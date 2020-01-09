Инициатива по переводу пользователей Windows 7 на KDE Plasma

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|1.1, Laura Bodewig (ok), 12:08, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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А, как же горит
Просто полыхает
Нет, правда, какого чёрта заманивать недо-аэро-темой виндузятников на КДЕ, когда у самого проекта есть симпатишная стоковая тема Breeze?
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|2.4, Аноним (4), 12:12, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но а как же в звёздных пучинах... по любому это есть основная проблема отказа перехода)
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|2.112, Аноним (112), 14:02, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Что тебе горит и полыхает Захотели и сделали, другое дело, что это ниразу не по... большой текст свёрнут, показать
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|2.147, Аноним (147), 14:31, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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очень смешно
щас бы людей привыкших играть на винде, переманивать интерфейсом
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|1.2, Аноним (2), 12:10, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для этого нужно выкупить хулиард показов в банерных сетях, чтоб всем юзерам семёрки показать простой вариант апгрейда.
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|2.7, Аноним (7), 12:17, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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бабушку через дорогу :)
кто хотел, тот давно перешел. кто не перешел - будет сидеть на 7ке до смерти железа...
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|5.44, псевдонимус (?), 13:03, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неужели на домашней тачке человека должна волновать какая-то там дурацкая лицензия? Берешь и юзаешб то что хочешь.
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|2.48, trdm (ok), 13:06, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Непонятно кого они собрались переводить
ссыкунов, которым страшно остаться без поддержки.
как будто она что-то решает.
я до сих пор на Win XP сижу, как и полтора процента людей на десктопах.
Desktop Windows Version Worldwide - December 2019
Win10 65.4%
Win7 26.79%
Win8.1 4.87%
Win8 1.29%
WinXP 1.29%
WinVista 0.31%
и я скорее на ReactOS уйду, чем на линь или 10-ку.
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|1.8, Аноним (8), 12:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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"Оконщики" не переходят на Linux не потому что тема не соответствует, а потому что в Linux'е все проблемы решаются исключительно через терминал. Тогда как на Windows в 90 % это не нужно. К сожалению факт остаётся фактом, но однажды подсев на Windows, большинству пользователей очень трудно перейти на Linux. Linux не для "однокнопочных", поэтому лично я считаю что начинать учится и работать на ПК надо с Linux-систем.
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|2.13, Аноним (7), 12:23, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сегодня ПеКа нужен только для работы, для остального есть смартфончик.
А на рабочем ПеКа уже админом установлена ось и решение проблем это задачи админа.
Не нужен терминал юзеру...
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|3.116, Аноним (119), 14:07, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как мне запускать ведьмак 3 и суприм коммандер на смартфоне? Расскажите плиз
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|4.149, Аноним (7), 14:33, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты бы еще спросил как тебе волков коммандер запустить на смартфоне :)
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|2.24, Аноним (24), 12:39, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ещё проблема с дистрибуцией программ. В начале 00-х была "одна rpm-ка для всех дистрибутивов Linux", где "все" это RH 7, 8, 9, Mandrake 9/10, SUSE 9. Например flash player, realplayer, даже winamp 3.0 alpha 1 из RPM-ки прекрасно устанавливался. Много что устанавливалось из единой RPM-ки для всех дистрибутивов Linux, и лишь единицы ПО требовали особого подхода (выполнить chmod +x на исполняемый файл, скачанный из интернета, или запустить *.sh или *.run)
А сейчас - иди и ищи DEB-ку конкретно для твоей версии системы. Версией новее, версией старее, не подойдёт. В Ubuntu ещё ладно, есть PPA, а в Debian - задница с этим. Да и PPA уже через три года удаляют, вон я хотел обновить одну софтину, а моя Ubuntu уже не поддерживается, в репозитории удалены старые бинарники
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|2.32, proninyaroslav (ok), 12:51, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Тогда как на Windows в 90 % это не нужно
Действительно, так как в 90% случаев при возникновении проблем с виндой её просто переустанавливают, когда как линукс даёт тебе шанс этого избежать
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|4.61, Аноним (7), 13:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как будто что-то изменилось...
вот отвалилась в божественной десяточке обновлялочка - она при каждой загрузке пищит, что обновиться не может... потыкали палочкой - не получается починить - предложили переустановить... :)
на другой машине отвалилось меню пуск и все модные планшетные приложения вместе с магазином и панель задач на правую кнопку не реагирует... если проблему с меню решили классик-шелом, то остальное так коряво и осталось... потыкали палочкой...
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|3.114, EnemyOfDemocracy (?), 14:05, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так как в 90% случаев при возникновении проблем с виндой её просто переустанавливают
так как в 90% случаев при возникновении проблем с линуксом его просто переустанавливают в виде другого дистрибутива
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|2.34, user (??), 12:55, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Согласен но в терминал нужно лезть только когда что-то поломалось, если вы с самой системой ничего не делали а лишь поставили хромиум и стим для игрушек то система будет работать стабильно и без каких-либо непонятных ошибок!
Хотя в винде тоже когда что-то ломается в гайдах постоянно нужно лезть в регистр виндоус итд!
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|3.46, iPony129412 (?), 13:03, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Согласен но в терминал нужно лезть только когда что-то поломалось, если вы с самой системой ничего не делали а лишь поставили хромиум и стим для игрушек то система будет работать стабильно и без каких-либо непонятных ошибок!
Ну не правда. С тем же стимом вполне обычная ситуация, что по зависимостям в ubuntu надо что-то в терминале чинить. Прям с коробки.
Да и установка какого-то простого софта: GIMP, opera - это прям целый квест под линуксами с терминалами и прочим...
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|2.39, iPony129412 (?), 13:00, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> поэтому лично я считаю что начинать учится и работать на ПК надо с Linux-систем
Зачем?
Я программист. Я это умею.
Но я не умею паять (один раз пробовал, копыта только обжог), не обладаю навыками сварщика, не умею водить автотранспорт, играть на флейте...
Кто-то из этих может посмотреть на меня, и смеяться. Так смысл? Так и большинству не сдалось вся эта линукс специфика (обычно с отрицательном знаком) на десктопе.
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|3.121, анон (?), 14:10, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Большинству тоже не сдалось всякие блокировщики рекламы в браузере и на андроиде, всякие руты и настройки через терминал, чтобы инет раздавать, и прочую фигню для второсортных.
}//sarkasm off
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|3.143, Попугай Кеша (?), 14:29, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто количество минусов Windows еще не пересилило количество минусов Linux. Вот и все. А так я с вами согласен.
То есть люди будут переустанавливать Windows на каждый или не каждый чих, мучаться с вирусами, зависаниями до тех пор, пока не поймут, что залезть в терминал в Linux порой не так уж и страшно.
То есть количество боли от Windows еще не достигло необходимых мотивационных пределов для перехода на Linux, вот и все
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|4.161, iPony129412 (?), 14:43, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть люди будут переустанавливать Windows на каждый или не каждый чих, мучаться с вирусами, зависаниями
Ну явно преувеличиваешь.
По поводу переустановок - тут и с линуксами веселья хватит.
Правда, если пользователь кучу ерунды наставил, что Windows только переустанавливать, то Windows кривой.
А если в линуксе понаставил в ту же Ubuntu кучу PPA софта через make install и проще переставить, чем всё это разгребать - то тут у пользователя руки кривые.
Такой вод подход двухсторонний 😉
И с зависаниями то же (одни эти самые режимы спячек и гибернаций чего стоят). И возня с OOM темой, и тот самый легендарный баг с IO цифры которого я забываю...
Поэтому да
Количество боли от Windows еще не достигло необходимых мотивационных пределов для перехода на Linux, ибо там этой самой (или другой) боли тоже хватит.
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|3.146, none_first (ok), 14:31, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> поэтому лично я считаю что начинать учится и работать на ПК надо с Linux-систем
> Зачем?
> Я программист. Я это умею.
> Но я не умею паять (один раз пробовал, копыта только обжог), не
> обладаю навыками сварщика, не умею водить автотранспорт, играть на флейте...
> Кто-то из этих может посмотреть на меня, и смеяться. Так смысл? Так
> и большинству не сдалось вся эта линукс специфика (обычно с отрицательном
> знаком) на десктопе.
ну вот пришел сотрудник с "проблемой" - домашняя винда обновилась (когда-то) до убожественной 10 (с 7-ой), компу лет >5, и5, памяти 6Гб, НО винт хдд 5400об/м
Он уже хотел новый комп покупать..., потому как загрузка и "работа" превратились в мучение - загрузка минут 5-ть, в лучшем случае, до рабочего состояния, а не до бздынь винды ;)
Нет - я не стал ему линукс ставить, он и маком пользоваться не смог (а ему до 40), сжалился - сказал чего купить (ССД), и писЯ зашевелилась ;) Правда бубны с переносом винды я затевать не стал - тупо поставил "чистую", нафаршировал мин софтиом (mpv, 7zip, для пдф...), перенес фотки и мувики
А вот другу поставил неон - и никакая специфика его не донимает (а ему овер 60)
Вывод - все от "притязаний" конкретного человека зависит ;)
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|2.78, псевдонимус (?), 13:27, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не из-за терминала, а из-за особенностей распространения софта и недостатка прикладных программ. И игр, кстати.
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|2.85, Annoynymous (ok), 13:32, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То ли дело в винде. У вас проблема? Перезагрузитесь. Не помогло? Поставьте самые свежие драйвера чипсета. Не помогло? Перезагрузитесь? Не помогло? Вот я видел, как друг племянника брата бабушки чувака из четвёртого класса добавлял dword в реестр с таким вот значением, попробуй, может, поможет. Не помогло? У меня идеи кончились, не в консоль же лезть. Переустанавливай Windows.
Вот когда Linux дойдёт до такого уровня юзер-френдли, тогда заживём.
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|3.145, Попугай Кеша (?), 14:31, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стадный инстинкт, синдром "утенка". В 90-х - 00-х у подавляющего большинства был именно Windows. А Windows это "компьютер" в умах этого же подавляющего большинства.
Даже Android для них это "трубка", а не Linux
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|2.127, Аноним (127), 14:18, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кому что, я например, после пары лет на десктопном линухе оценил как раз таки уд... большой текст свёрнут, показать
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|2.136, Аноним (136), 14:25, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"Оконщики" не переходят на Linux не потому что тема не соответствует, а потому что в Linux'е все проблемы решаются исключительно через терминал.
Даже сисадмину на винде терминал не нужен, даже кодеру не нужен.
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|2.154, Васька кот (?), 14:36, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С таким рассуждением линуксоидам нужен ВАЗ , чтобы крутить и собирать "под себя". А те у кого Виндовс , так сказать "однокнопочные" как кто-то сказал, сидят на тойотах и мерседесах с БМВ и коробкой автомат. Удачи в пути с настройками "под сеюя" и терминалами, а мы "вндузятники" просто садимся на настроенное авто и едем.
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|1.9, del (??), 12:21, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да конечно, пользователи юзают винду и не переходят на КДЕ только из-за того, что там нет их любимой темы. И как это раньше то до этого не доперли...
И опять же противоречие. Те люди, которые действительно заботятся о секурности на их рабочей станции и без того знают о существовании КДЕ. Дык может дело то таки не в скучных обоях?
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|5.83, псевдонимус (?), 13:31, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как долго нынешнюю плазму будут поддерживать в мейнстриме? А то линуксовые программы все больше "длительная поддержка в вашем жристибутиве".
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|6.86, Аноним (7), 13:33, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну вот ты сам и ответил... берешь 20.04 бубунту - получаешь 4+ лет...
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|7.99, iPony129412 (?), 13:49, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это не так.
У Ubuntu нет какой-то равномерной поддержки на все пакеты.
KDE там поддерживать никто не будет столько лет.
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|1.11, Аноним (12), 12:22, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот только многие новички на кедах (и я в свое время) частенько ломают себе рабочий стол (панельки лишние, смещения и прочее) из-за слишком мощной кастомизации
По этой причине я бы не стал рекомендовать кеды новичкам в мире линукса
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|2.91, InuYasha (?), 13:34, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в кастомизации. Без неё-то как раз не обойтись.
Дело в том что общая логика интерфейса неочевидна. Когда я только поставил КДЕ5 было трудно догадаться, что за меню вылазят при альт-клике на таскбаре. Оказалось, что там надо виджеты разблочить, панельки (которых не видно т.к. нет никаких рамок) раздвинуть. И меню при тыке на пустое место вообще не понять к чему относится. Запуск task manager вообще хз где. А потом оказывается, что окно system activity это ни разу не KSysGuard.
А потом тратишь кучу времени понимая что половина софта написана под ГТК и надо искать замены на QT (а из браузеров только Конквер с функциональностью и удобством ИЕ5).
Потом оказывается, что настройки КДЕ лежат примерно в 50 разных директориях, окторые могут, в зависимости от дистрибутива и бозоновых дыр на Марсе, быть в $home, $home/.kde/, $home/config, $home/.local/share/ и никто не знает, где ещё. И везде свой формат. Зато реестра нет (многие до сих пор считают это преимуществом).
И так везде свои костыли. И в результате - как и во всём линуксе - 9000 разных путей решения одной проблемы, причём, не факт что заработает, не факт, что решит как надо и т.д. и т.п. Т.е. как только хочешь от Линукса что-то, чего не было "из коробки", жди беды. Но виноваты, конечно, обои и темы )
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|3.125, RedEx (ok), 14:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. как только хочешь от Линукса что-то, чего не было "из коробки", жди беды.
В винде такая же проблема.
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|4.134, InuYasha (?), 14:23, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да не, почти нет. В винде просто много возомжностей лежат в реестре. Ну и тему win95 в семёрке можно включить в два клика. И отрубить ВСЕ сраные эффекты - тоже. В КДЕ? Да никогда! Отрубил всё что можно - но нет, меню "пуск" свистит и пердит, туда-сюда перекатывается, голубой рамочкой подмигивает (хотя в системе у меня этого цвета давно нет).
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|5.151, Попугай Кеша (?), 14:35, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У корпораций обычно есть некий вектор развития. Тов.начальник сказал - вот так, значт вот так. А в open source - сообществе каждый пуп - настоящий царь и как в басне Крылова тянет на себя.
Вот и получаем то, что получаем. Вместо вектора развития (хорошего или нехорошего) - блуждание и 9000 вариантов хранения настроек. Это следствие открытости и следствие принятия решений на проекте. Надо вообще сказать спасибо, что в open source - среде что-то вообще создается и куда-то развивается (это скорее вопреки, а не благодаря). И пытаться конкурировать с Apple/MS - бред сивой кобылы.
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|2.18, Аноним (18), 12:31, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Cinnamon же! Он очень видовсопохожий. Там даже семёрочные Win+<цифра> для запуска из панели работает
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|3.35, user (??), 12:57, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Исторически все кто переходят на линукс с винды юзают linux mint! Первый линукс с которым я игрался был линукс минт и после него только я узнал о существовании других!
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|4.47, Аноним (47), 13:04, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Исторически все кто переходят на линукс с винды юзают linux mint!
Это не так, я переходил на FreeBSD с KDE.
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|6.155, Аноним (47), 14:38, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видел PC-BSD, но надо было разобраться, потому устанавливал FreeBSD по руководству, из-за качества которого систему и выбрал. При том не из готовых пакетов (или как там они называются), а собирал из исходников, тупо тыкая в конфигураторы. На удивление, даже заработала.
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|4.89, RedEx (ok), 13:34, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я с Fedora вступил в эту лужу и только затем провалился в Debian и Ubuntu.
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|3.144, Аноним (136), 14:29, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Cinnamon же! Он очень видовсопохожий. Там даже семёрочные Win+<цифра> для запуска из панели работает
MATE лучше всего.
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|1.16, Аноним (16), 12:27, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"Переход на Linux с рабочим столом KDE может оказаться актуальным для пользователей Windows 7" - после этой фразы можно новость не читать. Создатели плазмы уверены, что единственная причина использования win7 - это неосведомленность бедных пользователей.
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|2.101, НынеЛинуксоид (?), 13:49, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот вы все рофлите с этого, а в 2016 я с вин10 перешёл на дебиан с кедами, потому что не смог нормально натянуть патч двм для аэро на 10ке, и после 4 переустановок ОС, решил, что лучше и проще свалить с винды, чем постоянно ее реинсталлить
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|1.19, Аноним (19), 12:32, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>проект KDE предложил мигрировать пользователям данной ОС на рабочий стол KDE Plasma
Пусть им оперативы сначала купят. 256 гигабайт, возможно, хватит, но и то я не уверен.
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|2.20, Аноним (47), 12:36, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>проект KDE предложил мигрировать пользователям данной ОС на рабочий стол KDE Plasma
> Пусть им оперативы сначала купят. 256 гигабайт, возможно, хватит, но и то
> я не уверен.
7ка на таком железе не предустанавливалась.
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|3.25, Аноним (19), 12:41, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На таком железе 10ка предустанавливалась, не то что семёрка. 12 гигов.
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|4.33, Аноним (47), 12:51, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На таком железе 10ка предустанавливалась, не то что семёрка. 12 гигов.
Виноват, не разглядел. В те времена 256 было про мегабайты. :) На железе, где исходно была 7ка, Plasma работает без проблем.
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|5.64, Аноним (19), 13:18, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём тут плазма? Пользователю система нужна, где работать можно, а не только плазма.
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|1.22, Аноним (19), 12:38, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>оборудование которых не обладает характеристиками, необходимыми для обновления до ОС Windows 10
На 10ку можно обновить совсем древние компы, даже 32 битные, и нормально работать. Ну как нормально ... С телеметрией. Ну вы же не готовы заплатить МС достаточно (больше, чем АНБ), чтобы телеметрии совсем совсем не было? На линуксе для не совсем нормальной работы (постоянные фризы даже без оом и придётся терпеть постоянные убитые процессы) потребуется совершенно неадекватное количество оперативы и oomd.
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|2.42, Аноним (7), 13:01, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На линуксе для не совсем нормальной работы
какие-то странные у вас линуксы... тот же 32 битный диван с lxde работоспособен на железе 2004 г.в.
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|2.43, Аномномномнимус (?), 13:01, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И конечно же бесплатно. И конечно же оно "вроде как работает", но на тех хостах где оно мне реально надо было обновление зафейлилось, нужно ставить с нуля всё.
Про фризы это какие-то совсем уже сочинения на вольную тему пошли, вот на форточках (16Гб ОЗУ, i5-8400, SSD) у меня регулярно фризы, особенно если сборку проекта запустить в MS VS или npm - висит ВСЁ, на более-менее крупных проектах можно сразу топать пить кофе, если клацнул "пересобрать всё"
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|3.55, Аноним (47), 13:09, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про фризы это какие-то совсем уже сочинения на вольную тему пошли, вот
> на форточках (16Гб ОЗУ, i5-8400, SSD) у меня регулярно фризы, особенно
> если сборку проекта запустить в MS VS или npm - висит
> ВСЁ, на более-менее крупных проектах можно сразу топать пить кофе, если
> клацнул "пересобрать всё"
Как так то? У меня сборка не тормозила, и даже виртуалки в фоне шевелились. Может, винт был быстрый, WD VelociRaptor.)
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|1.23, Трамптарамп (?), 12:38, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никак не пойму, ну есть у меня ноут старенький (но мощный для 2011 года когда он и покупался) с семёркой SP1 и напрочь отрубленными обновлениями, софт оконно-ориентированный на нём пашет отлично, лиса еср видео в инете показывает, нафига мне нужно напрягаться и ставить что-то, когда этот ноут с этой же системой ещё лет 5 проживёт?
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|2.27, del (??), 12:42, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну как, ради идеи... Нет? Или вам чтобы работало?
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|3.79, Аноним (51), 13:29, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да прав он. Семерка на такой конфигурации работает, а свежий Linux принесет ему проблемы. Какой он сделает вывод? Проще дать ноуту естественно умереть.
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|2.29, Аноним (18), 12:45, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это до первого обнаруженного Пети, который пошифрует всё к чертям и попросит биткоинов на счёт.
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|3.30, del (??), 12:49, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А линуксах такого быть не может? Там шифровальщиков нету? Или может просто дело в том, что 1% нафиг никому не нужен? Дык может и к лучшему это, что 1% ?
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|4.70, Alex (??), 13:22, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых не 1%, а во-вторых маленький процент у linux только в мире десктопа. В серверном мире зеркально наоборот
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|5.96, del (??), 13:42, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если мы сейчас обсуждаем смерть 7чки. Мне правда нужно уточнять что в комментах по дефолту речь о десктопе?
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|4.97, del (??), 13:44, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, просто товарищ из тех, кто верит что не бывает вирусов на линуксах. Что вот поставил и можно спать спокойно: качать что хочешь, запускать что хочешь. А тот же петя запущенный через вайн вполне может зашифровать весь ваш хомяк.
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|2.56, Аноним (24), 13:10, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В 2011 я покупал нетбук AMD Athlon 64 с частотой 1,7 ГГц, и ATi Mobility Radeon ... большой текст свёрнут, показать
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|1.31, An (??), 12:51, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Гораздо лучше было бы если они пилили свой стол и постепенно доводили его до идеала. А не пытались подражать семёрки или восьмёрки. Чтобы у юзеров, которые видели этот рабочий стол, возникало желание перейти на этот дистр или хотя бы попробовать его.
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|1.40, Аноним (40), 13:00, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
После активного юзания KDE на работе и дома как обычный пользователь Есть мне ч... большой текст свёрнут, показать
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|2.130, InuYasha (?), 14:20, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом - согласен.
1) +1 (а ещё у меня курсор с тачпэда до сих пор дрожит как бешенный, настраивать замучился)
2) не сталкивался, APU
3) не сталкивался
4) +10 spectacle может нахрен всю систему или кеды через dbus подвесить
5) +10 как всегда
6) +10 меня тоже достало, в т.ч. иксовое среднекнопочное копирование везде где не надо
7) +1 (назначил Ctrl+Shift и пришлось забыть про ВСЕ комбинации Ctrl+Shift+*)
8) не замечал, но есть другие баги, например зависание кед при копировании на другой/сетевой диск
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|1.41, user (??), 13:00, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Юзерам игрушечки и Фапээс нужен! В линуксе все очень плохо с этим. В практически любом бенчмарке где сравнивают fps игры в винде с линуксовым, линукс всегда проигрывает! Или происходит что-то вроде этого: https://youtu.be/zBLnm6Po9Fw когда карта быстрее в 2 раза хотя мощность видеокарты практически не увеличивали!
Нужно стабилизировать драйвера видеокарт для игр под линукс!
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|2.45, Аномномномнимус (?), 13:03, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В стиме для линуха игр больше, чем ты сможешь купить и пройти за свою жизнь. Очень даже хороших по всем параметрам.
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|2.75, Аноним (75), 13:24, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и не только игры. Без аппаратного ускорения браузером пользоваться невозможно. Сейчас даже отрисовка страниц выполняется на GPU, не говоря о видеоконтенте.
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|3.115, НынеЛинуксоид (?), 14:06, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FF в линуксе может рендерить страницы на гпу, а хромиум декодировать видео на гпу - выбирай, что тебе больше нравится, но только одно!
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|1.49, Аноним (49), 13:06, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вообще, конечно, интерфейс семерки мне нравился, 7 мне кажется все-таки лучшей осью от МС в плане юзабилити. XP - лучшая каменного века, 7 - модерна. 10 же уже какой-то постмодернизм, бессмысленный и беспощадный
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|3.160, Аноним (49), 14:43, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В деталях мелких разница есть. Общее оформление семака как-то поприятнее
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|1.59, тоже Аноним (ok), 13:11, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Windows занимает около 77% рынка настольных систем, при этом около 30% до сих пор приходится на Windows 7
Вот как эти люди умудряются посчитать долю РЫНКА, занимаемую системой, которая давно НЕ ПРОДАЕТСЯ? И какой вообще смысл раздолять рынок, когда речь о легаси? Хрюшка у них тоже долю рынка занимает все еще? А в реальности-то она, к сожалению, продолжает жить и работать. Например, Касперский от поддержки ХР полностью отказывается только к лету этого года.
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|1.62, Аноним (62), 13:15, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К Windows XP когда перестали публиковаться обновления?! И что?! Ну вы хрень-то не несите. Кому они нужны?! Тем более, кому надо, тот знает где брать.
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|2.73, Аноним (7), 13:23, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в мае прошлого года... ;)
для 7ки еще 2 года тоже "кому надо, тот знает где брать"
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|2.77, Аноним (75), 13:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вспомнишь, когда будешь биткоины покупать, чтобы разблокировать зашифрованные файлы.
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|3.88, Аноним (62), 13:33, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До сих пор не вспоминал (а обновления отключены в дремучие времена... ибо это зло), очень сомневаюсь, что и вспомню когда-нибудь. :-)
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|1.63, Аноним (51), 13:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Категорическая ошибка или провокация (второе вернее). Пробовали, проходили мы это. Когда после установки Linux компьютер пользователя через некоторое время умирает по факту деградации железа, полагаете, что обычный пользователь будет различать причины и следствие? Он скажет, что компьютер сломался из-за/после (в его понимании это - одно и то же) установки Linux. Каковы его дальнейшие действия? Он пойдет и купит новый компьютер под Windows 10 и никогда не придет к Linux, предпочитая жевать привычный кактус.
Вывод - ставить Linux только на отличное новое железо, доказывая преимущества Linux, оставив для Windows помоечное железо, показавая ее несостоятельность.
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|1.65, Аноним (62), 13:20, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это кто такое придумал? С Виндовс перейти на... это?!
Зачем это интересно мне рабочий стол КДЕ??? Это микрософт будет стимулировать? Может еще автоматом обновят?!
Хорошо, что у меня обновления отключены на корню. :-)
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|2.71, Аноним (51), 13:22, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хитёр. Теперь у тебя Windows не обновится до KDE.
Коллеги, вот портрет пользователя, с которым нам приходится работать. И ему мы будет ставить Linux?
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|1.68, Аноним (68), 13:21, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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по заголовку решил что они наконец то родили порт кед на оффтопик - а тут такой облом
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|2.87, Аноним (51), 13:33, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жизненный цикл IE11 на сайте MS полюбопытствуй. А так дело обычно не в IE11, а в заточенных под него сайтах (в том числе с ActixeX и компонентах формирования ЭП, например, от Ланита).
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|1.80, Аноним (62), 13:30, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрим, сколько лет он будет жевать кактус Линукса.
И это говорят те, чья система в общем пользовании на десктопах едва занимает 1% (+/-) Сколько лет понадобится чтобы изменить расклад наоборот? Кто-то все время твердит о преимуществах открытого ПО. Где оно в действии?
То же самое, все хают гугель. Но по пользовательской аудитории цифры говорят обратное. :-)
Можно сделать хорошо бесплатно?! Не знаю. Наверно можно. Но пока не сделали...
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|2.92, Аноним (51), 13:36, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно сделать хорошо бесплатно?!
Что значит"бесплатно"? Посмотри, сколько денег ввалено в разработку Linux. Кстати, macOS бесплатна. Для пользователей.
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|3.95, Аноним (62), 13:39, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем более. Значит мало ввалено. Коли результат такой. Значит кто-то вваливает побольше. :-)
А никто и не говорит, что макОС хороша.
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|1.82, Аноним (82), 13:31, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне лично Windows нужен для запуска О365 вообще и OneNote и Outlook в частности.
Увы, но на линуксе равноаналогов нет и не предвидится.
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|1.90, Аноним (75), 13:34, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На данный момент Windows 8.1 - меньшее зло из всех. Пока есть поддержка МС, актуальные драйверы производителей.
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|2.93, Аноним (62), 13:37, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну... 8.1 уже не торт. У майков было 3 нормальных ОС: NT, XP, 7. Больше пока нет. И судя по вектору развития, уже не будет.
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|3.98, Аноним (75), 13:47, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для моего моноблока Dell 2013 года 8.1 имеет идеальную совместимость, поскольку производились в один и тот же период. С "Десятой" есть проблемы.
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|1.102, RedEx (ok), 13:49, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ставил домохозяйкам Ubuntu с GNOME, MATE, LXDE, XFCE и результат везде одинаковый - нужно показать как открыть браузер, включить музыку, посмотреть скачанную киношку, как переключаться между окошками, т.е. простые повседневные операции. Некоторым калькулятор показать, да. Им до фонаря какого цвета и формы там кнопочка и рамочка, главное, чтобы можно было всё мышкой делать.
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|2.106, Аноним (-), 13:56, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все так. Но до сих пор в подобных темах бегают виндотрoлли со своими древними как гoвнo мамoнта мантрами про консоль...
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|3.124, Аноним (51), 14:14, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну некоторые вещи в Windows 10 проще делать из консоли. Причем по необходимости работая одновременно на Windows 10 и Linux, использую консоль примерно одинаковое количество раз.
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|4.157, RedEx (ok), 14:39, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые вещи без консоли или стороннего ПО в винде тоже нельзя сделать. Но мы об этом никому не скажем. Тсссс.
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|1.113, Аноним (113), 14:05, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как бы вот им объяснить. Люди сидят на Windows 7 не потому, что им десятка не нравится. Они сидят на ней, потому что их всё _устраивает_. Нет просто особых поводов обновляться.
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|2.150, InuYasha (?), 14:35, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то именно не нравится.
Все. ВСЕ попадавшиеся мне люди, кого когда-либо затрагивала эта тема, говорили как один - "Десятка - это жёсткий трындец, ужас и безумие! Хочу вин7."
И не от того что люди, яко бы, противятся прогрессу, а вин10 реально лютый кобздец с аппстором вместо десктопа и максимально у блюдочным внешним видом. Вспомните мои слова когда в device manager будут кнопки "купить, сдать, обменять"!
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|1.123, Аноним (123), 14:12, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самый лучший способ по стимулированию миграции пользователей с Windows на KDE Plasma это стабильность работы самой KDE Plasma. Я имею ввиду не столько падения плазмы (которых у меня уже давным давно не было), а баги, которые вылазят практически после каждого релиза, а некоторые еще и долго фиксятся. Как пример, бага в приложении klipper - после очистки истории можно и дальше вставлять последний элемент буфера обмена. Не катастрофично, но она висит уже очень давно. А также лучшая поддержка железа, но это касается не плазмы, а самого ядра.
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|2.128, Аноним (51), 14:18, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если о миграции с Windows 7 на Linux говорить, исходя их похожести, рекомендовал бы Xfce. Сам остановился на Runtu, перебрав до десятка дистрибутивов.
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|2.129, Аноним (129), 14:20, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На масс юзера такие баги никакого влияния не оказывают. У них другие мерила. Игрушка запустилась, бухгалтерия, наконец браузер и офис все на остальное пофиг. Юзеру так то и на интерфейс пофиг. Только не говорите про это менеджерам из КДЕ.
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|2.131, Аноним (113), 14:21, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А также лучшая поддержка железа
Во-во. А то радостные пользователи перейдут такие, и у половины wifi не работает, например.
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|3.135, Аноним (51), 14:24, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у половины wifi не работает
Вот тут хотелось бы конкретный пример в студию.
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|4.142, InuYasha (?), 14:28, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, я тут конкретный пример. Проблемы?
Поставил десятку* - и вайфая нет. Вернул убунту, хотел сейчас модель брадкома показать, открыл Device Viewer - там ничего кроме ЦП, харда и батареи нет :)
* Дебиан 10
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|4.148, Аноним (113), 14:31, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Lenovo IdeaPad 330-15AST, конкретный пример. Другой конкретный пример у меня в коробке с другими модулями лежит, сейчас уже не вспомню, какой из них.
Да и вообще, как будто секрет, что с wifi в линуксе беда.
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|1.132, Аноним (129), 14:21, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так и вижу бухгалтера что на всю бухгалтерию раскатал КДЕ плазма сам(!), а потом с удивлением узнал что 1С теперь не запустится.
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|2.138, Аноним (51), 14:27, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последняя нативная версия 1С прекрасно работает под Linux. Хотя интерфейс может показаться слишком современным. Ошибок не отмечено. Ранее некоторые проблемы решались установкой виндовой версии под Wine - всё прекрасно работало.
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|1.133, Аноним (133), 14:23, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так вот оказывается в чем вся проблема с Windows 7, ставим KDE и пользуемся дальше. А пацаны то и не знали. (в этом месте нужна известная рожица Николаса Кейджа)
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|1.156, InuYasha (?), 14:38, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кеды будут шикарны, когда можно будет нормально работать с клавиатуры.
(это больше камень в разрабов всяких прог и апплетов.. хотя, и контролов тоже)
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