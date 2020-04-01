Linux Mint 20 будет сформирован только для 64-разрядных систем

Разработчики дистрибутива Linux Mint сообщили, что следующий значительный релиз, построенный на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS, будет поддерживать только 64-разрядные системы. Формирование сборок для 32-разрядных систем x86 будет прекращено. Релиз ожидается в июле или в конце июня. В числе поддерживаемых рабочих столов заявлены Cinnamon, MATE и Xfce.

Напомним, что компания Canonical прекратила формирование 32-разрядных установочных сборок ещё в Ubuntu 18.04, а в Ubuntu 20.04 намеревалась полностью прекратить сборку пакетов для архитектуры i386 (в том числе отказаться от формирования библиотек multiarch, необходимых для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении), но затем пересмотрела своё решение и предусмотрела сборку и поставку отдельного набора 32-разрядных пакетов с библиотеками, необходимыми для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек.

В качестве причины прекращения поддержки архитектуры i386 упоминается невозможность сопровождения пакетов на уровне других поддерживаемых в Ubuntu архитектур, например, из-за недоступности для 32-разрядных систем последних наработок в области повышения безопасности и защиты от фундаментальных уязвимостей типа Spectre. Поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за незначительной пользовательской базы (число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем).



