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Фонд СПО опубликовал петицию с призывом опубликовать код Windows 7

27.01.2020 07:43

В связи с прекращением 14 января поддержки Windows 7, Фонд свободного ПО адресовал компании Microsoft петицию с призывом перевести Windows 7 в категорию свободного программного обеспечения, чтобы дать возможность сообществу изучать и улучшать данную ОС. Отмечается, что Microsoft уже переводила некоторые свои программы в категорию СПО, а также, что раз поддержка уже завершена, то и терять Microsoft нечего.

По мнению Фонда СПО, окончание поддержки Windows 7 предоставляет прекрасную возможность для Microsoft опубликовать исходный код, "замолив" тем самым грехи Windows 7, в числе которых упоминаются препятствование обучению, нарушение приватности и безопасности пользователей. Целью кампании является сбор по меньшей мере 7777 подписей (на момент написания новости уже собралось 5007 подписей).

Обращение состит из трёх пунктов:

  • Перевод Windows 7 в категорию СПО. По мнению Фонда, жизненный цикл данной ОС не должен заканчиваться, Windows 7 все ещё может использоваться сообществом для обучения и получать улучшения в процессе совместной разработки.
  • Уважать свободу и приватность пользователей, не переводить их насильно на новые версии Windows.
  • Предоставление доказательств, что Microsoft действительно уважает пользователей и их свободу, вместо слов и маркетинговых материалов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/windows/up...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнские платы Talos II
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU
  4. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  5. OpenNews: Ричард Столлман выступил перед сотрудниками Microsoft
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2017 года
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, windows
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  • 1.1, iCat (ok), 08:36, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Психанули?
    Ну ведь стопроцентный отказ будет. Или "результат не важен, главное - возмущение электоральных масс"?
     
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 08:50, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Или "результат не важен, главное - возмущение электоральных масс"?

    Это часть их бизнеса.

     

  • 1.2, slava_kpss (ok), 08:36, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А жареных гвоздей они не хотят?
     
  • 1.3, анонимчик (?), 08:38, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Прям доктор Зло!
    Ониж старые перестают поддерживать чтобы новые продавать. Могли бы сразу петицию с просьбой самораспуститься.
     
  • 1.4, Лентяй (??), 08:38, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "Предоставление доказательств, что Microsoft действительно уважает пользователей и их свободу"
    Да ладно? они походу еще те жирные тролли :D
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:39, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё сразу не десятки? В чём разница-то? Каким образом поддержка на это влияет? Зачем вообще обмазываться чем-то несвежим и засохшим?
     
     
  • 2.35, тоже Аноним (ok), 09:31, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чём разница-то?

    Это, между прочим, самый важный вопрос.
    Кабы Десяточка была революционно новой, у МС мог быть стимул открыть "безнадежно устаревшую" Семерочку - пусть ее ломают, а народ бежит покупать безопасную замену.
    Вот только в реальности под пафосным фасадом скрывается тот же профиль тех же яиц, и открытие исходников для МС будет даже не выстрелом себе в ногу, а чем-то из серии "кроликов-самоубийц".

     
  • 2.38, saw (??), 09:34, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да хотя бы XP...
     

  • 1.7, Нанобот (ok), 08:42, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По-моему слово "call" правильнее переводить как "призываем", а не "требуем"
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 08:56, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там дальше по тексту "We demand that Windows 7 be released as free software."

     
     
  • 3.37, тоже Аноним (ok), 09:33, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Demand - это "запрашивать" в общем смысле. Требованием оно становится, только если запрашивающий имеет право требовать. Не тот случай.
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:43, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Без Столлмана Фонд СПО в какое-то детство стал впадать.
     
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 08:49, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда так было
     

  • 1.9, Дегенератор (ok), 08:45, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А СПО вкурсе про расширенные поддержки и embedded версии? И потом, зачем вам убогая глючная тормозная шиндовс? У вас же куча отличных супер нано топовых СВОБОДНЫХ ОС уважающих своих пользователей!!!
     
     
  • 2.14, Fatum (??), 08:56, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы ReactOS 7 сделать по мотивам.
     

  • 1.12, Аноним (12), 08:54, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вроде не 1 апреля
     
  • 1.13, Аноним (13), 08:55, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вам, дегенератам, не понять
     
  • 1.16, IdeaFix (ok), 08:57, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда в конце рассмотрения какого-нибудь неприятного кейса мне представитель большой конторы говорит, типа нам жаль что всё так вышло и мы понимаем что вы огорчены, но... быть может, мы можем что-то сделать, чтобы улучить вашем мнение о нас? Я всегда отвечаю "ликвидируйте юрлицо".
     
  • 1.17, Аноним (17), 08:57, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    MS видят в семерке угрозу и поэтому всячески убивали её.
    СПО просят открыть код, чтобы распространять её бесплатно...
     
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 09:02, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > MS видят в семерке угрозу и поэтому всячески убивали её.

    2009-2020

    Все бы так "убивали"...
    У меня вон Parallels Desktop при сравнимой цене где-то года два прожил.

    А так "угроза" проста - зоопарк поддерживать сложнее. Это деньги.

     
     
  • 3.25, Аноним (17), 09:06, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут зоопарк? Как только win8 вышла, семерка стала для неё конкурентом. С тех пор они её и убивали, чтобы продавать следующую версию.
     
  • 2.34, Аноним (34), 09:29, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая там угроза, в семерку телеметрию самым наглым путём ("или телеметрия, или *** тебе, а не обновления" путём смешивания всех обновлений "системы безопасности" в накопительное с обязательным включением телеметрии) завезли.
     

  • 1.18, Аноним (18), 08:59, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то шутки я не понял. Или это они в серьез?
     
  • 1.19, Макс (??), 09:00, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Семка-самая нормальная винда
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:01, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шиндовс же мусор по мнению линуксоедов. Зачем ии сырцы?
     
  • 1.22, Аноним (22), 09:03, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    По мнению местных игспыртов винда не нужна, а тут оказывается, что ещё как нужна.
     
  • 1.23, Аноним (23), 09:05, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Больные люди.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 09:05, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Либо наивно-тупые.
     

  • 1.26, Аноним (26), 09:12, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чего так мало подписей? Для красоты могли 7 777 777 написать, очень символично получается.
     
  • 1.27, gitlab (?), 09:13, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    dead donkey ears
     
  • 1.28, Аноним (28), 09:17, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смешное требование. И если в M$ не конченные дебилы, то кроме как поржать, это требование ничего у них не вызовет.
     
  • 1.29, Аноним (29), 09:22, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не откроют - потому, что под капотом там linux kernel=)))) (ну а вдруг)
     
  • 1.30, Аноним (30), 09:24, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Венде7капец.
    [сарказм]Мечты сбываются.[/сарказм]
     
  • 1.31, Земля пухом (?), 09:27, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Семерку врядли откроют.
    Зато можно открыть MS-DOS 6.2.2 под лицензией BSD/MIT/Apache.
    Было бы нереально круто!

     
  • 1.32, Аноним (32), 09:28, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гы, как-будто win10 совсем с нуля написана, не имеет ничего общего, никакой базы, с win7, имеет другое целевое назначение, под другие платформы, не совместима с ней по апи, т.е. "софт для win7" не работает в десятке и к тому же (как-будто) win7 не работает на современном оборудовании, а только на антикварной древности. Ну т.е. совсем не конкурент для win10. Что курили эти люди? И те, кто подписался? Что за непонятный хитрый план?
     
  • 1.33, Аноним (33), 09:29, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну в целом почему бы нет, откроют, но не сейчас. А лет так через 5, когда все железо что более менее поддерживало w7 умрет своей смертью.

    А пока скажут что мы услышали, и будем открывать, ПОСТЕПЕННО.
      

     
     
  • 2.36, Аноним (34), 09:31, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да никогда не откроют. Иначе линукс стащит реализацию менеджера виртуальной памяти себе (нормальный написать свой у разрабов линукса ресурсов не хватает) и настанет виндекапец.
     

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