая возможность", которая на самом деле была разработана разработчиками из Fedora. Из-за чего многие люди думали, что это Canonical всё разрабатывает и создаёт, а остальные - только догоняют.
     
     
  • 3.58, Аноним (56), 13:30, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всем известно, что

    > разрабатывает и создаёт

    Альт, ибо репозиторий свой.

     
  • 2.51, user90 (?), 13:11, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только шаз заметил?? Upstart - похерен, Mir там же, это из того, что было на слуху.
     

  • 1.44, Zenitur (ok), 12:29, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там TuxOnIce? Я нашёл последние патчи только для ядра 4.17.
     
  • 1.45, user90 (?), 12:32, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А нафига спящий, когда есть ждущий?
     
     
  • 2.64, Аноним (53), 13:41, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждущий режим - разновидность режима сна. В ubuntu по умолчанию это одно и тоже.
     
     
  • 3.91, Аноним (88), 16:37, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный план. Надо еще включено и выключено приравнять.
     
  • 2.69, Аноним (69), 14:27, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы совсем электричество не тратилось и система как бы никогда не ребутилась, а пожизненно была с загруженной ОС. Правда накладные расходы получаются соответствующие, бут как то проще пока выглядит
     
     
  • 3.81, user90 (?), 15:09, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите норкомана!
     
  • 3.85, Аноним (53), 16:13, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В режиме сна(ожидания) тратится меньше одного ватта. Прикидывал, и выходило порядка 10 рублей в год.
     

  • 1.52, Аноним (53), 13:22, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > сохранении дампа памяти для спящего режима

    В статье всё перепутано? Сохранение дампа производится при гибернации. При уходе в спящий режим на память продолжает подаваться питание.

     
     
  • 2.59, Аноним (53), 13:32, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, немного некорректно. В Ubuntu существует три разновидности спящего режима: режим ожидания (Suspend to RAM), режим гибернации (Hibernate, Suspend to disk) и гибридный режим (Hybrid sleep, Suspend to both). Первый режим доступен в Ubuntu по умолчанию, второй и третий - деактивированы. Поэтому в статье следовало употребить "режим гибернации".
    Путаница "режим сна" / "режим ожидания" вызвана различиями терминологии в windows и linux.
     
  • 2.60, user90 (?), 13:33, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в ждущий!!
     
     
  • 3.61, Аноним (53), 13:35, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждущий режим разновидность режима сна.
     
     
  • 4.63, user90 (?), 13:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в топике же какая-то лажа про "запись дампа памяти на диск" - непонятно зачем они про это вообще - так что нужно быть конкретнее.
     
     
  • 5.65, Аноним (53), 13:43, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. В статье пишется о режиме сна. Но в Ubuntu это режим ожидания, в не гибернации. Режим гибернации выключен.
     
  • 4.92, Аноним (88), 16:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте "syspend" это "сон"?
     
     
  • 5.95, Аноним84701 (ok), 16:49, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В каком месте "syspend" это "сон"?

    В самом обыкновенном.
    https://wiki.ubuntu.com/Kernel/Reference/S3
    >S3 is the ACPI sleep state that is known as "sleep" or "suspend to RAM".

    https://www.kernel.org/doc/html/v4.19/admin-guide/pm/sleep-states.html
    > The default suspend variant (ie. the one to be used without writing anything into /sys/power/mem_sleep) is either “deep” (on the majority of systems supporting suspend-to-RAM) or
    >

     
  • 3.62, Аноним (53), 13:39, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu по умолчанию доступен только один режим сна - ждущий. И в него система переходит при клике по кнопке перехода в режим сна. "ждущий режим" для обычных пользователей лишь техническое уточнение.
     
     
  • 4.80, user90 (?), 15:08, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кого тут интересуют дефолты бубунты?))
     
  • 2.73, Аноним (75), 14:36, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83
     
     
  • 3.79, user90 (?), 15:06, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сцылки на педивикию.. здесь?? Вопрос не в том, КАК называть, вопрос в том, ЗАЧЕМ какнониклам именно режим с записью на диск, тогда как ни одному юзеру оно нинада!?
     
     
  • 4.86, Аноним (53), 16:16, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо, если электричество часто вырубают и нет ИБП.
     
     
  • 5.96, user90 (?), 16:51, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .. если электричество часто вырубают и нет ИБП то у тебя проблема с софтом и корявыми пальцами.
     
  • 4.97, Аноним (97), 17:30, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ноутбуках очень даже надо. Когда едешь куда-то и ноутбук лежит в сумке, гибернация очень даже помогает сохранить драгоценную зарядку.
     

  • 1.67, Аноним (-), 14:06, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо бы иметь команду, которая просто запускает такую оппортунистическую чистку памяти. Мне на BSD бы пригодилась тоже, например, а то сейчас приходится workaround...
     
  • 1.68, Аноним (-), 14:09, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Идея хорошая, ресурс записи новомодных SSD ведь не резиновый.
     
     
  • 2.76, Аноним (76), 14:41, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    …аж как в ≈2010 год вернулся…
     

  • 1.72, лунанаш (?), 14:35, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А клавиатурой там в 20.04 уже можно снова пользоваться или для клавиатуры пока они не делали патча?
     
     
  • 2.78, Аноним (78), 14:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас бы в эпоху тач-скринов клавиатурой пользоваться, да!
     
     
  • 3.93, Аноним (88), 16:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ангри бердс уже прошел, тачскринофил?
     

  • 1.82, Аноним (82), 15:32, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как Линус отозвался о предложении Каноникала?
     
     
  • 2.87, Аноним (53), 16:17, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было его мнения подождать. А то не понятно, в каком ключе осуждать
     
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