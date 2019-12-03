Выпуск анонимной сети I2P 0.9.44

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Представлен релиз I2P 0.9.44, реализации многослойной анонимной распределённой сети, работающей поверх обычного интернета, активно использующей сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующей анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. Отдельно развивается I2pd, реализация клиента I2P на языке C++.
В новом выпуске I2P:
- Предложена начальная поддержка более надёжного и быстрого метода сквозного (end-to-end) шифрования, базирующегося на связке ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag. Реализация пока предлагается только для экспериментов и не готова для конечных пользователей;
- Код маршрутизации изменён для поддержки нескольких типов шифрования;
- В BitTorrent-клиенте i2psnark предложены новые встроенные мультимедийные проигрыватели на базе HTML5 и добавлены списки воспроизведения для аудиоконтента;
- Изменено оформление домашней страницы консоли;
- На платформе Windows данные для новых установок теперь размещаются в каталоге %LOCALAPPDIR%;
- Решена проблема с построением туннелей, приводившая к задержкам при запуске;
- Устранена уязвимость, которая которая может привести к отказу в обслуживании при обработке скрытыми сервисами новых типов шифрования.