Релиз Fedora 32 отложен на неделю

Разработчики проекта Fedora объявили о переносе релиза Fedora 32 на одну неделю в связи с невыполнением критериев качества. Релиз Fedora 32 планируют выпустить 28 апреля, а не 21 апреля, как было намечено изначально. В финальных тестовых сборках остаются неисправленными 3 проблемы, которые отнесены к блокирующим выпуск.

Из блокирующих релиз проблем можно отметить: проблемы с распознаванием LVM-разделов в режиме восстановления после сбоя, зависание при попытке загрузки на системах с GPU NVIDIA Turing в режиме "Secure Boot" и отсутствие финальной версии пакета f32-backgrounds в стабильном репозитории.



