Релиз phpMyAdmin 5.0, web-интерфейса администрирования СУБД MySQL

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тормознутее При операциях с объемными дампами - безусловно. Но от сабжа это и требуется - такие вещи нужно делать другими средствами. А так - управление пользователями и схемами баз данных - удобно.

3.6 , орацл ( ? ), 10:25, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну да, ну да - сегодня потребности в колбасе - нет. Пользуйтесь mysql workbench, мы одобряэ! (не забудьте заплатить нам за enter-price версию, бэкапы есть только там)

4.8 , Аноним ( 7 ), 10:35, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это каким альтернативно одаренным надо быть, чтобы для снятия бэкапа понадобился графический интерфейс...

5.17 , Аноним ( 15 ), 11:42, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вполне себе обычным альтернативно-одарённым мышевозом, шарахающимся от цли как чёрт от ладана.

5.18 , орацл ( ? ), 12:27, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не "графический" а простой, понятный и удобный человеку, который лучше чем ты, васян, разбирается в тазах банных, и не имеет ни малейшего желения работать со схемой и документацией (да, workbench для документирования в том числе) в одной системе, а ради бэкапов переключаться в другую с совершенно другими требуемыми привычками и навыками. Ему - работу только усложняющую. Но нам нравится ваша песенка про зеленый виноград, пойте дальше. 6.21 , Аноним ( 21 ), 13:51, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это каким альтернативно одаренным надо быть, чтобы снимать бекап вручную...

