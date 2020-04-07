Google экспериментирует со скрытием по умолчанию пиктограмм дополнений

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|1.1, Он им (?), 10:25, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если бы по функциональности было равнозначно SimpleExtManager, это было бы очень гуд.
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|3.44, Он им (?), 18:37, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В лисе дебильное расширение. Как будто задней лапой накорябано.
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|4.45, Он им (?), 18:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И много расширений, которые в лисе работают ущербно, частично, кастрированно. А в хроме все нормально.
То же X-Notifier. В старой лисе работал как надо, в хромоногах тоже. А вот в квантованной - хрен!
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|1.2, Аноним (2), 10:41, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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В итоге "обычный юзер" теперь вообще никак не будет знать о вредоносном дополнении.
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|2.4, Он им (?), 10:44, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Что так, что эдак... "обычный юзер" вообще мало что знает.
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|2.22, OpenEcho (?), 13:10, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я вам скажу больше (из реальной практики), многие думают что Гугл и есть интернет, а что это за значки появляются (дополнения) они даже и не знают и честно клянуться что ничего не ставили.
Так что "обычный юзер" вообще ничего не заметит... мыши уже давно приучены к сыру, - раз Гугл делает, значит так надо...
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|2.7, Хомяк Анонима (?), 11:13, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Стараниями гугла большинство юзеров вообще не понимает, что такое такое адресная строка, и что такое URL. Вместо адреса они пишут "яндекс почта" или "госуслуги" или "холодильник бош купить". И для них всё работает. И гуглу тоже норм. Тут приходят поехавшие зад роты и втирают им про https://www... Чё ёпта? Идите и пилите себе свой интернетбез гугла, с www и плагинами, раз такие умные. Не хотите? Ну хавайте, чё дают.
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|3.13, коржик (?), 11:39, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы адресная строка была просто адресной строкой, то там бы нельзя было показывать рекламу.
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|4.32, MihaNix (?), 14:28, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А началось с того, что адресную строку совместили с поисковиком.
Удобно ведь!?
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|5.41, коржик (?), 17:58, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я просто firefox + ddg.gg пользуюсь для личных целей, гугл меня отталкивает.
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|5.42, хотел спросить (?), 18:16, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет неудобно
в ff это сделано куда лучше
пишешь в строке браузера и открвается поисковик с запросом
и если отрубить trimUrl то ты видишь и google.com и https и все такое
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|4.39, Он им (?), 17:39, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кстати, в браузерах с отдельной поисковой строкой и совмещенной с адресной, выдача разная или одинаковая?
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|5.46, Он им (?), 18:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ответ - одинаковая. Нехрен минусы ставить. На вопрос надо отвечать. А не бздеть изподтишка. Пакостник!
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|4.43, Он им (?), 18:35, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Несчастные люди! У них реклама в адресной строке! Обалдеть!
Какой только охинеи не начитаешься!
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|3.14, нах. (?), 11:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Идите и пилите себе свой интернетбез гугла, с www и плагинами, раз такие умные. Не хотите?
дык - хотим, только вот бесконечных денег гугла у нас - нет.
А антимонопольные законы, похоже, не работают уже совсем.
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|3.21, Урри (?), 13:03, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, корпорация старательно и планомерно выращивает себе стадо глупых покорных баранов, которых можно стричь и стричь, стричь и стричь.
А под раздачу попадаем мы, которых эти бараны затягивают в свой загон не давая оттуда вылезти.
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|4.30, Im banana man (?), 14:14, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да кто ж мешает-то. Не больно хотите вылезти-то. Кто хочет - давно уже использует свои почтовые сервера, свой софт, свой браузер (перепиленный с Chromium) и так далее.
Просто жизнь вдруг не такой комфортной становится как все привыкли.
Не надо просто подсаживать себя на все эти сервисы. А потом воете, что что-то не нравится.
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|1.5, Он им (?), 10:47, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это всё равно не заменяет вкладку Расширения в настройках. Она как была, так и будет. Так что ничего не скрывается. Просто хлам с панели удаляется (хотя значки можно и так удалить)
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|1.9, Sluggard (ok), 11:22, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это чтоб до режима выбора элементов страницы uBlock Origin было дольше добираться? Останется из контекстного меню его выпилить, и хорошо.
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|2.24, Аноним (24), 13:24, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рано или поздно выпилят и контекстное меню. Этот пережиток десктопов 90-х не нужен. На Андроиде нет контекстного меню в айос тоже нет. Вывод контекстное меню не нужно никому.
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|3.28, Аноним (28), 14:10, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть на андроиде контекстное меню, нажмите на ссылку в браузере и подержите, нажмите в шторке на любую иконку и подержите
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|1.11, Гугль (?), 11:32, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А ещё мы экспериментируем с новым революционным интерфейсом, в котором будет только одна кнопка: G.
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|2.15, нах. (?), 11:42, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ни одной - подслушивающий микрофон и так догадается, что тебе поискать.
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|1.35, КО (?), 15:43, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"После установки дополнения пользователь должен будет явно включить прикрепление на панель значка дополнения"
Ну конечно же всё для людей, а как иначе
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