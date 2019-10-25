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Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.43 и C++-клиента i2pd 2.29

25.10.2019 10:49

Состоялся релиз анонимной сети I2P 0.9.42 и C++-клиента i2pd 2.29.0. Напомним, что I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В выпуске I2P 0.9.43 доведена до финального вида поддержка формата LS2 (LeaseSet 2), допускающего реализацию новых типов шифрования данных в I2P-туннелях. В будущих выпусках планируется приступить к реализации более надёжного и быстрого метода сквозного (end-to-end) шифрования, базирующегося на связке ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag.

В новой версии I2P также решены проблемы с определением IPv6-адресов, улучшен мастер настройки, упрощено создание туннелей, в LS2 добавлена поддержка сообщений I2CP (I2P Control Protocol) BlindingInfo, реализован новый тип прокси для ввода шифрованных учётных данных. В i2pd 2.29.0 обеспечена поддержка отправки и обработки клиентского флага аутентификации для адресов в формате b33.

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/ru/blog/pos...)
  2. OpenNews: Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.42 и C++-клиента i2pd 2.28
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1
  4. OpenNews: Проект Tor опубликовал OnionShare 2.2
  5. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i2p, i2pd
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  • 1.1, Аноним (1), 10:54, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Новые выпуски"? Более грамотно писать "Новые версии".  
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:03, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Состоялся релиз выпусков новых версий 1 и 2. А что, их теперь одновременно развивают?
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:31, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более новые выпуски
     

  • 1.3, Двдатаоалаоиочсл (?), 11:05, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поделитесь интересными адресами, с описанием.
     
     
  • 2.24, JL2001 (ok), 12:26, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поделитесь интересными адресами, с описанием.

    http://flibusta.i2p/ собсно флибуста, но этот адресс 1 раз из 10 резолвится/открывается, если кто понимает в чём грабли и как можно починить - буду благодарен
    http://zmw2cyw2vj7f6obx3msmdvdepdhnw2ctc4okza2zjxlukkdfckhq.b32.i2p/ сам полный адрес флибусты, её "i2p-айпишник", открывается 9/10

    зы: последние разы тесчу на android, память, трафик жрёт оч мало (по электричеству не замерил)
    но в i2p-андроид-встроенном-браузере с флибусты файлы не скачиваются вообще, только хтмл, который открывается быстро
    не знаю в чём грабли

     

  • 1.4, Дихлофос (?), 11:12, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, а что вы думаете о фильме Враг государства 1998 года? так могут выслеживать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:28, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо быть врагом государства, да и вообще чьим-либо врагом. Надо со всеми дружить. Это приносит счастье, достаток и любовь женщин. Если не умеешь дружить, надо учиться, а не пытаться найти себя в ололо борьбе.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:38, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо со всеми дружить. Это приносит .. любовь женщин

    Да, но не нужно забывать о том, что «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей» (А. С. Пушкин). Также есть довольно объемное число женщин, любящих плохих парней, а также борцунов с системой.

     
     
  • 4.10, Аноним (7), 11:49, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да хрен с ними с женщинами. Любая вражда экономически невыгодна. Меньше денег - хуже жизнь. Хуже жизнь - настроение плохое, стресс, болезни, ранняя смерть.
    Избегать конфликтов в ущерб себе тоже плохо, но это немного другое.

    С государством враждовать заведомо глупо. Этим можно заниматься только думая, что на государство работают сплошь дураки и идиоты. Только в этом случае можно позитивно оценивать шансы на успех.
    Короче, не надо рисковать, подставляясь под статьи типа 282. И уже тем более быть каким-нибудь кладменом, у которого телега работает через I2P типа анонимно.

    Сердце болит за п-ков, б.

     
     
  • 5.13, Аноним (-), 11:56, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот же разъяснил
    Прям сейчас все бросят пользовать
    Средства анонимизации, обхода блокировок,
    шифрование и пойдут в светлое будущее,
    обещанное системой )) Доживут ли до него?
     
  • 5.16, Sluggard (ok), 11:58, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая у тебя прекрасная логика. Это даже не «подставь другую щёку», это подставь нечто другое...
     
  • 5.21, OpenEcho (?), 12:11, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да хрен с ними с женщинами.

    "хрен с женщинами"... Не злите народ, славяне - не толерантны к пeдикaм...

     
  • 3.17, Аноним (17), 11:58, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не надо быть врагом государства, да и вообще чьим-либо врагом. Надо со всеми дружить. Это приносит счастье, достаток и любовь женщин.

    Во многом с Вами согласен. Но Вы все же определите понятия государства, его врага, а заодно и их взаимоотношений (в течении всего периода, от начала взаимодействия до их физического завершения), с конкретными примерами для какой нибудь реальной государственности. Вот и посмотрим каков получится Ваш сценарий. А самое главное? какому количеству граждан различных государств он придется по вкусу! Вот тогда мы с Вами все (или почти все) и поймем ;)

    А так, да "Если не умеешь дружить,", "Если не умеешь любить, сиди и дружи!". (авторство автора)

     
  • 3.20, user (??), 12:06, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нарушители Конституции - враги государства.
     
  • 2.15, Аноним (-), 11:57, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ресурсы серьезные.
    Чтобы на вас их бросили,
    нужно быть монстром ))
    В РФ все монстры в Англию уехали
    Остальные в Мск в системе
     

  • 1.5, Аноним (7), 11:20, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поделитесь какой-нибудь статистикой количества нод и среднего времени доступа к узлам сети по годам, чтобы можно было оценить эффект от появления реализации на cpp.
     
  • 1.6, Аноним (7), 11:22, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту

    Пора бы уже иметь возможность взглянуть на работающие сайты, блоги, мессенджеры, почтовые сервисы...
    Мальчику уже 16 лет, должно быть не только все впереди, но и что-то позади.

     
     
  • 2.11, Аноним (2), 11:52, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде в том и суть что ты не найдёшь, даже если знаешь что и где искать, даже если у тебя есть адрес. Эдакая эволюция "анонимной сети для неанонимных друзей", т.е. в первую очередь решает вопросы обмена людей, связанных ИРЛ.
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 11:57, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А во фринете кстати можно закопирайченные мультики в нормальном качестве смотреть было, он даже прикольней. Потому что со всех торрентов их удалили (впрочем у меня в любом случае нет особого интереса в американских релизах, просто факт), а на платных сайтах качество хуже. Вот сабж не особо понимаю для чего нужен, если честно, но пусть будет.
     

  • 1.12, Аноним (-), 11:53, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как пользоваться этим i2pd
    У него ж нет gui. Как и чем
    входить в сеть?
    C простым клиентом i2p ясно
    все в браузере видно
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:02, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 2.22, кек (?), 12:20, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тора и фринета тоже гуи нет, кек

    У интернета гуи нет, но люди им пользуются

    У ядра линукс гуи нет, но люди умудряются им пользоваться

     
  • 2.23, Sluggard (ok), 12:24, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i2pd.readthedocs.io/en/latest/
     

  • 1.19, OpenEcho (?), 12:05, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"... активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность."

    Вот здесь, если не добавить фразу - "при условии, что публичные ключи были перепроверенны через стороние каналы (читай - из рук в руки)", то получиться что это - гон, или ловушка, т.к. в этой системе нет защиты от MITM

     
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