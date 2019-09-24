Выпуск nginx 1.17.4

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|1.7, Аноним (7), 23:59, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само
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|2.11, Аноним (11), 00:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А я вот не пойму, зачем нужен nginx, если есть Апач? Поставил апач, поставил пхп, настроил, все работает само
На локалхосте не нужен. А под зерьёзной нагрузкой для раздачи статики - самое оно
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|2.13, xm (ok), 01:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Закопать на ближайшей помойке.
Вы там скучаете, что ль?
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