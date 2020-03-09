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Истёк срок действия патента на алгоритм распознавания объектов SIFT

09.03.2020 08:44

8 марта истёк срок действия патента US6711293B1, описывающего технику SIFT (Scale Invariant Feature Transform), предназначенную для выявления признаков на изображениях. SIFT применим в таких областях, как распознавание объектов на изображении, наложение 3D-моделей на реальное изображение в системах дополненной реальности, сопоставление с картой, определение местоположения в 3D-пространстве и сшивка панорам. Если раньше для использования SIFT в коммерческих проектах требовалось получение лицензии или разрешения, теперь он стал доступен всем желающим.

Реализация SIFT предлагается в OpenCV, но отнесена в набор модулей "non-free", требующий отдельного включения. Окончание времени действия патента позволит перенести SIFT в основной состав OpenCV, а также без ограничения использовать его для распознавания образов в свободных проектах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/compu...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.2
  3. OpenNews: Первый выпуск Monado, платформы для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  5. OpenNews: Первый релиз библиотеки ccv для выявления объектов на фотографиях
  6. OpenNews: В рамках проекта uWho развивается программа для распознавания лиц на видео
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52506-sift
Ключевые слова: sift, opencv, image
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:01, 09/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    да этих алгоритмов тьма, и от того, что какой-то любитель патентов не продлил патент, уже не поможет ему в конкурировании с современными аналогами
     
     
  • 3, A.Stahl (ok), 10:13, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да и хрен с ними, с современными аналогами. Есть ли задачи для выполнения которых этот алгоритм достаточен? Если да, то отличная новость. Если нет, но новость уровня недавнего открытия arj -- всем пофиг, но плохого в этом ничего нет.
     
  • 4, nuzhny (?), 10:22, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Алгоритмов тьма, но в сложных случаях все пользовались SIFT: есть такие очень сбалансированные вещи, от которых так просто не откажешься.
    Скажем, детекторов и дескрипторов особых точек десятки популярных: одни быстрее, другие точнее. Но SIFT был всегда тем, с которого начинают и зачастую останавливаются.
     
     
  • 5, YetAnotherOnanym (ok), 11:25, 09/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SIFT был всегда тем, с которого начинают

    Это называется "стадный инстинкт".
    > и зачастую останавливаются

    А это - "инертность мышлениия".

     

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