The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.2

03.05.2020 12:39

Опубликован релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.2, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений: при отображении полос прокрутки задействованы родные темы оформления GTK3, обеспечено корректное отображение состояния в менеджере загрузок, улучшен стиль всплывающих уведомлений, добавлена возможность закрытия всех вкладок справа от текущей вкладки, реализована защита от появление дубликатов в адресной книге, в Windows по умолчанию включён режим группировки операций GPU в один вызов отрисовки (layers.mlgpu.enabled).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.seamonkey-project.o...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.5
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  5. OpenNews: Обновление Thunderbird 68.5.0
  6. OpenNews: Разработка Thunderbird переведена в MZLA Technologies Corporation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52870-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если кто-то из присутствующих пользуется сабжем - можете рассказать свою мотивацию?
     
     
  • 2.3, Супернуб (?), 13:03, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1. тот же лис, только чуть меньше и с меньшем количеством зондов без допиливания.
    2. "комбайн" - не нужны ещё, как минимум, две программы (времена 40гигабайтных дисков прошли, но привычка осталась). Занимает меньше меньше, чем всё, что он заменяет в сумме
    3. Сейчас не сравнивал - на 16й *бунте (Pentium M + 2Gb RAM) требовал меньше всех памяти (тогда я всё "ширпотребное" сравнил - каждый мегабайт был на вес золота)
    4. До сих пор можно подключить почти все старые примочки - достаточно поднять поддержваемую версию в файле.
    5. Ностальгия. Ставим тему "XPFE-Classic" (или "Classic Default" после смены версии) и получаем "тёплый ламповый" "Нетшкаф 4" :)

    ЗЫ. Пробовал "луну" - объективно показалась тормознутее и на некоторых(!) сайтах работает "не так".
    Кстати - есть и "хромоногий". Иридиум - тоже повеселее даже хромиума будет.

     
     
  • 3.4, КО (?), 13:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тот же лис, только чуть меньше
    "комбайн"
    у меня там ошметки мозгов соберите восле взрыва
    "Память" - без пруфов не пройдет.
    И ностальгия - вот и все аргументы
     
     
  • 4.5, Супернуб (?), 13:32, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага.. ща я буду свой старый пень доставать из сарая и жёсткий ("сороковник" IDE) с линём 32хбитовым по всей хате искать, что бы сделать пару скриншотов. Для таких пруфов можно и самому понаставить всего и потом, по очереди запуская, посмотреть кто сколько жрёт. А потом выложить скрины, что бы ткнуть меня носом :)

    Чистый лис, кстати, в этом списке был на последних местах. Рядом с чистым хромым. Только уже не помню кто там "победил", но подозреваю, что "вы знаете как "Гугльхром" потребляет память? Нет. А вот так - "хром, хром,хром"(с)

    А меньше всего ресурсов жрал однофайловый(!) QtWEB ("Nokia's Qt framework and Apple's WebKit"), в котором на тот момент (2013) было всё, что надо - и локализация и кодировки, и конвертация в PDF и смена юзер-агента и "приват". "Ушли" меня с него только когда поменяли стандарт html5 - в начале браузер даже его держал (это, повторюсь, одним файлом в 6 мегабайт). Но аффтар уже на тот момент забил на него.

    ЗВ. Ностальгия, это так - по приколу. Больше всё же скорость и потребление ресурсов.

     
  • 3.6, Аноним (6), 13:32, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пробовал "луну" - объективно показалась тормознутее и на некоторых(!) сайтах работает "не так"

    Тоже сталкивался с кривой работой некоторых сайтов. Часто это связано с тем, что современные веб-макаки в своих поделиях не признают UA, выдаваемый Pale Moon, за нормальный браузер, впрочем, как и многие другие браузеры за пределами множеств WebKit-based и ванильного Firefox. В этом случае помогает изменение UA строки для конкретного домена на что-то более популярное (актуальный Firefox) через переменные конфигурации general.useragent.override.*.

     
     
  • 4.7, Супернуб (?), 13:53, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это-то понятно.. но сабж как бы работал и без UA (хотя тепеь уже стал ставить вообще на все, что даже просто "тыкаю палочкой" - основные три примочки: Disconnect, Ublock Orign и UA-переключалка). Кстати - для нормальной работы сабж требует наличия SeaTab и TabClicking. Что есть то есть - работа с табами по умолчанию больше для наркоманов.
    Так-то я на Pale Moon пытался несколько раз перейти.. вот как-то "не заходит" он мне, хоть и хорош. Чо уж там.. Вот когда сабж закопают окончательно, тогда, видно, и перейду. А пока остаётся удивляться живучети сабжа - вроде как в прошлом году уже закапывали, а подиж ты..

    ЗЫ. Да  я и не столько о кривизне вёрстки (на это внимание давно не обращаю), сколько об обработке скриптов и печенюшек (точнее - о том, как они там написаны) - есть такие места в этих ваших интернетах, что "аффтарам" хочется руки оторвать.. и этими же руками морду набить.

     
  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 13:54, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то перебрался на Seamonkey 1.0a с оперы, которая до того только и работала на первом ноуте -- лайфбук с 128->192 Мб памяти, дело было лет пятнадцать назад и каждый метр был на счету.  Понятно, с тех пор много утекло что воды, что памяти...
     
  • 2.11, Они нам (?), 14:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой же в ней теперь смысл?
     

  • 1.2, Дед Анон (?), 12:49, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для xp норм было, мало ресурсов жрало.
     
  • 1.9, Они нам (?), 14:07, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас Симанка уж не та. Безропотно топает вслед за Лисой на привязи. Хромонутый квантум. Только что еще и комбайн.
     
  • 1.10, Они нам (?), 14:08, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ничего хорошего в теперешнем виде в ней уже нет.
     
     
  • 2.12, user (??), 14:25, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ухудшения приходят с задержкой.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:29, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оставил 2.49.5, который ещё поддерживает java plugin.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру