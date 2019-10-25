Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.43 и C++-клиента i2pd 2.29

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:28, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не надо быть врагом государства, да и вообще чьим-либо врагом. Надо со всеми дружить. Это приносит счастье, достаток и любовь женщин. Если не умеешь дружить, надо учиться, а не пытаться найти себя в ололо борьбе.

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:38, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо со всеми дружить. Это приносит .. любовь женщин Да, но не нужно забывать о том, что «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей» (А. С. Пушкин). Также есть довольно объемное число женщин, любящих плохих парней, а также борцунов с системой.

4.10 , Аноним ( 7 ), 11:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да хрен с ними с женщинами. Любая вражда экономически невыгодна. Меньше денег - хуже жизнь. Хуже жизнь - настроение плохое, стресс, болезни, ранняя смерть.

Избегать конфликтов в ущерб себе тоже плохо, но это немного другое. С государством враждовать заведомо глупо. Этим можно заниматься только думая, что на государство работают сплошь дураки и идиоты. Только в этом случае можно позитивно оценивать шансы на успех.

Короче, не надо рисковать, подставляясь под статьи типа 282. И уже тем более быть каким-нибудь кладменом, у которого телега работает через I2P типа анонимно. Сердце болит за п-ков, б.

5.13 , Аноним ( - ), 11:56, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот же разъяснил

Прям сейчас все бросят пользовать

Средства анонимизации, обхода блокировок,

шифрование и пойдут в светлое будущее,

обещанное системой )) Доживут ли до него?

5.16 , Sluggard ( ok ), 11:58, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая у тебя прекрасная логика. Это даже не «подставь другую щёку», это подставь нечто другое...

5.21 , OpenEcho ( ? ), 12:11, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Да хрен с ними с женщинами. "хрен с женщинами"... Не злите народ, славяне - не толерантны к пeдикaм...

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:58, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не надо быть врагом государства, да и вообще чьим-либо врагом. Надо со всеми дружить. Это приносит счастье, достаток и любовь женщин. Во многом с Вами согласен. Но Вы все же определите понятия государства, его врага, а заодно и их взаимоотношений (в течении всего периода, от начала взаимодействия до их физического завершения), с конкретными примерами для какой нибудь реальной государственности. Вот и посмотрим каков получится Ваш сценарий. А самое главное? какому количеству граждан различных государств он придется по вкусу! Вот тогда мы с Вами все (или почти все) и поймем ;) А так, да "Если не умеешь дружить,", "Если не умеешь любить, сиди и дружи!". (авторство автора)

3.20 , user ( ?? ), 12:06, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нарушители Конституции - враги государства.

2.15 , Аноним ( - ), 11:57, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ресурсы серьезные.

Чтобы на вас их бросили,

нужно быть монстром ))

В РФ все монстры в Англию уехали

Остальные в Мск в системе

