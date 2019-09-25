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Выпуск анализатора трафика Zeek 3.0.0

25.09.2019 11:23

Спустя семь лет с момента формирования прошлой значительной ветки представлен релиз системы анализа трафика и выявления сетевых вторжений Zeek 3.0.0 , ранее распространявшейся под именем Bro. Это первый значительный выпуск после переименования проекта, совершённого так как имя Bro ассоциировалось с одноимённой маргинальной субкультурой, а не как задуманный авторами намёк на "большого брата" из романа Джорджа Оруэлла "1984". Код системы написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Zeek представляет собой платформу для анализа трафика, ориентированную в первую очередь на отслеживание событий, связанных с безопасностью, но не ограничивающуюся этим применением. Предоставляются модули для анализа и разбора различных сетевых протоколов уровня приложений, учитывающие состояние соединений и позволяющие формировать подробный журнал (архив) сетевой активности. Предлагается предметно-ориентированный язык для написания сценариев мониторинга и выявления аномалий с учётом специфики конкретных инфраструктур. Система оптимизирована для использования в сетях с большой пропускной способностью. Предоставляется API для интеграции со сторонними информационными системами и обмена данными в режиме реального времени.

В новом выпуске:

  • Полностью переписан анализатор для протокола NTP и добавлен новый анализатор для MQTT. Расширены возможности анализаторов для DNS, RDP, SMB и TLS. Для DNS обеспечен разбор записей SPF, а для DNSSEC - RRSIG, DNSKEY, DS, NSEC и NSEC3 и выделение связанных с ними событий. В анализатор SMB добавлена поддержка протокола SMB 3.x, а для TLS поддержка TLS 1.3;
  • Реализована поддержка деинкапсуляции потоков, передаваемых внутри туннелей VXLAN;
  • Добавлена поддержка линков с типом NFLOG;
  • Добавлена возможность сохранения в логе извлечённых данных в кодировке UTF8;
  • В язык сценариев добавлена поддержка замыканий для анонимных функций, добавлен оператор перебора таблиц в формате ключ-значение ("for ( key, value in t )"), реализованы операции разделения векторов в стиле Python ("v[2:4]"), предложена новая структура paraglob для быстрого сопоставления строковых масок в больших наборах бинарных данных;
  • Все упоминания имени "bro" в файловых путях, настройках, пакетах, скриптах, пространствах имён и функциях заменены на "zeek" (поддержка старых имён сохранена для обеспечения обратной совместимости). Пакетный менеджер bro-pkg переименован в zkg.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zeek.org/2019/09/...)
  2. OpenNews: Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации
  3. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 4.1
  4. OpenNews: Первый выпуск системы выявления аномалий Sysdig Falco
  5. OpenNews: Выпуск системы управления доступом к сети PacketFence 9.0
  6. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: monitoring, backup
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Антон (??), 10:56, 25/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Есть опыт? Что плохого в этом продукте?
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:19, 25/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    А zeek ассоциируется с зигой. Срочно меняйте название
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Путин ассоциируется с уавном. Срочно меняйте президента
     
     
  • 3.8, Ваня Бевзюк сетевик (?), 11:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    копротивляется
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так зига это sieg heil.
     
     
  • 3.7, Ваня Бевзюк сетевик (?), 11:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ассоциируется. у меня тоже
     

  • 1.9, Анонимный селебрити (?), 11:51, 25/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну назвал бы BigBro1984, а то теперь какой-то Зик
     

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