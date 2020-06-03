Релиз дистрибутива Tails 4.7

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены Tor Browser 9.5, Thunderbird to 68.8.0, APT 1.8.2.1, BIND 9.11.5.P4 и WebKitGTK 2.28.2. Улучшен процесс установки дополнительного ПО через приложение Additional Software. Детализирован текст сообщения об ошибки при вводе неправильного пароля разблокировки раздела VeraCrypt. Файл /etc/tor/torrc почищен от вводящих в заблуждение комментариев.



