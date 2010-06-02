Релиз Bochs 2.6.10, системы эмуляции архитектуры x86

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|1.1, Аноним (1), 09:32, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно пока никто не начал ныть, я замечу, что это вроде единственная полноценная виртуалка на сегодняшний день? Проект куда полезней той же коробки.
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|2.10, Аноним (10), 10:20, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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можно, дабы ваша глупость была каждому видна.
Это не виртуалка, вообще.
Это эмулятор. Нет, не единственный - qemu тоже умеет работать эмулятором, если архитектура банально не совпадает. И, как видите, даже кое-что оттуда копипастят.
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|3.12, Аноним (1), 10:30, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ах, это детали. Суть тут в том, что в сабже можно запускать непроверенный код. А в qemu нельзя. В прочем, я слышал про малварь пробивающую и такую виртуалку. Но это лучшее, что имеется на сегодня.
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|3.14, Michael Shigorin (ok), 10:35, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Видишь е2к?
Вижу.
> Вот и я не вижу.
"Вот и" -- топорная попытка манипуляции; EPERM.
> А он есть.
Именно.
Там, кстати, как раз и применяются два эмулятора при разработке архитектуры и системного софта -- один точный, другой быстрее.
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|4.17, Ретроград (?), 11:19, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно где-то хоть один из них пощупать? Год назад, на встрече с эльбрусовцами мне сказали "не планируем выпускать в паблик", с тех пор хоть что-то изменилось?
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|5.22, Michael Shigorin (ok), 11:44, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А можно где-то хоть один из них пощупать?
Точно можно 801-РС в Яндекс-музее, там им Дима Пугачёв занимается. Немножко выбивается из остальной экспозиции, хотя меня и она порадовала :-)
PS: ну и у нас, разумеется (недалеко от м. Дмитровская).
> Год назад, на встрече с эльбрусовцами мне сказали "не планируем
> выпускать в паблик", с тех пор хоть что-то изменилось?
Что-то да, но пока не выйдут патчи без NDA -- главный камень преткновения (по крайней мере нынешний) остаётся на месте.
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|2.4, Stanislavvv (?), 09:52, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, как сейчас, а раньше (лет 15 назад) это был _точный_ эмулятор. То есть, с точностью до такта.
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|3.6, evkogan (?), 10:03, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может пока чего-то не понимаю, но это должно быть медленнее QEMU, а вот когда может реально потребоваться пока не придумал.
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|4.9, mittorn (?), 10:19, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для отладки. Вот есть у тебя баг который воспроизводится на реальной машине, но не в qemu. Он может быть воспроизведётся под bochs с возможностью отладки
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|5.18, Ретроград (?), 11:23, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может быть ты словишь в bochs баг, которого нет в qemu и на реальном железе. Сталкивался однажды с APIC таймером, который в qemu / на железе работал нормально, а под коробкой выстреливал лишь единожды. Сейчас это поправили, конечно.
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|2.5, Аноним (5), 10:00, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В том, что это именно эмулятор. QEMU - это рекомпилятор - меняется раскладка памяти, привилегированные инструкции заменяются вызовами API, остальной код перестраивается под это. Если код под другую архитектуру, заменяются инструкции на аналогичные. Потом всё нативно исполняется на камне.
bochs - это эмулятор. То есть интерпретатор. Очень медленно, зато точно.
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|3.8, Аноним (8), 10:17, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эмулятор компа с частотой процессора 10 МГц. Поскольку часы там тикают синхронно с реальными, многие вещи на этом эмуляторе не запускаются вообще, независимо от того как долго ждёшь.
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|4.19, Ретроград (?), 11:26, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там целая куча опций, связанных с часами и частотой процессора, man bochsrc. А частота зависит от твоего железа. У меня примерно 40 MHz вытягивает
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|2.16, Аноним (16), 10:56, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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хороший чипсет когда-то был. многие даже 4 пни на нем пережмлм:D
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|2.21, Michael Shigorin (ok), 11:42, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А есть ли такой же проект но под ARM ?
Такого же не знаю, ближайшее, что вспоминается -- ExaGear (но это как раз тоже рекомпилятор на основе технологий rtc/lintel).
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