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Релиз Fedora 32 отложен на неделю

17.04.2020 07:04

Разработчики проекта Fedora объявили о переносе релиза Fedora 32 на одну неделю в связи с невыполнением критериев качества. Релиз Fedora 32 планируют выпустить 28 апреля, а не 21 апреля, как было намечено изначально. В финальных тестовых сборках остаются неисправленными 3 проблемы, которые отнесены к блокирующим выпуск.

Из блокирующих релиз проблем можно отметить: проблемы с распознаванием LVM-разделов в режиме восстановления после сбоя, зависание при попытке загрузки на системах с GPU NVIDIA Turing в режиме "Secure Boot" и отсутствие финальной версии пакета f32-backgrounds в стабильном репозитории.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: В Fedora 33 планируют перейти на использование systemd-resolved
  3. OpenNews: Проект по эмуляции сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora
  4. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
  5. OpenNews: Дистрибутив Fedora 32 перешёл на стадию бета-тестирования
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52751-fedora
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:13, 17/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >остаются неисправленными 3 проблемы, которые отнесены к блокирующим выпуск.
    >отсутствие финальной версии пакета f32-backgrounds в стабильном репозитории.

    Нескучные обои недорисовали?

     
  • 1.6, iPony129412 (?), 08:41, 17/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    А маскот есть или забили?

    Помню что-то про кота 🐈 было этого ядерного ☢

    ЗЫ: поиск только что-то старое находит https://fedoraproject.org/wiki/Artwork/Mascot

     
  • 1.7, Аноним (7), 08:48, 17/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Слова "Fedora" и «качество» не должны быть вместе в одном предложении
     

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