Истёк срок действия патента на алгоритм распознавания объектов SIFT

8 марта истёк срок действия патента US6711293B1, описывающего технику SIFT (Scale Invariant Feature Transform), предназначенную для выявления признаков на изображениях. SIFT применим в таких областях, как распознавание объектов на изображении, наложение 3D-моделей на реальное изображение в системах дополненной реальности, сопоставление с картой, определение местоположения в 3D-пространстве и сшивка панорам. Если раньше для использования SIFT в коммерческих проектах требовалось получение лицензии или разрешения, теперь он стал доступен всем желающим.

Реализация SIFT предлагается в OpenCV, но отнесена в набор модулей "non-free", требующий отдельного включения. Окончание времени действия патента позволит перенести SIFT в основной состав OpenCV, а также без ограничения использовать его для распознавания образов в свободных проектах.



