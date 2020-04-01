Linux Mint 20 будет сформирован только для 64-разрядных систем

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|1.1, soarin (ok), 13:19, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну очевидно. Оно же на Ubuntu то самое.
А так понятно - надо выкидывать старые технологии 👍
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|5.36, soarin (ok), 15:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и написал
> возможность поставить через netinstall
Может как-то официально не так называется - не суть.
> А ставить самому себе систему с чего-то другого - дурная затея
Вполне нормально. Мало кому нужно прям ковыряться, чтобы там, о ужас, лишний какой сервис bluetooth не поставился на ПК без него.
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|2.3, Far (?), 13:22, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Рано или поздно, но все равно спилят в "больших" системах. Если и оставят, то только для каких нить вещей интернета или для интернета вещей
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|4.16, Аноним (6), 13:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самый смех, что вчера будучи на самоизоляции архивы почистил. Удалил все 32-битные дистрибутивы ОСей и приложений.
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|5.20, Far (?), 14:02, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну пока еще это не редкость, можно накачать, если уж так надо ) Можно и репу себе отдельно склонировать с последними пакетами
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|3.25, бедный буратино (ok), 14:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня нетбук на 2 гб памяти и 30 гб флешки, из которых 16 гб оставил родной венде. свопа, ясен перец, нет. так работает, с гномом, несколько вкладок, ещё и памяти остаётся
http://51t.ru/s/2gb.png
на 64 оно - не жилец. есть подобный ноут, но 3 гб памяти, так там у меня firefox в мёртвые зависания всей системы выпадает
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|4.32, Аноним (32), 15:13, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага ставь SSD + Lubuntu LXQT 20.04 x64 и огонь, кушает 600 мб ОЗУ, но потребление озу это еще не значит что система отзывчива. А LXQT очень отзывчива, и вид у нее современный, летает и на обычном HDD.
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|5.35, Аноним (35), 15:20, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага ставь SSD
Перед тем как давать советы, хорошо бы иметь представление о предмете. Нет там ни SATA контроллера, ни подходящей шины PCI
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|4.34, Аноним (35), 15:16, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на 64 оно - не жилец
Работают нормально на таких устройствах 64 разрядные системы, а вот с 32-м ядром случаются проблемы, поскольку его мало кто на аналогичном железе запускает и тестирует.
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|2.5, . (?), 13:30, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Убунта
Debian, но другой? Бугога, хомячки! У меня все.
Уроки иди делай
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|3.8, Аноним (6), 13:38, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гораздо интереснее проблема как из Астры сделать Дебиан. Чтобы и лицензия соблюдена, и работать можно было.
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|4.10, Аноним (6), 13:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто добавление репов и ключей к ним не катит, ибо все-равно не пускает с рабочим столом отличным от флая.
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|3.37, Аноним (37), 15:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Debian, но другой? Бугога, хомячки! У меня все.
Но ведь так и есть.
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|2.9, Teocally (?), 13:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Убунта, но другая? Бугога, хомячки! У меня все.
Мы вас не задерживаем...
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|2.14, Sluggard (ok), 13:48, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А их Cinnamon, тем не менее, жив и прекрасно себя чувствует, в отличие от Unity.
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|3.18, user90 (?), 13:56, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну мы же не будем вспоминать, СКОЛЬКО раз облажались* в Каноникал, это будут удары ниже пояса)))
* конечно, можно сказать: "это были исследовательские проекты", только кто поверит? ;)
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|4.19, soarin (ok), 14:02, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> облажались
Так чего-то эти облажания выглядят покруче всего что есть у Mint.
А так у Cinnamon больше похож на Windows (сомнительный плюс). Сделан на GTK. Более глючный и более кривой по дизайну (как будто пьяный слесарь делал).
Понятно, что кому-то нравится - кто же против. Ну как-то...
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|5.21, user90 (?), 14:07, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так чего-то эти облажания выглядят покруче всего что есть у Mint.
Я про прэкты типа Mir и еще более древние. Они уже никак не выглядят.
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|5.24, user90 (?), 14:14, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А так у Cinnamon больше похож на ..
Верю на слово - мне фиолетово, на что там похоже очередное DE, я их не юзаю.
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|2.15, Аноним (6), 13:50, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Памяти на нетбуках обычно 2, атом 64 поддерживает. Какая проблема 64 поставить?
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|3.22, iPony129412 (?), 14:09, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде реально есть такие те самые атомы от дедов, которые 32 бит только умеют.
Как люди такими устройствами до сих пор пользуются не понимаю. Что тут сказать, люди...
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|3.23, eugener (ok), 14:11, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное имеется в виду Atom N280, например.
У меня такой на старом нетбуке 2009-го года.
Сейчас ксубунта 18.04 стоит, хотя юзать его уже нет смысла, современные сайты дико тормозят, видео 720p лагает.
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