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Microsoft назначил премию в $100000 за выявление уязвимости в Linux-платформе Azure Sphere

07.05.2020 07:46

Компания Microsoft объявила о готовности выплатить премию, размером до ста тысяч долларов, за выявление бреши в IoT-платформе Azure Sphere, построенной на базе ядра Linux и применяющей sandbox-изоляцию для основных сервисов и приложений. Премия обещана за демонстрацию уязвимостей в подсистеме Pluton (корень доверия, реализованный в чипе) или Secure World (sandbox).

Премия является частью трёхмесячной исследовательской программы, которая продлится с 1 июня по 31 августа 2020 года. Инициатива нацелена именно на Azure Sphere OS и не включает подсистемы облака, которые уже включены в отдельную программу вознаграждения. Для получения премии необходимо продемонстрировать уязвимость, которая в ходе локальной (компрометация приложения) или удалённой атаки может привести к выполнению незаверенного цифровой подписью стороннего кода, перехватить параметры аутентификации, повысить привилегии, внести изменений в настройки или обойти ограничения межсетевого экрана. Для проведения исследования компания Microsoft выразила готовность предоставить участникам доступ к продуктам и сервисам, Azure Sphere SDK, технической документации, а также обеспечить канал связи с разработчиками платформы.

Платформа Azure Sphere предназначена для создания устройств интернета-вещей, построенных на базе энегоэффективных микроконтроллеров (MCU, microcontroller unit) с интегрированными периферийными подсистемами. Azure Sphere используется в том числе в торговом оборудовании, например таких компаний, как Starbucks. Одной из особенностей платформы является подсистема Pluton, предназначенная для предоставления аппаратных средств для шифрования, хранения закрытых ключей и выполнения сложных криптографических операций. Pluton включает в себя отдельный специализированный процессор, криптографический движок, аппаратный генератор случайных чисел и изолированное хранилище ключей.

Дополнительно можно отметить появление сведений о попытке продажи неизвестным содержимого приватных GitHub-репозиториев Microsoft. Неизвестный заявил, что смог загрузить около 500 ГБ данных из приватных репозиториев Microsoft, размещённых на GitHub, и предоставил в качестве доказательства скриншоты и 1 ГБ данных. Большинство участников сочли доказательства неубедительными, так как скриншоты легко подделать, а в данных фигурировал какой-то бессмысленный набор файлов с текстом на китайском языке, тестами и отрывками кода. Один из инженеров Microsoft в комментарии заявил, что утечка вероятно является фейком, так как в Microsoft имеется правило, в соответствии с которым в приватных репозиториях на GitHub размещаются проекты, которые должны стать публичными в течение 30 дней.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theverge.com/platf...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux
  3. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
  4. OpenNews: Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей
  5. OpenNews: Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004
  6. OpenNews: Microsoft предложил модуль ядра Linux для проверки целостности системы
Автор новости: Аноним
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52892-microsoft
Ключевые слова: microsoft, azure, sphere
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, ryoken (ok), 09:46, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    А сколько граждане жулики за такие дырки согласны отдать денег?
     
     
  • 2, Аннонним (?), 09:58, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы имеете в виду плату от заказчиков таких бэкдоров, которые нельзя обнаружить даже за 100000$?
     
  • 4, Аноним (4), 10:20, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от того, сколько на этой дырке можно заработать.
    Массовая эксплуатация уязвимости неизбежно привлечёт к ней внимание, и кто-то ее переоткроет и получится свои стотыщ. Плюс само наличие официальной баг баунти программы означает высокий риск того, что купленную на чёрном рынке уязвимость может найти кто-то другой уже завтра.
    Так что для не особо широко используемого продукта на чёрном рынке вряд ли заплатят больше объявленного бонуса.
     

  • 3, Аноним (3), 10:11, 07/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    > подсистема Pluton, предназначенная для предоставления аппаратных средств для шифрования, хранения закрытых ключей и выполнения сложных криптографических операций

    Такие вещи должны математически верифицироваться и доказывается невозможность взлома.

    Вместо этого M$ предлагает поискать дыру и продать найденное ейже.

    Конечно дыру поищут. А вот продадут ли ее M$ - это вопрос.

     
     
  • 5, Аноним (4), 10:22, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верификация не защищает от уязвимостей в зависимостях. Верифицировать же все зависимости нереально.
     
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