Выпуск анонимной сети I2P 0.9.44

1.1 , Аноним ( 1 ), 07:40, 03/12/2019 [ответить] –2 + / – Незаконно в России. В тюрячку вас всех

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто сказал, что незаконно? Тот же тор рекламировали на федеральных каналах и всё норм. Сеть не может быть законна или не законна. Если она используется для продажи майкрософт офиса, тут уже у майкрософта могут быть вопросы (хинт: им плевать). И то, только потому, что наше правительство слишком активно подмахивало сша в последние лет 10 - раньше дисками торговали на каждом углу и всё норм было. При чём тут законы?

3.5 , A.Stahl ( ok ), 08:01, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сеть не может быть законна или не законна. Это ещё почему? Законность зависит от законов. Примут закон по которому I2P или, скажем, зелёный цвет будут незаконными, то они и станут незаконными. Хотя казалось бы.

Нет вещей, действий или понятий которые в принципе не могут быть незаконными.

4.6 , Аноним ( 2 ), 08:09, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том то и дело, я ещё не слышал о таком, чтобы где-то законодательно запрещали какие-то сети. Так что не о чем говорить.



1.3 , Аноним ( 3 ), 07:56, 03/12/2019 [ответить] + / – > поддержка более надёжного и быстрого метода сквозного шифрования у них что ни релиз, что новый более лучший метод шифрования. сразу видно джавашников с их пре-альфа-дривен-девелопмент

1.4 , Аноним ( 3 ), 08:00, 03/12/2019 [ответить] + / – > написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ

> предложены новые ... на базе HTML5

> Изменено оформление домашней страницы консоли; это какой-то сюр

