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Google экспериментирует со скрытием по умолчанию пиктограмм дополнений

07.04.2020 10:02

Компания Google представила экспериментальную реализацию нового меню дополнений, которое предоставит пользователям больше информации о полномочиях, предоставляемых каждому дополнению. Суть изменения в том, что по умолчанию предлагается прекратить закрепление пиктограмм дополнений рядом с адресной строкой. При этом рядом с адресной строкой появится новое меню, обозначенное значком пазла, в котором будут перечислены все имеющиеся дополнения и их полномочия. После установки дополнения пользователь должен будет явно включить прикрепление на панель значка дополнения, попутно оценив предоставляемые дополнению полномочия.

Для того, чтобы дополнение не терялось, сразу после установки выводится индикатор с информацией о новом дополнении. Новый режим можно включить при помощи настройки "chrome://flags/#extensions-toolbar-menu". Если эксперимент будет признан удачным, то изменение будет применено ко всем пользователям в одном из следующих стабильных выпусков.

В комментариях к изменению разработчики дополнений в основном негативно восприняли изменение, так как в подавляющем большинстве случаев пользователь кроме установки не будет совершать каких-либо дополнительных настроек и дополнение окажется скрытым. По их мнению отображение пиктограмм стоило бы как раньше включать по умолчанию, но сделать более явной возможность их открепления.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений
  3. OpenNews: Ужесточение правил размещения дополнений в Chrome Web Store
  4. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  5. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  6. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52687-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Он им (?), 10:25, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы по функциональности было равнозначно SimpleExtManager, это было бы очень гуд.
     
     
  • 2.23, FreeStyler (ok), 13:14, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ух ты! Спасибо за наводку! Интересно, в лисе такое есть?
     
     
  • 3.44, Он им (?), 18:37, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лисе дебильное расширение. Как будто задней лапой накорябано.
     
     
  • 4.45, Он им (?), 18:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много расширений, которые в лисе работают ущербно, частично, кастрированно. А в хроме все нормально.
    То же X-Notifier. В старой лисе работал как надо, в хромоногах тоже. А вот в квантованной - хрен!
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:41, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    В итоге "обычный юзер" теперь вообще никак не будет знать о вредоносном дополнении.
     
     
  • 2.4, Он им (?), 10:44, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Что так, что эдак... "обычный юзер" вообще мало что знает.
     
     
  • 3.38, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:38, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слёт необычных объявляется открытым.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё для этого и делается
     
  • 2.22, OpenEcho (?), 13:10, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я вам скажу больше (из реальной практики), многие думают что Гугл и есть интернет, а что это за значки появляются (дополнения) они даже и не знают и честно клянуться что ничего не ставили.
    Так что "обычный юзер" вообще ничего не заметит... мыши уже давно приучены к сыру, - раз Гугл делает, значит так надо...
     
     
  • 3.48, Он им (?), 20:20, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно. Как собственно и мазила.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Опять думают чтоб такого скрыть.
    https://www скрыли, плагины скроют
    Скоро можно будет вообще всю строку скрыть
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:54, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не удивлюсь, если так и будет
     
  • 2.7, Хомяк Анонима (?), 11:13, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Стараниями гугла большинство юзеров вообще не понимает, что такое такое адресная строка, и что такое URL. Вместо адреса они пишут "яндекс почта" или "госуслуги" или "холодильник бош купить". И для них всё работает. И гуглу тоже норм. Тут приходят поехавшие зад роты и втирают им про https://www... Чё ёпта? Идите и пилите себе свой интернетбез гугла, с www и плагинами, раз такие умные. Не хотите? Ну хавайте, чё дают.
     
     
  • 3.13, коржик (?), 11:39, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы адресная строка была просто адресной строкой, то там бы нельзя было показывать рекламу.
     
     
  • 4.32, MihaNix (?), 14:28, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А началось с того, что адресную строку совместили с поисковиком.
    Удобно ведь!?
     
     
  • 5.41, коржик (?), 17:58, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я просто firefox + ddg.gg пользуюсь для личных целей, гугл меня отталкивает.
     
  • 5.42, хотел спросить (?), 18:16, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет неудобно

    в ff это сделано куда лучше

    пишешь в строке браузера и открвается поисковик с запросом

    и если отрубить trimUrl то ты видишь и google.com и https и все такое

     
  • 4.39, Он им (?), 17:39, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кстати, в браузерах с отдельной поисковой строкой и совмещенной с адресной, выдача разная или одинаковая?
     
     
  • 5.46, Он им (?), 18:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ответ - одинаковая. Нехрен минусы ставить. На вопрос надо отвечать. А не бздеть изподтишка. Пакостник!
     
  • 4.43, Он им (?), 18:35, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Несчастные люди! У них реклама в адресной строке! Обалдеть!
    Какой только охинеи не начитаешься!
     
  • 3.14, нах. (?), 11:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Идите и пилите себе свой интернетбез гугла, с www и плагинами, раз такие умные. Не хотите?

    дык - хотим, только вот бесконечных денег гугла у нас - нет.

    А антимонопольные законы, похоже, не работают уже совсем.

     
  • 3.21, Урри (?), 13:03, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, корпорация старательно и планомерно выращивает себе стадо глупых покорных баранов, которых можно стричь и стричь, стричь и стричь.

    А под раздачу попадаем мы, которых эти бараны затягивают в свой загон не давая оттуда вылезти.

     
     
  • 4.30, Im banana man (?), 14:14, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто ж мешает-то. Не больно хотите вылезти-то. Кто хочет - давно уже использует свои почтовые сервера, свой софт, свой браузер (перепиленный с Chromium) и так далее.

    Просто жизнь вдруг не такой комфортной становится как все привыкли.

    Не надо просто подсаживать себя на все эти сервисы. А потом воете, что что-то не нравится.

     

  • 1.5, Он им (?), 10:47, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это всё равно не заменяет вкладку Расширения в настройках. Она как была, так и будет. Так что ничего не скрывается. Просто хлам с панели удаляется (хотя значки можно и так удалить)
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:11, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Она как была, так и будет.

    Ну, это пока…

     
     
  • 3.37, Он им (?), 17:35, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, это везде всё только пока.
     
     
  • 4.49, Он им (?), 20:22, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И живешь ты ещё пока... И это не навсегда, если что.
     

  • 1.8, Totenkopf (?), 11:18, 07/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.9, Sluggard (ok), 11:22, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это чтоб до режима выбора элементов страницы uBlock Origin было дольше добираться? Останется из контекстного меню его выпилить, и хорошо.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:24, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рано или поздно выпилят и контекстное меню. Этот пережиток десктопов 90-х не нужен. На Андроиде нет контекстного меню в айос тоже нет. Вывод контекстное меню не нужно никому.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:10, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть на андроиде контекстное меню, нажмите на ссылку в браузере и подержите, нажмите в шторке на любую иконку и подержите
     
     
  • 4.34, Аноним (24), 15:33, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну все перехожу на айос.
     

  • 1.11, Гугль (?), 11:32, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ещё мы экспериментируем с новым революционным интерфейсом, в котором будет только одна кнопка: G.
     
     
  • 2.15, нах. (?), 11:42, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ни одной - подслушивающий микрофон и так догадается, что тебе поискать.

     

  • 1.35, КО (?), 15:43, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "После установки дополнения пользователь должен будет явно включить прикрепление на панель значка дополнения"
    Ну конечно же всё для людей, а как иначе
     
  • 1.36, Аноним (36), 16:11, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Врёте, дяденька :) https://b.radikal.ru/b41/2004/73/0867001126ee.jpg , всё-таки самоскрытый модератор - http://s009.radikal.ru/i309/1610/da/540a8e1eaef6.png :)
     
  • 1.47, Иваня (?), 20:05, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отстой какой-то :(
     

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