Google экспериментирует со скрытием по умолчанию пиктограмм дополнений

Компания Google представила экспериментальную реализацию нового меню дополнений, которое предоставит пользователям больше информации о полномочиях, предоставляемых каждому дополнению. Суть изменения в том, что по умолчанию предлагается прекратить закрепление пиктограмм дополнений рядом с адресной строкой. При этом рядом с адресной строкой появится новое меню, обозначенное значком пазла, в котором будут перечислены все имеющиеся дополнения и их полномочия. После установки дополнения пользователь должен будет явно включить прикрепление на панель значка дополнения, попутно оценив предоставляемые дополнению полномочия.

Для того, чтобы дополнение не терялось, сразу после установки выводится индикатор с информацией о новом дополнении. Новый режим можно включить при помощи настройки "chrome://flags/#extensions-toolbar-menu". Если эксперимент будет признан удачным, то изменение будет применено ко всем пользователям в одном из следующих стабильных выпусков.

В комментариях к изменению разработчики дополнений в основном негативно восприняли изменение, так как в подавляющем большинстве случаев пользователь кроме установки не будет совершать каких-либо дополнительных настроек и дополнение окажется скрытым. По их мнению отображение пиктограмм стоило бы как раньше включать по умолчанию, но сделать более явной возможность их открепления.



