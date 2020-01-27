Фонд СПО опубликовал петицию с призывом опубликовать код Windows 7

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|1.1, iCat (ok), 08:36, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Психанули?
Ну ведь стопроцентный отказ будет. Или "результат не важен, главное - возмущение электоральных масс"?
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|2.11, iPony129412 (?), 08:50, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Или "результат не важен, главное - возмущение электоральных масс"?
Это часть их бизнеса.
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|1.3, анонимчик (?), 08:38, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Прям доктор Зло!
Ониж старые перестают поддерживать чтобы новые продавать. Могли бы сразу петицию с просьбой самораспуститься.
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|1.4, Лентяй (??), 08:38, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"Предоставление доказательств, что Microsoft действительно уважает пользователей и их свободу"
Да ладно? они походу еще те жирные тролли :D
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|1.6, Аноним (6), 08:39, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чё сразу не десятки? В чём разница-то? Каким образом поддержка на это влияет? Зачем вообще обмазываться чем-то несвежим и засохшим?
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|2.35, тоже Аноним (ok), 09:31, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чём разница-то?
Это, между прочим, самый важный вопрос.
Кабы Десяточка была революционно новой, у МС мог быть стимул открыть "безнадежно устаревшую" Семерочку - пусть ее ломают, а народ бежит покупать безопасную замену.
Вот только в реальности под пафосным фасадом скрывается тот же профиль тех же яиц, и открытие исходников для МС будет даже не выстрелом себе в ногу, а чем-то из серии "кроликов-самоубийц".
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|1.7, Нанобот (ok), 08:42, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По-моему слово "call" правильнее переводить как "призываем", а не "требуем"
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|2.15, A.Stahl (ok), 08:56, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там дальше по тексту "We demand that Windows 7 be released as free software."
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|3.37, тоже Аноним (ok), 09:33, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Demand - это "запрашивать" в общем смысле. Требованием оно становится, только если запрашивающий имеет право требовать. Не тот случай.
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|1.9, Дегенератор (ok), 08:45, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А СПО вкурсе про расширенные поддержки и embedded версии? И потом, зачем вам убогая глючная тормозная шиндовс? У вас же куча отличных супер нано топовых СВОБОДНЫХ ОС уважающих своих пользователей!!!
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|1.16, IdeaFix (ok), 08:57, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда в конце рассмотрения какого-нибудь неприятного кейса мне представитель большой конторы говорит, типа нам жаль что всё так вышло и мы понимаем что вы огорчены, но... быть может, мы можем что-то сделать, чтобы улучить вашем мнение о нас? Я всегда отвечаю "ликвидируйте юрлицо".
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|1.17, Аноним (17), 08:57, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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MS видят в семерке угрозу и поэтому всячески убивали её.
СПО просят открыть код, чтобы распространять её бесплатно...
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|2.21, iPony129412 (?), 09:02, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> MS видят в семерке угрозу и поэтому всячески убивали её.
2009-2020
Все бы так "убивали"...
У меня вон Parallels Desktop при сравнимой цене где-то года два прожил.
А так "угроза" проста - зоопарк поддерживать сложнее. Это деньги.
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|3.25, Аноним (17), 09:06, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чем тут зоопарк? Как только win8 вышла, семерка стала для неё конкурентом. С тех пор они её и убивали, чтобы продавать следующую версию.
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|2.34, Аноним (34), 09:29, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая там угроза, в семерку телеметрию самым наглым путём ("или телеметрия, или *** тебе, а не обновления" путём смешивания всех обновлений "системы безопасности" в накопительное с обязательным включением телеметрии) завезли.
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|1.22, Аноним (22), 09:03, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По мнению местных игспыртов винда не нужна, а тут оказывается, что ещё как нужна.
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|1.26, Аноним (26), 09:12, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А чего так мало подписей? Для красоты могли 7 777 777 написать, очень символично получается.
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|1.28, Аноним (28), 09:17, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Смешное требование. И если в M$ не конченные дебилы, то кроме как поржать, это требование ничего у них не вызовет.
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|1.31, Земля пухом (?), 09:27, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Семерку врядли откроют.
Зато можно открыть MS-DOS 6.2.2 под лицензией BSD/MIT/Apache.
Было бы нереально круто!
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|1.32, Аноним (32), 09:28, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гы, как-будто win10 совсем с нуля написана, не имеет ничего общего, никакой базы, с win7, имеет другое целевое назначение, под другие платформы, не совместима с ней по апи, т.е. "софт для win7" не работает в десятке и к тому же (как-будто) win7 не работает на современном оборудовании, а только на антикварной древности. Ну т.е. совсем не конкурент для win10. Что курили эти люди? И те, кто подписался? Что за непонятный хитрый план?
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|1.33, Аноним (33), 09:29, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну в целом почему бы нет, откроют, но не сейчас. А лет так через 5, когда все железо что более менее поддерживало w7 умрет своей смертью.
А пока скажут что мы услышали, и будем открывать, ПОСТЕПЕННО.
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|2.36, Аноним (34), 09:31, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да никогда не откроют. Иначе линукс стащит реализацию менеджера виртуальной памяти себе (нормальный написать свой у разрабов линукса ресурсов не хватает) и настанет виндекапец.
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