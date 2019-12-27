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Релиз phpMyAdmin 5.0, web-интерфейса администрирования СУБД MySQL

27.12.2019 08:13

Спустя шесть лет с момента формирования ветки 4.0 опубликован выпуск phpMyAdmin 5.0, web-интерфейса для администрирования СУБД MySQL и MariaDB. Приложение позволяет управлять БД, таблицами, столбцами, связями в БД, индексами, пользователями, правами доступа, выполнять SQL-запросы, импортировать и экспортировать данные, наглядно просматривать структуру, выполнять глобальный поиск по всей БД, преобразовывать хранимые данные (например, для просмотра сохранённых изображений) и т.п. Код проекта написан на языке PHP и поставляется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске:

  • Прекращена поддержка старых веток PHP (5.5, 5.6, 7.0) и HHVM;
  • Обеспечено отображение по умолчанию имён столбцов при экспорте в CSV;
  • Добавлена новая тема оформления Metro;
  • Реализовано автоматическое добавление индекса при создании автоинкрементируемых столбцов;
  • Расширен интерфейс экспорта;
  • Добавлен запрос с предупреждением при попытке выполнить операцию UPDATE без WHERE;
  • Переработано отображение информации об ошибках (текст ошибки теперь может быть скопирован в буфер обмена);
  • Добавлены клавиатурные комбинации для очистки строки (ctrl+l) и содержимого окна (ctrl+u);
  • При экспорте в MS Excel обеспечено использование кодировки 'windows-1252'.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phpmyadmin.net/new...)
  2. OpenNews: Релиз phpMyAdmin 4.0, web-интерфейса администрирования СУБД MySQL
  3. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.4
  4. OpenNews: Выявлен факт подстановки бэкдора в код phpMyAdmin на одном из зеркал SourceForge.net
  5. OpenNews: Релиз pgAdmin 4 3.0, интерфейса для управления СУБД PostgreSQL
  6. OpenNews: В Webmin найден бэкдор, позволяющий удалённо получить доступ с правами root
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: phpmyadmin, mysql, mariad
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ПерлухаБратуха (?), 08:16, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Годная штука. Но я уже привык к raw sql.
     
     
  • 2.10, fooser (?), 10:44, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Погуглил, такого веб-инерфейса не нашел
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:40, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аааааа, зачот! Чувак, ты сделал мой день!
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:37, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тоже, когда начинал, сильно помогла. Сейчас на крайняк MySQL Workbench.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:55, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    5.6 то за что :(
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:33, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это за что? 5.6 EoL с начала этого года. Который заканчивается уже.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:47, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекращение поддержки этой версии PHP разработчиками PHP, не?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:09, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Оно стало еще тормознутее и вырвиглазнее? Последняя юзабельная была где-то в районе 3.3.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тормознутее

    При операциях с объемными дампами - безусловно. Но от сабжа это и требуется - такие вещи нужно делать другими средствами. А так - управление пользователями и схемами баз данных - удобно.

     
     
  • 3.6, орацл (?), 10:25, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, ну да - сегодня потребности в колбасе - нет.

    Пользуйтесь mysql workbench, мы одобряэ! (не забудьте заплатить нам за enter-price версию, бэкапы есть только там)

     
     
  • 4.8, Аноним (7), 10:35, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это каким альтернативно одаренным надо быть, чтобы для снятия бэкапа понадобился графический интерфейс...
     
     
  • 5.17, Аноним (15), 11:42, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вполне себе обычным альтернативно-одарённым мышевозом, шарахающимся от цли как чёрт от ладана.
     
  • 5.18, орацл (?), 12:27, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не "графический" а простой, понятный и удобный человеку, который лучше чем ты, васян, разбирается в тазах банных, и не имеет ни малейшего желения работать со схемой и документацией (да, workbench для документирования в том числе) в одной системе, а ради бэкапов переключаться в другую с совершенно другими требуемыми привычками и навыками. Ему - работу только усложняющую.

    Но нам нравится ваша песенка про зеленый виноград, пойте дальше.

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 13:51, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это каким альтернативно одаренным надо быть, чтобы снимать бекап вручную...
     

  • 1.9, Аноним (7), 10:35, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для нубов хорошая штука. Пусть будет
     
     
  • 2.13, лошадь (?), 11:31, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Этой софтине больше лет, чем тебе небось, ньюфаг
     
     
  • 3.14, Аноним (15), 11:38, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От этого она не перестаёт быть костылём для нубов. Более того, это костыль, который мешает учиться хормально ходить, потому что избавляет своего пользователя от необходимости знать многое из того, что происходит под капотом.
     
     
  • 4.16, Gemorroj (ok), 11:41, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хочешь знать, что под капотом - читай маны. использование консоли не делает тебя автоматом кульхацкером. удобный инструмент, избавляющий от рутины - это хорошо.
     
  • 4.19, орацл (?), 12:31, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то это не столько для нубов, сколько для тех, кому не дали прямого доступа к сокету mysqld - по соображениям безопасности, или просто в силу неумения, неважно, а работать с базой - как-то надо.

    И нет, ни от чего он не избавляет, кроме разьве что от необходимости сакрального умения работать с примитивной cli программкой образца 1993го года (в 95м уже получше умели) и знания стапиццот волшебных ключей.

     

  • 1.12, nelson (??), 10:52, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    веб-мышкодавы одобряют
     
  • 1.20, RTech (?), 12:45, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хороший инструмент.
    Но есть более простой и лёгкий - adminer.php
     
  • 1.22, Аноним (22), 14:10, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без JavaScript оно теперь впринципе не работает?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:50, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заинтересованно: а что, когда-то работало?
     
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