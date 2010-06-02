The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Bochs 2.6.10, системы эмуляции архитектуры x86

02.12.2019 09:13

После двух с половиной лет разработки представлен релиз эмулятора Bochs 2.6.10. Bochs поддерживает эмуляцию CPU на базе архитектуры x86, от i386 до актуальных моделей x86-64 процессоров Intel и AMD, включая эмуляцию различных процессорных расширений (VMX, SSE, AES, AVX, SMP и т.п.), типовых устройств ввода/вывода и периферийных устройств (эмуляция видеокарты, звуковой карты, Ethernet, USB и т.п.). Под управлением эмулятора могут быть запущены такие ОС, как Linux, macOS, Android и Windows. Эмулятор написан на языке C++ и распространяется под лицензией LGPLv2. Для Linux и Windows подготовлены бинарные сборки.

Ключевые улучшения, добавленные в Bochs 2.6.10:

  • Добавлена поддержка чипсета i440BX PCI/AGP;
  • Добавлена базовая эмуляция 3D-ускорителей Voodoo Banshee и Voodoo3;
  • Реализована эмуляция расширенных наборов инструкций AVX-512 VBMI2/VNNI/BITALG, VAES, VPCLMULQDQ / GFNI;
  • Внесены исправления в эмуляцию расширений PCID, ADCX/ADOX, MOVBE, AVX/AVX-512 и VMX;
  • В реализации VMX (Virtual Machine Extensions) добавлена поддержка защиты подстраниц памяти на основе EPT (Extended Page Tables);
  • В реализацию инструкции CPUID добавлены модели CPU Skylake-X, Cannonlake и Icelake-U, а также признаки присутствия защиты от атак по сторонним каналам и связанные с подобной защитой MSR-регистры, реализованные в чипах Icelake-U;
  • Добавлена базовая поддержка DDC (Display Data Channel) для VGA-совместимых графических адаптеров;
  • Из QEMU перенесён код с эмуляцией HPET (High Precision Event Timer).


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/boch...)
  2. OpenNews: Релиз эмулятора Bochs 2.5
  3. OpenNews: Эмулятор игровых консолей Dolphin перешёл на лицензию GPLv2+
  4. OpenNews: Доступен hatari 2.0, эмулятор компьютеров Atari
  5. OpenNews: Опубликован прототип эмулятора для запуска исполняемых файлов OS/2 в Linux
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bochs, emulator, cpu, x86
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно пока никто не начал ныть, я замечу, что это вроде единственная полноценная виртуалка на сегодняшний день? Проект куда полезней той же коробки.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:20, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    можно, дабы  ваша глупость была каждому видна.

    Это не виртуалка, вообще.

    Это эмулятор. Нет, не единственный - qemu тоже умеет работать эмулятором, если архитектура банально не совпадает. И, как видите, даже кое-что оттуда копипастят.

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 10:30, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах, это детали. Суть тут в том, что в сабже можно запускать непроверенный код. А в qemu нельзя. В прочем, я слышал про малварь пробивающую и такую виртуалку. Но это лучшее, что имеется на сегодня.
     

  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 09:37, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня на e2k 2.6.2 собрался без вопросов, только вот проверить руки не доходят вслед за simh.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:30, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видишь е2к? Вот и я не вижу. А он есть.
     
     
  • 3.14, Michael Shigorin (ok), 10:35, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видишь е2к?

    Вижу.

    > Вот и я не вижу.

    "Вот и" -- топорная попытка манипуляции; EPERM.

    > А он есть.

    Именно.

    Там, кстати, как раз и применяются два эмулятора при разработке архитектуры и системного софта -- один точный, другой быстрее.

     
     
  • 4.17, Ретроград (?), 11:19, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно где-то хоть один из них пощупать? Год назад, на встрече с эльбрусовцами мне сказали "не планируем выпускать в паблик", с тех пор хоть что-то изменилось?
     
     
  • 5.22, Michael Shigorin (ok), 11:44, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно где-то хоть один из них пощупать?

    Точно можно 801-РС в Яндекс-музее, там им Дима Пугачёв занимается.  Немножко выбивается из остальной экспозиции, хотя меня и она порадовала :-)

    PS: ну и у нас, разумеется (недалеко от м. Дмитровская).

    > Год назад, на встрече с эльбрусовцами мне сказали "не планируем
    > выпускать в паблик", с тех пор хоть что-то изменилось?

    Что-то да, но пока не выйдут патчи без NDA -- главный камень преткновения (по крайней мере нынешний) остаётся на месте.

     

  • 1.3, evkogan (?), 09:48, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чем это лучше QEMU? Или в чем смысл разработки?
     
     
  • 2.4, Stanislavvv (?), 09:52, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, как сейчас, а раньше (лет 15 назад) это был _точный_ эмулятор. То есть, с точностью до такта.
     
     
  • 3.6, evkogan (?), 10:03, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может пока чего-то не понимаю, но это должно быть медленнее QEMU, а вот когда может реально потребоваться пока не придумал.
     
     
  • 4.9, mittorn (?), 10:19, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для отладки. Вот есть у тебя баг который воспроизводится на реальной машине, но не в qemu. Он может быть воспроизведётся под bochs с возможностью отладки
     
     
  • 5.18, Ретроград (?), 11:23, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может быть ты словишь в bochs баг, которого нет в qemu и на реальном железе. Сталкивался однажды с APIC таймером, который в qemu / на железе работал нормально, а под коробкой выстреливал лишь единожды. Сейчас это поправили, конечно.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:00, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В том, что это именно эмулятор. QEMU - это рекомпилятор - меняется раскладка памяти, привилегированные инструкции заменяются вызовами API, остальной код перестраивается под это. Если код под другую архитектуру, заменяются инструкции на аналогичные. Потом всё нативно исполняется на камне.

    bochs - это эмулятор. То есть интерпретатор. Очень медленно, зато точно.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:17, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эмулятор компа с частотой процессора 10 МГц. Поскольку часы там тикают синхронно с реальными, многие вещи на этом эмуляторе не запускаются вообще, независимо от того как долго ждёшь.
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 10:21, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    именно так. Но иногда лучше 10MHz чем никак.
     
  • 4.19, Ретроград (?), 11:26, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там целая куча опций, связанных с часами и частотой процессора, man bochsrc. А частота зависит от твоего железа. У меня примерно 40 MHz вытягивает
     

  • 1.15, Vss (?), 10:36, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Добавлена поддержка чипсета i440BX PCI/AGP;

    Прослезился

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:56, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хороший чипсет когда-то был. многие даже 4 пни на нем пережмлм:D
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:38, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть ли такой же проект но под ARM ?
     
     
  • 2.21, Michael Shigorin (ok), 11:42, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть ли такой же проект но под ARM ?

    Такого же не знаю, ближайшее, что вспоминается -- ExaGear (но это как раз тоже рекомпилятор на основе технологий rtc/lintel).

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру