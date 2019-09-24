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Выпуск nginx 1.17.4

24.09.2019 22:57

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Улучшено определение некорректного поведения клиента при подключении по HTTP/2;
  • Улучшена обработка не полностью прочитанного тела клиентских запросов при возвращении ошибок в HTTP/2;
  • Налажена работа директивы "worker_shutdown_timeout" при использовании HTTP/2;
  • Устранён крах рабочего процесса, возникающий при использовании директивы "proxy_request_buffering" совместно с HTTP/2;
  • Решена проблема с игнорированием дополнительных данных при использовании chunked-запросов;
  • Решена проблема с выдачей ошибки 500 при срабатывании директивы return и возникновении ошибки в процессе чтения тела клиентского запроса;
  • Устранены проблемы в коде выделения памяти.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.11.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.2
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  5. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Совсем другой Аноним (?), 23:08, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Традиционно: что-то зачастили
     
     
  • 2.2, аноним3 (?), 23:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотрели на хром?))
     
     
  • 3.15, Григорий Федорович Конин (?), 02:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них же есть инвесторы, инвесторам должно быть видно что проект работает!
     

  • 1.3, kiwinix (?), 23:11, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Где http/3? Я хочу быть модным, современным
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Есть Apache
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:14, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    dead
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 23:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Норм, что такого?
     
     
  • 4.16, Григорий Федорович Конин (?), 02:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апач работает тупо в 2 раза медленнее.

    И его невыносимо больно настраивать.

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:59, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само
     
     
  • 2.9, Алексей Педальный (?), 00:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас тебя в ретрограды запишут.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть пишут, но объяснят, зачем
     
     
  • 4.12, kai3341 (ok), 01:02, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сентябрь крепчал. В сети тысяча и одна статья, объясняющая разницу между синхронными и асинхронными web-серверами (например: https://habr.com/ru/post/320710/)
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само

    На локалхосте не нужен. А под зерьёзной нагрузкой для раздачи статики - самое оно

     
  • 2.17, Григорий Федорович Конин (?), 02:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работет в 2 раза медленнее, .htaccess -- это просто ад
     

  • 1.8, Алексей Педальный (?), 00:12, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >... HTTP/2
    >... HTTP/2
    >... HTTP/2
    >... HTTP/2

    Закопать на ближайшей помойке.

     
     
  • 2.13, xm (ok), 01:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Закопать на ближайшей помойке.

    Вы там скучаете, что ль?

     
  • 2.14, Аноним (-), 01:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    себя закопай лучше
     
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