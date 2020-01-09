Инициатива по переводу пользователей Windows 7 на KDE Plasma

3.121 , анон ( ? ), 14:10, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большинству тоже не сдалось всякие блокировщики рекламы в браузере и на андроиде, всякие руты и настройки через терминал, чтобы инет раздавать, и прочую фигню для второсортных.

}//sarkasm off

3.143 , Попугай Кеша ( ? ), 14:29, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто количество минусов Windows еще не пересилило количество минусов Linux. Вот и все. А так я с вами согласен. То есть люди будут переустанавливать Windows на каждый или не каждый чих, мучаться с вирусами, зависаниями до тех пор, пока не поймут, что залезть в терминал в Linux порой не так уж и страшно. То есть количество боли от Windows еще не достигло необходимых мотивационных пределов для перехода на Linux, вот и все

4.161 , iPony129412 ( ? ), 14:43, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То есть люди будут переустанавливать Windows на каждый или не каждый чих, мучаться с вирусами, зависаниями Ну явно преувеличиваешь.

По поводу переустановок - тут и с линуксами веселья хватит.

Правда, если пользователь кучу ерунды наставил, что Windows только переустанавливать, то Windows кривой.

А если в линуксе понаставил в ту же Ubuntu кучу PPA софта через make install и проще переставить, чем всё это разгребать - то тут у пользователя руки кривые.

Такой вод подход двухсторонний 😉 И с зависаниями то же (одни эти самые режимы спячек и гибернаций чего стоят). И возня с OOM темой, и тот самый легендарный баг с IO цифры которого я забываю... Поэтому да Количество боли от Windows еще не достигло необходимых мотивационных пределов для перехода на Linux, ибо там этой самой (или другой) боли тоже хватит.

3.146 , none_first ( ok ), 14:31, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> поэтому лично я считаю что начинать учится и работать на ПК надо с Linux-систем

> Зачем?

> Я программист. Я это умею.

> Но я не умею паять (один раз пробовал, копыта только обжог), не

> обладаю навыками сварщика, не умею водить автотранспорт, играть на флейте...

> Кто-то из этих может посмотреть на меня, и смеяться. Так смысл? Так

> и большинству не сдалось вся эта линукс специфика (обычно с отрицательном

> знаком) на десктопе. ну вот пришел сотрудник с "проблемой" - домашняя винда обновилась (когда-то) до убожественной 10 (с 7-ой), компу лет >5, и5, памяти 6Гб, НО винт хдд 5400об/м

Он уже хотел новый комп покупать..., потому как загрузка и "работа" превратились в мучение - загрузка минут 5-ть, в лучшем случае, до рабочего состояния, а не до бздынь винды ;)

Нет - я не стал ему линукс ставить, он и маком пользоваться не смог (а ему до 40), сжалился - сказал чего купить (ССД), и писЯ зашевелилась ;) Правда бубны с переносом винды я затевать не стал - тупо поставил "чистую", нафаршировал мин софтиом (mpv, 7zip, для пдф...), перенес фотки и мувики А вот другу поставил неон - и никакая специфика его не донимает (а ему овер 60) Вывод - все от "притязаний" конкретного человека зависит ;)

