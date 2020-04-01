The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Linux Mint 20 будет сформирован только для 64-разрядных систем

01.04.2020 12:07

Разработчики дистрибутива Linux Mint сообщили, что следующий значительный релиз, построенный на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS, будет поддерживать только 64-разрядные системы. Формирование сборок для 32-разрядных систем x86 будет прекращено. Релиз ожидается в июле или в конце июня. В числе поддерживаемых рабочих столов заявлены Cinnamon, MATE и Xfce.

Напомним, что компания Canonical прекратила формирование 32-разрядных установочных сборок ещё в Ubuntu 18.04, а в Ubuntu 20.04 намеревалась полностью прекратить сборку пакетов для архитектуры i386 (в том числе отказаться от формирования библиотек multiarch, необходимых для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении), но затем пересмотрела своё решение и предусмотрела сборку и поставку отдельного набора 32-разрядных пакетов с библиотеками, необходимыми для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек.

В качестве причины прекращения поддержки архитектуры i386 упоминается невозможность сопровождения пакетов на уровне других поддерживаемых в Ubuntu архитектур, например, из-за недоступности для 32-разрядных систем последних наработок в области повышения безопасности и защиты от фундаментальных уязвимостей типа Spectre. Поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за незначительной пользовательской базы (число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19.3
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52651-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint, ubuntu, 64bit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 13:19, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну очевидно. Оно же на Ubuntu то самое.
    А так понятно - надо выкидывать старые технологии 👍
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:37, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    xubuntu поддерживает 32 и 64 кому надо могут взять
     
     
  • 3.13, soarin (ok), 13:43, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xubuntu поддерживает 32 и 64 кому надо могут взять

    18.04 не хитрое дело поддерживать, ибо Canonical поддерживает (образа самого нет, но пакеты есть, как ивозможность поставить через netinstall).
    20.04 - нет.
    Поэтому в корзину старые технологии.

    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Xubuntu-No-More-32-bit

     
     
  • 4.33, Fyjy1 (?), 15:14, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > образа самого нет

    mini.iso вроде был
    http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/main/installer-i386/cur

    А ставить самому себе систему с чего-то другого - дурная затея

    Другое дело, что 32 бита действительно не нужны. Часть софта под них тупо не собирается уже несколько лет как.

     
     
  • 5.36, soarin (ok), 15:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и написал

    > возможность поставить через netinstall

    Может как-то официально не так называется - не суть.

    > А ставить самому себе систему с чего-то другого - дурная затея

    Вполне нормально. Мало кому нужно прям ковыряться, чтобы там, о ужас, лишний какой сервис bluetooth не поставился на ПК без него.

     

  • 1.2, BlackRot (ok), 13:20, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, что бы дебиан поддерживал.
     
     
  • 2.3, Far (?), 13:22, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Рано или поздно, но все равно спилят в "больших" системах. Если и оставят, то только для каких нить вещей интернета или для интернета вещей
     
     
  • 3.7, nmorozov (ok), 13:37, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    32 бита помоему сейчас только дебиан и остались
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 13:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самый смех, что вчера будучи на самоизоляции архивы почистил. Удалил все 32-битные дистрибутивы ОСей и приложений.
     
     
  • 5.20, Far (?), 14:02, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пока еще это не редкость, можно накачать, если уж так надо ) Можно и репу себе отдельно склонировать с последними пакетами
     
  • 3.25, бедный буратино (ok), 14:23, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня нетбук на 2 гб памяти и 30 гб флешки, из которых 16 гб оставил родной венде. свопа, ясен перец, нет. так работает, с гномом, несколько вкладок, ещё и памяти остаётся

    http://51t.ru/s/2gb.png

    на 64 оно - не жилец. есть подобный ноут, но 3 гб памяти, так там у меня firefox в мёртвые зависания всей системы выпадает

     
     
  • 4.27, Anonymouse (?), 14:35, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь хоть самый дешёвый SSD и будешь удивлен
     
     
  • 5.29, iPony129412 (?), 15:03, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У такому наверно только через USB 2.0 и снизу изолентой примотать.
     
  • 5.30, бедный буратино (ok), 15:04, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поставь хоть самый дешёвый SSD и будешь удивлен

    причём здесь ssd?

     
  • 4.32, Аноним (32), 15:13, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага ставь SSD + Lubuntu LXQT 20.04 x64 и огонь, кушает 600 мб ОЗУ, но потребление озу это еще не значит что система отзывчива. А LXQT очень отзывчива, и вид у нее современный, летает и на обычном HDD.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 15:20, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага ставь SSD

    Перед тем как давать советы, хорошо бы иметь представление о предмете. Нет там ни SATA контроллера, ни подходящей шины PCI

     
  • 4.34, Аноним (35), 15:16, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на 64 оно - не жилец

    Работают нормально на таких устройствах 64 разрядные системы, а вот с 32-м ядром случаются проблемы, поскольку его мало кто на аналогичном железе запускает и тестирует.

     

  • 1.4, user90 (?), 13:22, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    > Linux Mint

    Убунта, но другая? Бугога, хомячки! У меня все.

     
     
  • 2.5, . (?), 13:30, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Убунта

    Debian, но другой? Бугога, хомячки! У меня все.

    Уроки иди делай

     
     
  • 3.8, Аноним (6), 13:38, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо интереснее проблема как из Астры сделать Дебиан. Чтобы и лицензия соблюдена, и работать можно было.
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 13:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто добавление репов и ключей к ним не катит, ибо все-равно не пускает с рабочим столом отличным от флая.
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:04, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так карантин, какие уроки
     
  • 3.37, Аноним (37), 15:26, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Debian, но другой? Бугога, хомячки! У меня все.

    Но ведь так и есть.

     
  • 2.9, Teocally (?), 13:40, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Убунта, но другая? Бугога, хомячки! У меня все.

    Мы вас не задерживаем...

     
  • 2.14, Sluggard (ok), 13:48, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их Cinnamon, тем не менее, жив и прекрасно себя чувствует, в отличие от Unity.
     
     
  • 3.18, user90 (?), 13:56, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мы же не будем вспоминать, СКОЛЬКО раз облажались* в Каноникал, это будут удары ниже пояса)))

    * конечно, можно сказать: "это были исследовательские проекты", только кто поверит? ;)

     
     
  • 4.19, soarin (ok), 14:02, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > облажались

    Так чего-то эти облажания выглядят покруче всего что есть у Mint.
    А так у Cinnamon больше похож на Windows (сомнительный плюс). Сделан на GTK. Более глючный и более кривой по дизайну (как будто пьяный слесарь делал).

    Понятно, что кому-то нравится - кто же против. Ну как-то...

     
     
  • 5.21, user90 (?), 14:07, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так чего-то эти облажания выглядят покруче всего что есть у Mint.

    Я про прэкты типа Mir и еще более древние. Они уже никак не выглядят.

     
  • 5.24, user90 (?), 14:14, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так у Cinnamon больше похож на ..

    Верю на слово - мне фиолетово, на что там похоже очередное DE, я их не юзаю.

     

  • 1.11, КО (?), 13:41, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахахаха, смищно
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:42, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Придется Генту осваивать на нетбуке с атомом)
     
     
  • 2.15, Аноним (6), 13:50, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Памяти на нетбуках обычно 2, атом 64 поддерживает. Какая проблема 64 поставить?
     
     
  • 3.22, iPony129412 (?), 14:09, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде реально есть такие те самые атомы от дедов, которые 32 бит только умеют.
    Как люди такими устройствами до сих пор пользуются не понимаю. Что тут сказать, люди...
     
  • 3.23, eugener (ok), 14:11, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное имеется в виду Atom N280, например.
    У меня такой на старом нетбуке 2009-го года.
    Сейчас ксубунта 18.04 стоит, хотя юзать его уже нет смысла, современные сайты дико тормозят, видео 720p лагает.
     
  • 3.26, бедный буратино (ok), 14:24, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    памяти жрёт больше
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:53, 01/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для работы win32 мультилиб нужен. Без него никак.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:52, 01/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультилиб вряд ли выкинут.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру