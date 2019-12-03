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Выпуск анонимной сети I2P 0.9.44

03.12.2019 07:35

Представлен релиз I2P 0.9.44, реализации многослойной анонимной распределённой сети, работающей поверх обычного интернета, активно использующей сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующей анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. Отдельно развивается I2pd, реализация клиента I2P на языке C++.

В новом выпуске I2P:

  • Предложена начальная поддержка более надёжного и быстрого метода сквозного (end-to-end) шифрования, базирующегося на связке ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag. Реализация пока предлагается только для экспериментов и не готова для конечных пользователей;
  • Код маршрутизации изменён для поддержки нескольких типов шифрования;
  • В BitTorrent-клиенте i2psnark предложены новые встроенные мультимедийные проигрыватели на базе HTML5 и добавлены списки воспроизведения для аудиоконтента;
  • Изменено оформление домашней страницы консоли;
  • На платформе Windows данные для новых установок теперь размещаются в каталоге %LOCALAPPDIR%;
  • Решена проблема с построением туннелей, приводившая к задержкам при запуске;
  • Устранена уязвимость, которая которая может привести к отказу в обслуживании при обработке скрытыми сервисами новых типов шифрования.


  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Новые выпуски анонимной сети I2P 0.9.43 и C++-клиента i2pd 2.29
  3. OpenNews: Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий
  4. OpenNews: Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Доступен Tor Browser 9.0
  6. OpenNews: Релиз NNCP 5.0.0, утилит для передачи файлов/почты в режиме store-and-forward
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i2p, i2pd
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  • 1.1, Аноним (1), 07:40, 03/12/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Незаконно в России. В тюрячку вас всех
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал, что незаконно? Тот же тор рекламировали на федеральных каналах и всё норм. Сеть не может быть законна или не законна. Если она используется для продажи майкрософт офиса, тут уже у майкрософта могут быть вопросы (хинт: им плевать). И то, только потому, что наше правительство слишком активно подмахивало сша в последние лет 10 - раньше дисками торговали на каждом углу и всё норм было. При чём тут законы?
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 08:01, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сеть не может быть законна или не законна.

    Это ещё почему? Законность зависит от законов. Примут закон по которому I2P или, скажем, зелёный цвет будут незаконными, то они и станут незаконными. Хотя казалось бы.
    Нет вещей, действий или понятий которые в принципе не могут быть незаконными.

     
     
  • 4.6, Аноним (2), 08:09, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, я ещё не слышал о таком, чтобы где-то законодательно запрещали какие-то сети. Так что не о чем говорить.
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:56, 03/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    > поддержка более надёжного и быстрого метода сквозного шифрования

    у них что ни релиз, что новый более лучший метод шифрования. сразу видно джавашников с их пре-альфа-дривен-девелопмент

     
  • 1.4, Аноним (3), 08:00, 03/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    > написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ
    > предложены новые ... на базе HTML5
    >  Изменено оформление домашней страницы консоли;

    это какой-то сюр

     
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