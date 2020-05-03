Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.2

2.3 , Супернуб ( ? ), 13:03, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 1. тот же лис, только чуть меньше и с меньшем количеством зондов без допиливания.

2. "комбайн" - не нужны ещё, как минимум, две программы (времена 40гигабайтных дисков прошли, но привычка осталась). Занимает меньше меньше, чем всё, что он заменяет в сумме

3. Сейчас не сравнивал - на 16й *бунте (Pentium M + 2Gb RAM) требовал меньше всех памяти (тогда я всё "ширпотребное" сравнил - каждый мегабайт был на вес золота)

4. До сих пор можно подключить почти все старые примочки - достаточно поднять поддержваемую версию в файле.

5. Ностальгия. Ставим тему "XPFE-Classic" (или "Classic Default" после смены версии) и получаем "тёплый ламповый" "Нетшкаф 4" :) ЗЫ. Пробовал "луну" - объективно показалась тормознутее и на некоторых(!) сайтах работает "не так".

Кстати - есть и "хромоногий". Иридиум - тоже повеселее даже хромиума будет.

3.4 , КО ( ? ), 13:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – тот же лис, только чуть меньше

"комбайн"

у меня там ошметки мозгов соберите восле взрыва

"Память" - без пруфов не пройдет.

И ностальгия - вот и все аргументы

4.5 , Супернуб ( ? ), 13:32, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага.. ща я буду свой старый пень доставать из сарая и жёсткий ("сороковник" IDE) с линём 32хбитовым по всей хате искать, что бы сделать пару скриншотов. Для таких пруфов можно и самому понаставить всего и потом, по очереди запуская, посмотреть кто сколько жрёт. А потом выложить скрины, что бы ткнуть меня носом :) Чистый лис, кстати, в этом списке был на последних местах. Рядом с чистым хромым. Только уже не помню кто там "победил", но подозреваю, что "вы знаете как "Гугльхром" потребляет память? Нет. А вот так - "хром, хром,хром"(с) А меньше всего ресурсов жрал однофайловый(!) QtWEB ("Nokia's Qt framework and Apple's WebKit"), в котором на тот момент (2013) было всё, что надо - и локализация и кодировки, и конвертация в PDF и смена юзер-агента и "приват". "Ушли" меня с него только когда поменяли стандарт html5 - в начале браузер даже его держал (это, повторюсь, одним файлом в 6 мегабайт). Но аффтар уже на тот момент забил на него. ЗВ. Ностальгия, это так - по приколу. Больше всё же скорость и потребление ресурсов.

3.6 , Аноним ( 6 ), 13:32, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пробовал "луну" - объективно показалась тормознутее и на некоторых(!) сайтах работает "не так" Тоже сталкивался с кривой работой некоторых сайтов. Часто это связано с тем, что современные веб-макаки в своих поделиях не признают UA, выдаваемый Pale Moon, за нормальный браузер, впрочем, как и многие другие браузеры за пределами множеств WebKit-based и ванильного Firefox. В этом случае помогает изменение UA строки для конкретного домена на что-то более популярное (актуальный Firefox) через переменные конфигурации general.useragent.override.*.

4.7 , Супернуб ( ? ), 13:53, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это-то понятно.. но сабж как бы работал и без UA (хотя тепеь уже стал ставить вообще на все, что даже просто "тыкаю палочкой" - основные три примочки: Disconnect, Ublock Orign и UA-переключалка). Кстати - для нормальной работы сабж требует наличия SeaTab и TabClicking. Что есть то есть - работа с табами по умолчанию больше для наркоманов.

Так-то я на Pale Moon пытался несколько раз перейти.. вот как-то "не заходит" он мне, хоть и хорош. Чо уж там.. Вот когда сабж закопают окончательно, тогда, видно, и перейду. А пока остаётся удивляться живучети сабжа - вроде как в прошлом году уже закапывали, а подиж ты.. ЗЫ. Да я и не столько о кривизне вёрстки (на это внимание давно не обращаю), сколько об обработке скриптов и печенюшек (точнее - о том, как они там написаны) - есть такие места в этих ваших интернетах, что "аффтарам" хочется руки оторвать.. и этими же руками морду набить.

2.8 , Michael Shigorin ( ok ), 13:54, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда-то перебрался на Seamonkey 1.0a с оперы, которая до того только и работала на первом ноуте -- лайфбук с 128->192 Мб памяти, дело было лет пятнадцать назад и каждый метр был на счету. Понятно, с тех пор много утекло что воды, что памяти...

2.11 , Они нам ( ? ), 14:16, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И какой же в ней теперь смысл?

