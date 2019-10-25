Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.43 и C++-клиента i2pd 2.29

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|2.2, Аноним (2), 11:03, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Состоялся релиз выпусков новых версий 1 и 2. А что, их теперь одновременно развивают?
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|2.24, JL2001 (ok), 12:26, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поделитесь интересными адресами, с описанием.
http://flibusta.i2p/ собсно флибуста, но этот адресс 1 раз из 10 резолвится/открывается, если кто понимает в чём грабли и как можно починить - буду благодарен
http://zmw2cyw2vj7f6obx3msmdvdepdhnw2ctc4okza2zjxlukkdfckhq.b32.i2p/ сам полный адрес флибусты, её "i2p-айпишник", открывается 9/10
зы: последние разы тесчу на android, память, трафик жрёт оч мало (по электричеству не замерил)
но в i2p-андроид-встроенном-браузере с флибусты файлы не скачиваются вообще, только хтмл, который открывается быстро
не знаю в чём грабли
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|1.4, Дихлофос (?), 11:12, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята, а что вы думаете о фильме Враг государства 1998 года? так могут выслеживать?
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|2.7, Аноним (7), 11:28, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо быть врагом государства, да и вообще чьим-либо врагом. Надо со всеми дружить. Это приносит счастье, достаток и любовь женщин. Если не умеешь дружить, надо учиться, а не пытаться найти себя в ололо борьбе.
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|3.9, Аноним (9), 11:38, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надо со всеми дружить. Это приносит .. любовь женщин
Да, но не нужно забывать о том, что «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей» (А. С. Пушкин). Также есть довольно объемное число женщин, любящих плохих парней, а также борцунов с системой.
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|4.10, Аноним (7), 11:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хрен с ними с женщинами. Любая вражда экономически невыгодна. Меньше денег - хуже жизнь. Хуже жизнь - настроение плохое, стресс, болезни, ранняя смерть.
Избегать конфликтов в ущерб себе тоже плохо, но это немного другое.
С государством враждовать заведомо глупо. Этим можно заниматься только думая, что на государство работают сплошь дураки и идиоты. Только в этом случае можно позитивно оценивать шансы на успех.
Короче, не надо рисковать, подставляясь под статьи типа 282. И уже тем более быть каким-нибудь кладменом, у которого телега работает через I2P типа анонимно.
Сердце болит за п-ков, б.
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|5.13, Аноним (-), 11:56, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот же разъяснил
Прям сейчас все бросят пользовать
Средства анонимизации, обхода блокировок,
шифрование и пойдут в светлое будущее,
обещанное системой )) Доживут ли до него?
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|5.16, Sluggard (ok), 11:58, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая у тебя прекрасная логика. Это даже не «подставь другую щёку», это подставь нечто другое...
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|5.21, OpenEcho (?), 12:11, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Да хрен с ними с женщинами.
"хрен с женщинами"... Не злите народ, славяне - не толерантны к пeдикaм...
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|3.17, Аноним (17), 11:58, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не надо быть врагом государства, да и вообще чьим-либо врагом. Надо со всеми дружить. Это приносит счастье, достаток и любовь женщин.
Во многом с Вами согласен. Но Вы все же определите понятия государства, его врага, а заодно и их взаимоотношений (в течении всего периода, от начала взаимодействия до их физического завершения), с конкретными примерами для какой нибудь реальной государственности. Вот и посмотрим каков получится Ваш сценарий. А самое главное? какому количеству граждан различных государств он придется по вкусу! Вот тогда мы с Вами все (или почти все) и поймем ;)
А так, да "Если не умеешь дружить,", "Если не умеешь любить, сиди и дружи!". (авторство автора)
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|2.15, Аноним (-), 11:57, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ресурсы серьезные.
Чтобы на вас их бросили,
нужно быть монстром ))
В РФ все монстры в Англию уехали
Остальные в Мск в системе
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|1.5, Аноним (7), 11:20, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поделитесь какой-нибудь статистикой количества нод и среднего времени доступа к узлам сети по годам, чтобы можно было оценить эффект от появления реализации на cpp.
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|1.6, Аноним (7), 11:22, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту
Пора бы уже иметь возможность взглянуть на работающие сайты, блоги, мессенджеры, почтовые сервисы...
Мальчику уже 16 лет, должно быть не только все впереди, но и что-то позади.
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|2.11, Аноним (2), 11:52, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде в том и суть что ты не найдёшь, даже если знаешь что и где искать, даже если у тебя есть адрес. Эдакая эволюция "анонимной сети для неанонимных друзей", т.е. в первую очередь решает вопросы обмена людей, связанных ИРЛ.
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|3.14, Аноним (2), 11:57, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А во фринете кстати можно закопирайченные мультики в нормальном качестве смотреть было, он даже прикольней. Потому что со всех торрентов их удалили (впрочем у меня в любом случае нет особого интереса в американских релизах, просто факт), а на платных сайтах качество хуже. Вот сабж не особо понимаю для чего нужен, если честно, но пусть будет.
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|1.12, Аноним (-), 11:53, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как пользоваться этим i2pd
У него ж нет gui. Как и чем
входить в сеть?
C простым клиентом i2p ясно
все в браузере видно
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|2.22, кек (?), 12:20, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тора и фринета тоже гуи нет, кек
У интернета гуи нет, но люди им пользуются
У ядра линукс гуи нет, но люди умудряются им пользоваться
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|1.19, OpenEcho (?), 12:05, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>"... активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность."
Вот здесь, если не добавить фразу - "при условии, что публичные ключи были перепроверенны через стороние каналы (читай - из рук в руки)", то получиться что это - гон, или ловушка, т.к. в этой системе нет защиты от MITM
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