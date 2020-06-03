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Релиз дистрибутива Tails 4.7

03.06.2020 12:46

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены Tor Browser 9.5, Thunderbird to 68.8.0, APT 1.8.2.1, BIND 9.11.5.P4 и WebKitGTK 2.28.2. Улучшен процесс установки дополнительного ПО через приложение Additional Software. Детализирован текст сообщения об ошибки при вводе неправильного пароля разблокировки раздела VeraCrypt. Файл /etc/tor/torrc почищен от вводящих в заблуждение комментариев.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.5
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.3
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 4.6 и Tor Browser 9.0.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53078-tails
Ключевые слова: tails
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Обсуждение (2) RSS
  • 4, Аноним (-), 15:56, 03/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    >  iso-образ

    404 Not Found

     
     
  • 5, Мамкин Хакер (?), 16:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все на месте http://dl.amnesia.boum.org/tails/stable/tails-amd64-4.7/
     

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