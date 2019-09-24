Выпуск nginx 1.17.4

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Улучшено определение некорректного поведения клиента при подключении по HTTP/2;

Улучшена обработка не полностью прочитанного тела клиентских запросов при возвращении ошибок в HTTP/2;

Налажена работа директивы "worker_shutdown_timeout" при использовании HTTP/2;

Устранён крах рабочего процесса, возникающий при использовании директивы "proxy_request_buffering" совместно с HTTP/2;

Решена проблема с игнорированием дополнительных данных при использовании chunked-запросов;

Решена проблема с выдачей ошибки 500 при срабатывании директивы return и возникновении ошибки в процессе чтения тела клиентского запроса;

Устранены проблемы в коде выделения памяти.



