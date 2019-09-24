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Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef

24.09.2019 07:57

Сет Варго (Seth Vargo), бывший сотрудник компании Chef, развивающей одноимённую свободную систему управления конфигурацией, в знак протеста против заключения контракта с иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), удалил свои Gem-пакеты и перевёл в архивное состояние связанные с ними репозитории на GitHub. Следствием такого шага стало нарушение работы информационных систем некоторых клиентов компании Chef, которые использовали удалённые Ruby-модули в качестве зависимостей в своих проектах.

Наиболее популярный из удалённых пакетов Chef-Sugar насчитывал более 20 млн загрузок, из которых почти 4 млн приходятся на последний выпуск. Разработчики Chef попытались оперативно создать форк старой версии кода и продолжить поддержку пакета своими силами. Администрации репозитория Ruby Gems также было направлено письмо с просьбой передать управление пакетами chef-api, chef-sugar, community-zero и stove компании Chef Software с приведением документов, подтверждающих права на эти пакеты (во время разработки модулей Сет Варго был сотрудником Chef Software). Заявления было рассмотрено и пакеты переданы под управление Chef Software.

В процессе создания форка пакета chef-sugar в коде были заменены упоминания Сета Варго на "Chef Software, Inc", что вызвало резонные возражения о нарушении авторских прав. Разработчики вернули упоминание Сета Варго и извинились, указав, что замена была совершена случайно из-за спешки в попытке как можно быстрее восстановить работу систем, оказавшихся неработоспособными после удаления пакета. Инцидент в меньших масштабах повторяет случай с NPM-пакетом left-pad, в результате которого оказались неработоспособными многие крупные проекты, связанные зависимостями.

Пакеты были удалены Сетом Варго в знак солидарности с протестующими против иммиграционной политики США, а именно практики разделения детей и их родителей после задержания нелегальных эмигрантов, после того как стало известно о годовом контракте, который компания Chef заключила с ICE (размер контракта составил $95500). Вместо кода в переведённых в архив репозиториях Сет Варго разместил пояснение, в котором указал, что он имеет моральное и этическое право не допустить использование своего кода во имя зла. Также была выражена готовность вернуть доступ к пакетам в случае разрыва контракта с ICE.

Руководитель компании Chef пояснил, что работа с ICE началась ещё в 2014 году и велась ещё с прошлой президентской администрацией, до введения мер, осуждаемых протестующими. Он также пояснил, что несмотря на то, что некоторые представители сообщества не хотели, чтобы компания Chef имела деловые отношения с ICE, изначально было решено работать с правительственными учреждениями независимо от личного отношения к их политике, так как целью является поддержание платформы Chef на плаву. Но сейчас позиция изменилась и после внутренних обсуждений компания приняла решение не продлевать контракт в следующем году. При этом все ранее заключённые договорённости будут исполнены в полном объёме, но полученные от них деньги будут направлены на благотворительность.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Система управления конфигурацией Chef стала полностью открытым проектом
  3. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  4. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
  5. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chef, gem, ruby
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, zurapa (ok), 08:07, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ВотЭтоПоворот!
     
  • 1.3, Грусть (?), 08:09, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всегда надо уметь локальные копии. Для ленивых - пакетный менеджер Nix.
     
  • 1.4, ievoochielaPh5Ph (ok), 08:14, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мог бы в знак протеста нагадить под дверью офиса!
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:14, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    долбанутые leftards (безотносительно того что делает ICE)

    ЗЫ не видя его социалочек думал это транс, оказалось просто гей.))

     
  • 1.6, Иван (??), 08:14, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял, зачем они  заключили контракт с ICE? Какая выгода от этого ICE и Chef? Кто знает, подскажите плиз
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 08:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компьютерную работу работать, не?
     
  • 2.8, Amphyby (ok), 08:18, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно компания Ледок компании Шеф отваливала ловеху
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:20, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь многие конторы десять раз подумают перед тем как перейти на опесорц. Что касается самого виновника торжества, то это тот самый случай, когла человек - тридвараз, в самом плохом смысле этого слова.
     
  • 1.10, Ю.Т. (?), 08:21, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Назидание админам "за меня все сделали в репе".
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:29, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну теперь точно все библиотеки буду сам писать
     

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