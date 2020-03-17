The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Дистрибутив Fedora 32 перешёл на стадию бета-тестирования

17.03.2020 21:18

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora 32. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на конец апреля. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM (Raspberry Pi 2 и 3), ARM64 (AArch64) и Power.

Наиболее заметные изменения в Fedora 32:

  • В сборках для рабочих станций по умолчанию активирован фоновый процесс earlyoom, который позволит более оперативно реагировать на нехватку памяти, не доходя до вызова обработчика OOM (Out Of Memory) в ядре, который срабатывает, когда ситуация становится критичной и система, как правило, уже не реагирует на действия пользователя. Если объём доступной памяти меньше заданного значения, то earlyoom через отправку SIGTERM (свободной памяти меньше 10%) или SIGKILL (< 5%) принудительно (завершит работу процесса, наиболее активно потребляющего память (имеющего самое большое значение /proc/*/oom_score), не доводя состояние системы до очистки системных буферов.
  • Включён по умолчанию systemd-таймер fstrim.timer, раз в неделю запускающий сервис fstrim.service для выполнения команды "/usr/sbin/fstrim --fstab --verbose --quiet", передающей устройствам хранения сведения о неиспользуемых блоках в примонтированных файловых системах и в динамически расширяемых хранилищах LVM. Данный механизм сглаживает износ SSD- и NVMe-накопителей и повышает эффективность очистки блоков, а также в LVM улучшает использование свободных логических экстентов при динамическом выделением места в хранилище ("thin provisioning") за счёт их возвращения в пул;
  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.36, в котором появилось отдельное приложение для управления дополнениями к GNOME Shell, модернизировано оформление интерфейсов входа в систему и разблокирования экрана, переработано большинство системных диалогов, появилась функция запуска приложений с использованием дискретного GPU на системах с гибридной графикой, в обзорном режиме реализована возможность переименования каталогов с приложениями, в систему уведомлений добавлена кнопка "не беспокоить", в мастер начальной настройки добавлена опция включения системы родительского контроля и т.п.
  • В связи с прекращением времени жизни Python 2 из Fedora будет удалён пакет python2 и все пакеты, требующие Python 2 для своей работы или сборки. Для разработчиков и пользователей, которым необходим Python 2, будет предоставлен обособленный пакет python27, который будет оформлен в стиле "всё в одном" (без разбивки на субпакеты) и не рассчитан на использование в качестве зависимости;
  • По умолчанию вместо iptables-legacy задействован пакет iptables-nft, предлагающий набор утилит для обеспечения совместимости с iptables, имеющих такой же синтаксис командной строки, но транслирующих полученные правила в байткод nf_tables;
  • Динамический межсетевой экран firewalld переведён на работу поверх nftables. Для прямого вызова правил продолжат использоваться iptables и ebtables;
  • Для сборки задействован GCC 10. Обновлены версии многих пакетов, включая Glibc 2.31, Binutils 2.33, LLVM 10-rc, Python 3.8, Ruby 2.7, Go 1.14, MariaDB 10.4, Mono 6.6, PostgreSQL 12, PHP 7.4.
  • В пакетах, определяющих собственных пользователей и групп, осуществлён переход на определения пользователей в формате, идентичном sysusers.d (сама утилита systemd-sysusers для формирования содержимого /etc/passwd и /etc/group пока не применяется, речь только о формате данных с информацией о пользователях, для создания пользователей по-прежнему вызывается useradd);
  • В пакетный менеджер DNF добавлен код для отправки сведений, необходимых для более точной оценки пользовательской базы дистрибутива. Вместо изначально планировавшейся передачи уникального UUID-идентификатора реализована более простая схема на основе счётчика времени установки и переменной с данными об архитектуре и версии ОС. Cчётчик "countme" будет сбрасываться в "0" после первого успешного обращения к серверу и через 7 дней начнёт увеличивается каждую неделю, что позволит оценить как давно установлен используемый выпуск. При желании пользователь может отключить отправку указанной информации;
  • Интерпретатор Python собран с флагом "-fno-semantic-interposition", применение которого в тестах показало прирост производительности от 5 до 27%;
  • В состав включены дополнительные растровые шрифты в формате OpenType для использования в таких программах, как gnome-terminal (после перехода на HarfBuzz возникли проблемы с использованием старых растровых шрифтов в gnome-terminal);
  • При подготовке релиза прекращено тестирование качества установочных сборок для оптических носителей.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 31
  5. OpenNews: В Fedora 32 намерены включить earlyoom для раннего реагирования на нехватку памяти
  6. OpenNews: Закрытие проекта Russian Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52558-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:13, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скачиваю я как-то у них свежую версию одного WM для затестить. Пакет разбираю на файлы и запускаю на другом дистре. После старта иксов читаю логи. Пииип-пип-пип... WM id такой-то! У них там идентификатор для всего???  
     
  • 1.2, Аноним (-), 22:15, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то они как-то несерьезно относятся к бета-релизу. Образы Silverblue не подготовили ещё.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:30, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В пакетный менеджер DNF добавлен код для отправки сведений

    Теперь перед dnf install mpv скан паспорта нужно обязательно отсылать?

     
     
  • 2.4, Вкусная водочка (?), 22:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Необязательно. Анализов будет достаточно.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в Астре пожалуй
     

  • 1.5, zzz (??), 23:24, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сколько я смотрю на этот дистрибутив, столько не понимаю - кто его целевая аудитория? Для дома есть сусе, убунта, дебиан, манджаро в крайнем случае. Для офиса убунта. Для гиков - генту, арч и альпайны. Для кого клепается федора - непонятно.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:30, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто его целевая аудитория?

    я

     
  • 2.8, Аноним (-), 23:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я
     
  • 2.10, Аноним (9), 23:50, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне нравится Федора - для всего (свежак для дома, свежак для разработки). На втором месте суся. Убунта слишком для детей, тогда уж дебиан. Суси, и тем более дебианы и альты слишком стареют. Роллами можно отравиться. Поэтому 6-месячная Федора - самое то, причем, можно на 1,5 годика не апгрейдиться, если уж совсем стабильности хочется.
     
  • 2.11, BlackRot (ok), 23:55, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я использую как десктоп так и серверную редакцию основными на своих машинах.
    Веб разработка, сборка кастомных андроид прошивок, гейминг, в общем для всего что мне нужно.

    Вам в действительности не нужно понимать кто использует этот дистрибутив.
    Достаточно того, что это линукс и всё, всё остальное это вкусовщина.

    Достаточно попробовать все известные дистрибутивы и выбрать чья идеология вам по душе. Федора очень свежа и очень стабильна, кто бы что там не говорил.

    Шляпа локомотив в мире линукс.

     
  • 2.12, Аноним (12), 23:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    те кто на серверы ставят centos а не debian
     
  • 2.13, anton17 (?), 23:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора вполне стабильно работает, даже куда реже падает чем OpenSuse Tumbleweed(KDE столом). И по стабильности ничем не хуже проходных версий Ubuntu(не lts).
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:10, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора радует стабильностью, я пользуюсь ей более 10 лет на домашних компах.
     

  • 1.6, Аноним (7), 23:29, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    chromium не собирается в Fedora 32. Почему? Есть ли шанс, что исправят  к релизу?
     
     
  • 2.14, alebastr (?), 00:01, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В devel писали, что исправили с обновлением gcc-10.0.1-0.9.fc32
     
  • 2.17, Аноним (12), 00:46, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чем смысл именно сборки хромиума? (просто вопрос)
     

  • 1.16, Авксентий (?), 00:41, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самый безопасный дистр. Единственный в котором сетевые и системные сервисы защищены мандатным управлением доступом по умолчанию.
     
     
  • 2.18, Аноним (12), 00:48, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому теперь трудно смотреть в сторону других дистров, равзе что в виртуалку поставить на поиграться/потестить
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру