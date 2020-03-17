Дистрибутив Fedora 32 перешёл на стадию бета-тестирования

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|1.1, Аноним (1), 22:13, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Скачиваю я как-то у них свежую версию одного WM для затестить. Пакет разбираю на файлы и запускаю на другом дистре. После старта иксов читаю логи. Пииип-пип-пип... WM id такой-то! У них там идентификатор для всего???
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|1.2, Аноним (-), 22:15, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то они как-то несерьезно относятся к бета-релизу. Образы Silverblue не подготовили ещё.
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|1.3, Аноним (3), 22:30, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В пакетный менеджер DNF добавлен код для отправки сведений
Теперь перед dnf install mpv скан паспорта нужно обязательно отсылать?
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|1.5, zzz (??), 23:24, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сколько я смотрю на этот дистрибутив, столько не понимаю - кто его целевая аудитория? Для дома есть сусе, убунта, дебиан, манджаро в крайнем случае. Для офиса убунта. Для гиков - генту, арч и альпайны. Для кого клепается федора - непонятно.
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|2.10, Аноним (9), 23:50, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне нравится Федора - для всего (свежак для дома, свежак для разработки). На втором месте суся. Убунта слишком для детей, тогда уж дебиан. Суси, и тем более дебианы и альты слишком стареют. Роллами можно отравиться. Поэтому 6-месячная Федора - самое то, причем, можно на 1,5 годика не апгрейдиться, если уж совсем стабильности хочется.
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|2.11, BlackRot (ok), 23:55, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я использую как десктоп так и серверную редакцию основными на своих машинах.
Веб разработка, сборка кастомных андроид прошивок, гейминг, в общем для всего что мне нужно.
Вам в действительности не нужно понимать кто использует этот дистрибутив.
Достаточно того, что это линукс и всё, всё остальное это вкусовщина.
Достаточно попробовать все известные дистрибутивы и выбрать чья идеология вам по душе. Федора очень свежа и очень стабильна, кто бы что там не говорил.
Шляпа локомотив в мире линукс.
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|2.13, anton17 (?), 23:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Федора вполне стабильно работает, даже куда реже падает чем OpenSuse Tumbleweed(KDE столом). И по стабильности ничем не хуже проходных версий Ubuntu(не lts).
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|2.15, Аноним (15), 00:10, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Федора радует стабильностью, я пользуюсь ей более 10 лет на домашних компах.
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|1.6, Аноним (7), 23:29, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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chromium не собирается в Fedora 32. Почему? Есть ли шанс, что исправят к релизу?
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|1.16, Авксентий (?), 00:41, 18/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самый безопасный дистр. Единственный в котором сетевые и системные сервисы защищены мандатным управлением доступом по умолчанию.
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|2.18, Аноним (12), 00:48, 18/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно поэтому теперь трудно смотреть в сторону других дистров, равзе что в виртуалку поставить на поиграться/потестить
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