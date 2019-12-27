Релиз phpMyAdmin 5.0, web-интерфейса администрирования СУБД MySQL

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|1.2, Аноним (2), 08:37, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тоже, когда начинал, сильно помогла. Сейчас на крайняк MySQL Workbench.
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|2.7, Аноним (7), 10:33, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это за что? 5.6 EoL с начала этого года. Который заканчивается уже.
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|1.4, Аноним (4), 09:09, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Оно стало еще тормознутее и вырвиглазнее? Последняя юзабельная была где-то в районе 3.3.
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|2.5, Аноним (5), 10:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тормознутее
При операциях с объемными дампами - безусловно. Но от сабжа это и требуется - такие вещи нужно делать другими средствами. А так - управление пользователями и схемами баз данных - удобно.
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|3.6, орацл (?), 10:25, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да, ну да - сегодня потребности в колбасе - нет.
Пользуйтесь mysql workbench, мы одобряэ! (не забудьте заплатить нам за enter-price версию, бэкапы есть только там)
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|4.8, Аноним (7), 10:35, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это каким альтернативно одаренным надо быть, чтобы для снятия бэкапа понадобился графический интерфейс...
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|5.17, Аноним (15), 11:42, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне себе обычным альтернативно-одарённым мышевозом, шарахающимся от цли как чёрт от ладана.
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|5.18, орацл (?), 12:27, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не "графический" а простой, понятный и удобный человеку, который лучше чем ты, васян, разбирается в тазах банных, и не имеет ни малейшего желения работать со схемой и документацией (да, workbench для документирования в том числе) в одной системе, а ради бэкапов переключаться в другую с совершенно другими требуемыми привычками и навыками. Ему - работу только усложняющую.
Но нам нравится ваша песенка про зеленый виноград, пойте дальше.
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|6.21, Аноним (21), 13:51, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это каким альтернативно одаренным надо быть, чтобы снимать бекап вручную...
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|3.14, Аноним (15), 11:38, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От этого она не перестаёт быть костылём для нубов. Более того, это костыль, который мешает учиться хормально ходить, потому что избавляет своего пользователя от необходимости знать многое из того, что происходит под капотом.
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|4.16, Gemorroj (ok), 11:41, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хочешь знать, что под капотом - читай маны. использование консоли не делает тебя автоматом кульхацкером. удобный инструмент, избавляющий от рутины - это хорошо.
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|4.19, орацл (?), 12:31, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то это не столько для нубов, сколько для тех, кому не дали прямого доступа к сокету mysqld - по соображениям безопасности, или просто в силу неумения, неважно, а работать с базой - как-то надо.
И нет, ни от чего он не избавляет, кроме разьве что от необходимости сакрального умения работать с примитивной cli программкой образца 1993го года (в 95м уже получше умели) и знания стапиццот волшебных ключей.
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