Релиз Bochs 2.6.10, системы эмуляции архитектуры x86

> А можно где-то хоть один из них пощупать?

Точно можно 801-РС в Яндекс-музее, там им Дима Пугачёв занимается. Немножко выбивается из остальной экспозиции, хотя меня и она порадовала :-)

PS: ну и у нас, разумеется (недалеко от м. Дмитровская).

> Год назад, на встрече с эльбрусовцами мне сказали "не планируем

> выпускать в паблик", с тех пор хоть что-то изменилось?

Что-то да, но пока не выйдут патчи без NDA -- главный камень преткновения (по крайней мере нынешний) остаётся на месте.

