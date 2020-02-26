Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.45 и C++-клиента i2pd 2.30

1.1 , Аноним ( 1 ), 10:11, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ] –4 + / – >i2pd Спасибо господину майору за такой потрясный клиент, в разы удобнее I2P на жабе.

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:20, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пару раз с промежутком в пару лет пытался настроить и запустить I2P -- не получилось. Сейчас с этим уже проще?

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:26, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если внешнего (белого) айпи нет, можешь не надеяться особо. А так всё хорошо было. Ну и нужно просто подождать подольше, уверенная интеграция в сеть происходит где-то за сутки. Сайты всё равно тормозить и теряться будут, но это не проблемы сайтов.

4.5 , Аноним ( 4 ), 10:27, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >не проблемы сайтов я имел в виду "не твои проблемы, а сайтов"

4.8 , Аноним ( 2 ), 10:54, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если внешнего (белого) айпи нет, можешь не надеяться особо Вот оно что. А его как раз и нет

5.10 , iPony129412 ( ? ), 11:01, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня и не было. I2P вполне нормально работал (для I2P).

Но так и не нашёл применения.

И спустя несколько лет выключил, как вот "Арестовали математика Дмитрия Богатова" 2017 год.

А я тоже математик... А потом доказывай, что это не я, это всё вон анонимы с Opennet через меня делали.

6.11 , Аноним ( 4 ), 11:07, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не тот, который держал выходную ноду? Ну такое себе, ссзб. Эта сеть поверх интернета, но живёт отдельно от него, гейты в интернет не нужны в ней.

2.3 , Аноним ( 4 ), 10:23, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём проблема жавовского? Потребляет памяти раз в 5 меньше торрент-клиента (на плюсах), даже пол ядра не нагрузит, трафик гоняет мегабайтами… Но когда я в прошлый раз интересовался, ничего ценного там не водилось. Вот во фринете (тоже на жаве) мультики смотреть можно, на торрентах их нет (в норм качестве, американские копирайты виноваты, не иначе) и не скачаешь.

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:44, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >во фринете оно еще живо разве? Вроде бы даже осел шевелится более бодро, не?

4.7 , Аноним ( 4 ), 10:52, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без проблем смотрел мультики прямо в онлайне пару лет назад.

3.9 , iPony129412 ( ? ), 10:56, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А в чём проблема жавовского? Потребляет Ну на десктопе это не проблема.

А вот на ARM железке роутере тут нюансы... 4.14 , Аноним ( - ), 11:54, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну на десктопе это не проблема. Угу, конечно, если на десктопе ничего не делать. А иначе когда все начинают жрать ресурсы в три горла, они как раз и заканчиваются почему-то.

5.17 , iPony129412 ( ? ), 12:19, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не смешно.

В I2P так нагрузить не сможешь.

3.12 , artenox ( ? ), 11:07, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В осле можно найти годноту и иногда даже скачать. А что интересного есть в I2P? Еще редкие фильмы я находил в Usenet. Но он платный или с большими ограничениями.

4.13 , Аноним ( 4 ), 11:17, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно скачать коллекцию винила и оцифровок плёнок, например. Только чем меньше ценителей ламповых записей, тем дольше это займёт. На торрентах конечно ничего нет, и в лучшем случае такие же полтора инвалида на раздаче. Редкие фильмы я вытягивал из dht, в осле так ничего и не скачалось до конца. Сложно найти артхаус в норм качестве, копию диска можно и по полгода тянуть.

5.15 , artenox ( ? ), 11:55, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я в осле скачал фотосессии Накиты, хотя они были и в других местах, но везде разная подборка и разрешение, до сих пор оригинала не найти. И много чего еще. Короткометражки, фильмы ради оригинальных дорожек, старый альбом PCCB. Вообще, если ищешь, то можно многое найти, что в интернете, сходу не ищется. Меня, например, интересуют малоизвестные зарубежные книги (на русские и не надеюсь). По которым сняты понравившиеся фильмы. На русском хочу найти книгу "Летающий класс" немецкого писателя. На флибусте явно не все книги про Петрова и Васечкина есть, хотя современные так себе. А ведь есть люди, которые переводят книги в одиночку. А где в I2P торренты найти?

6.16 , Аноним ( 4 ), 12:05, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот не знаю. Там вроде та же dht поверх i2p, может быть придумали индексатор магнитов для неё? Благодаря этим индексаторам только и удаётся вытягивать ценности из интернета, сейчас уже и не купишь нигде. В каких-то архивах наверняка хранится, но их нет в интернете. Чаще всего удаётся откопать только убитые деинтерлейсом и кодеками файлы. Двд качество само по себе не ахти, но всё-таки на порядок лучше. Ещё бывают оцифровки vhs — это вообще жесть. Там уже как-то не до качества.

6.18 , WhoAmI ( ? ), 13:51, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я в осле скачал фотосессии Накиты Расскажете вкратце что это такое? оО

